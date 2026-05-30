Neue YT DECOY X CORE-Modellreihe mit Avinox M2S-Antrieb

Produktnews: Lust auf „etwas“ mehr Power? Für diesen Fall hat YT ein neues heißes Eisen im Feuer. Die neue YT DECOY X CORE-Modellreihe kommt mit Avinox M2S-Antrieb – und somit mit bis zu 1300 W Leistung und 150 Nm Drehmoment. Die Reihe umfasst insgesamt vier Modelle – wir blicken auf die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten.

Die YT DECOY X CORE Reihe ist da und entfesselt die Avinox-Performance in einem vier Modelle umfassenden Line-up. Jedes Bike der Reihe ist mit dem Flaggschiff-Motor M2S ausgestattet – für volle 150 Nm Drehmoment und 1300 W Leistung. Zudem verfügt jedes Modell – von Größe S bis XXL – über einen leistungsstarken 800-Wh-Akku für maximale Reichweite. Jede Ausbaustufe hat ihre ganz eigenen Stärken und bedient somit ein spezielles Anforderungsprofil.







Das CORE 1 basiert auf einer robusten „Ride-Everything“-Qualität und markiert den Einstieg in die Modellreihe. Ausgestattet ist das Bike mit einer langlebigen Komponenten-Mischung von SRAM, WTB und YT sowie einem Marzocchi Bomber-Fahrwerkspaket. Preis: 4.499,00 €

Erstklassige Performance mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis vereint das CORE 2. Die FOX 38-Federgabel und das DHX-Stahlfederbein bilden das Herzstück des unverwüstlichen Aufbaus mit Komponenten von DT Swiss, Race Face und SRAM. Preis: 5.499,00 €







Das CORE 3 setzt auf die neueste RockShox ZEB/Vivid Ultimate-Fahrwerkskombination. Eine SRAM Eagle 90 Transmission-Schaltung und Maven Silver-Bremsen stehen im Mittelpunkt – ergänzt durch einen DT Swiss HX 1700-Laufradsatz, der Pedalrückschlag reduziert. Preis: 6.499,00 €







Eine Ausstattung auf Profi-Niveau bietet das Top-Modell CORE 4. Es kombiniert FOX Factory-Fahrwerkskomponenten und die SRAM Maven Silver-Bremsen mit einem DT Swiss HX 1500-Laufradsatz, der dank DF-Technologie den Pedalrückschlag minimiert. Preis: 7.499,00 €

YT DECOY X CORE-Modellreihe: die Spezifikationen im Überblick

• MX/Mullet-Setup mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten

• Avinox M2S-Motorsystem bei allen Modellen: bis zu 1300 W Leistung und 150 Nm Drehmoment

• 800-Wh-Akku in allen Größen, von S bis XXL

• Hydrogeformter Aluminiumrahmen

Web: www.yt-industries.com