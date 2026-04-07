Produktnews: Die italienische Bekleidungsmarke fizik stellt den neuen, vielseitig einsetzbaren Kyros vor. Der Helm möchte nicht nur mit einem breiten Einsatzbereich von Road bis XC überzeugen, sondern auch mit smarten Features wie dem integrierten Reflektor, der sich gegen ein LED Rücklicht tauschen lässt, oder das MIPS Evolve Core System. Velomotion hat alle Infos zum neuen fizik Kyros für euch zusammengefasst.

Der fizik Kyros im Detail

Geht es nach fizik, wird der neue Kyros Helm nicht auf auf der Straße, sondern auch auf Schotterwegen und XC-Rennkursen zu sehen sein. So breit fasst die italienische Marke den Einsatzbereich des Kyros, und setzt dafür auf jede Menge Features. Da wäre das MIPS Evolve Core System: Es soll effektiv Rotationsenergie im Sturzfall abbauen und so das Risiko für Gehirnerschütterungen mindern. MIPS Evolve Core baut zwar nicht ganz so luftig-leicht wie die Air-Ausführung, dank breiter, strategisch platzierter Belüftungsöffnungen soll der Kyros dennoch eine gute Belüftung bieten. Und mithilfe des sogenannten Crown-Fit-Adjustment-Systems kann der Helm in feinen Stufen an die Kopfform des Fahrers angepasst werden.

An der Hinterseite des Kyros findet sich ein integriertes Rücklicht, das optional gegen das fizik LED Rücklicht getauscht werden kann. Wer dieses nutzen möchte, muss noch einmal 29 € auf den Kaufpreis von 199 € für den Kyros Helm legen (UVP). Neben den drei Größen, die einen Kopfumfang von 52 bis 61 cm abdecken, stehen vier Farben zur Auswahl.







Einsatzbereich Road, Gravel, Cross Country

Road, Gravel, Cross Country Größen 52 – 56 cm / 56 – 59 cm / 59 – 61 cm

52 – 56 cm / 56 – 59 cm / 59 – 61 cm Gewicht 275 g / 295 g / 325 g (Herstellerangaben)

275 g / 295 g / 325 g (Herstellerangaben) Sicherheitsstandard CE EN 1078:2012 (für den europäischen Markt)

CE EN 1078:2012 (für den europäischen Markt) Besonderheiten MIPS Evolve Core, ausbaubarer Reflektor, optimierte Belüftung

MIPS Evolve Core, ausbaubarer Reflektor, optimierte Belüftung Farben Black / Desert-Dove / Grey-Lavender / White

Black / Desert-Dove / Grey-Lavender / White www.fizik.com

Preis 199 € (UVP)







Infos und Bilder: fizik Pressemitteilung