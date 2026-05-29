Produktnews: Seit der Gründung im Jahr 1919 zählt Lazer zu einer der führenden Marken im Helmsegment. Das Unternehmen kann somit auf über ein Jahrhundert Erfahrung und Leidenschaft blicken – eine Menge Know-how, die auch in den neuen Lazer Blade KinetiCore eingeflossen sind. Hierbei handelt es sich um einen Helm für Gravel und Road mit schlanker aerodynamischer Silhouette und Dual-Shell-Konstruktion.

Lazer hat mit dem Blade KinetiCore einen neuen Helm für Gravel- und Road-Abenteuer entwickelt. Der Helm kombiniert eine schlanke, aerodynamische Silhouette mit einer markanten Dual-Shell-Konstruktion, ideal für wechselnde Strecken zwischen Asphalt und Schotter. Die klare Linie zwischen beiden Schalen sorgt für einen dynamischen Look mit eigenständigem Charakter. Im Inneren soll die weiche, dichte Polsterung langanhaltenden Komfort gewährleisten. Ausgestattet mit der KinetiCore-Technologie von Lazer schützt der Helm durch integrierte Knautschzonen, die Rotationskräfte bei einem Aufprall gezielt ableiten sollen. KinetiCore ist direkt in die innere Helmstruktur integriert. Dadurch wird weniger Material benötigt, das Gewicht reduziert und die Belüftung verbessert, ohne Kompromisse bei der Sicherheit.







Das Advanced TurnSys-System von Lazer ermöglicht eine ideale Passform mit horizontaler und vertikaler Anpassung. Ein neuer Strap Divider sorgt zusätzlich für eine optimierte Gurtführung und hält die Riemen auch auf langen Fahrten sicher in Position. Die integrierte Brillenhalterung bietet einen sicheren Platz für die Eyewear, wenn sie gerade nicht getragen wird. Für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen kann das Universal Lazer LED-Rücklicht über die integrierte Direct-Mount-Aufnahme direkt am Helm befestigt werden. Angeboten wird der Helm in den Größen S,M sowie L in den Farben Flash Orange, Matte Black, Matte Clay, Matte Deep Grey, Matte Sage Green oder White. Das Gewicht liegt laut Hersteller bei 250 Gramm in der Größe M, der Preis ist mit 99,99 Euro beziffert.

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