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Volle 150 Nm Drehmoment und 1300 W Leistung: Neue YT DECOY X CORE-Modellreihe mit Avinox M2S-Antrieb

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Neue YT DECOY X CORE-Modellreihe mit Avinox M2S-Antrieb

Produktnews: Lust auf „etwas“ mehr Power? Für diesen Fall hat YT ein neues heißes Eisen im Feuer. Die neue YT DECOY X CORE-Modellreihe kommt mit Avinox M2S-Antrieb – und somit mit bis zu 1300 W Leistung und 150 Nm Drehmoment. Die Reihe umfasst insgesamt vier Modelle – wir blicken auf die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten.

Die YT DECOY X CORE Reihe ist da und entfesselt die Avinox-Performance in einem vier Modelle umfassenden Line-up. Jedes Bike der Reihe ist mit dem Flaggschiff-Motor M2S ausgestattet – für volle 150 Nm Drehmoment und 1300 W Leistung. Zudem verfügt jedes Modell – von Größe S bis XXL – über einen leistungsstarken 800-Wh-Akku für maximale Reichweite. Jede Ausbaustufe hat ihre ganz eigenen Stärken und bedient somit ein spezielles Anforderungsprofil.

Das CORE 1 basiert auf einer robusten „Ride-Everything“-Qualität und markiert den Einstieg in die Modellreihe. Ausgestattet ist das Bike mit einer langlebigen Komponenten-Mischung von SRAM, WTB und YT sowie einem Marzocchi Bomber-Fahrwerkspaket. Preis: 4.499,00 €

Neue YT DECOY X CORE-Modellreihe mit Avinox M2S-Antrieb

Erstklassige Performance mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis vereint das CORE 2. Die FOX 38-Federgabel und das DHX-Stahlfederbein bilden das Herzstück des unverwüstlichen Aufbaus mit Komponenten von DT Swiss, Race Face und SRAM. Preis: 5.499,00 €

Das CORE 3 setzt auf die neueste RockShox ZEB/Vivid Ultimate-Fahrwerkskombination. Eine SRAM Eagle 90 Transmission-Schaltung und Maven Silver-Bremsen stehen im Mittelpunkt – ergänzt durch einen DT Swiss HX 1700-Laufradsatz, der Pedalrückschlag reduziert. Preis: 6.499,00 €

Neue YT DECOY X CORE-Modellreihe mit Avinox M2S-Antrieb

Eine Ausstattung auf Profi-Niveau bietet das Top-Modell CORE 4. Es kombiniert FOX Factory-Fahrwerkskomponenten und die SRAM Maven Silver-Bremsen mit einem DT Swiss HX 1500-Laufradsatz, der dank DF-Technologie den Pedalrückschlag minimiert. Preis: 7.499,00 €

YT DECOY X CORE-Modellreihe: die Spezifikationen im Überblick

• MX/Mullet-Setup mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten
• Avinox M2S-Motorsystem bei allen Modellen: bis zu 1300 W Leistung und 150 Nm Drehmoment
• 800-Wh-Akku in allen Größen, von S bis XXL
• Hydrogeformter Aluminiumrahmen

Web: www.yt-industries.com

Stichworte:Avinox M2S-AntriebNewsYT DECOY X CORE

Über Andreas Waldera

Andreas Waldera ist bereits seit vielen Jahren als Online-Redakteur und Testfahrer tätig. Mit seinen im BMX und Downhill verankerten Wurzeln kann es für ihn beim Biken nicht ruppig genug sein. Für seine Leidenschaft Fahrradfahren ist der gebürtige Niederrheiner in die schöne Eifel gezogen.