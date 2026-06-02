Verlosung: Der Kärcher OC 7-18 Handheld Battery Set ist ein akkubetriebener, handgeführter Mitteldruckreiniger für mobile Reinigungsarbeiten am Fahrrad oder im Außenbereich. Das Gerät ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen kein fester Stromanschluss und nicht immer ein direkter Wasseranschluss verfügbar sind. So wird die Fahrradpflege ganz flexibel zum Kinderspiel. Wir verlosen sechs der Kärcher Handheld Sets!
Mit einem maximalen Druck von 24 bar und einer Fördermenge von 200 l/h ist das Modell nicht als klassischer Hochdruckreiniger einzuordnen. Es positioniert sich vielmehr zwischen Gartenschlauch und Hochdruckreiniger. Damit eignet es sich vor allem für leichtere bis mittlere Verschmutzungen und für Oberflächen oder Bauteile, bei denen ein zu hoher Wasserdruck problematisch sein kann. Also perfekt für die Fahrradreiningung.
Kärcher Handheld Battery Set – Kompakte Bauweise und flexible Wasserversorgung
Das Gerät wiegt ohne Zubehör rund 1 kg und misst 277 × 75 × 231 mm. Die Bauform ist auf Mobilität ausgelegt. Neben dem Anschluss an einen Gartenschlauch kann der Reiniger Wasser über einen 5 m langen Saugschlauch aus externen Quellen wie Eimer, Kanister oder Regentonne ansaugen. Ein Wasserfilter ist integriert. Die Druckregelung erfolgt über zwei Stufen. Im Max-Modus erreicht der OC 7-18 laut Hersteller bis zu 24 bar, im eco Mode etwa 11 bar. Eine LED-Anzeige informiert über Betriebsmodus und Akkustand.
Zum Lieferumfang des Battery Sets gehören ein 18-V-Lithium-Ionen-Akku mit 2,5 Ah sowie ein Ladegerät. Die Laufzeit gibt Kärcher mit 14 Minuten im Normalmodus und 30 Minuten im eco Mode an. Die Ladezeit mit Standardladegerät beträgt bis zu 300 Minuten. Mit Schnellladegerät werden 80 Prozent Ladestand in 44 Minuten und eine vollständige Ladung in 83 Minuten erreicht. Der Akku ist Teil der Kärcher-18-V-Battery-Power-Plattform und kann daher auch mit weiteren kompatiblen Geräten des Herstellers verwendet werden.
Kärcher OC 7-18 Handheld Battery Set – Ausstattung
Zum Set gehören unter anderem ein 5-in-1 Multi Jet, eine Schaumdüse, ein Gartenschlauchadapter sowie der Saugschlauch mit Filter. Der Multi Jet bündelt mehrere Strahlarten in einer Düse und reduziert damit den Wechsel einzelner Aufsätze. Die Schaumdüse ermöglicht den Auftrag von Reinigungsmittel.
Technische Daten im Überblick
|Merkmal
|Angabe
|Gerätetyp
|Akku-Mitteldruckreiniger
|Akkuplattform
|Kärcher 18 V
|Maximaler Druck
|24 bar
|Fördermenge
|200 l/h
|Akkukapazität
|2,5 Ah
|Laufzeit
|14 min / 30 min
|Gewicht ohne Zubehör
|1 kg
|Maße
|277 × 75 × 231 mm
|Wasserversorgung
|Gartenschlauch oder Saugschlauch
|Lieferumfang
|Akku, Ladegerät, 5-in-1 Multi Jet, Schaumdüse, Saugschlauch, Adapter
Der OC 7-18 Handheld Battery Set ist auf kurze, mobile Reinigungseinsätze ausgelegt. Die Kombination aus Akkubetrieb, Wasseransaugung und kompaktem Format kann insbesondere bei Anwendungen abseits fester Anschlüsse relevant sein. Grenzen ergeben sich durch den Mitteldruckbereich und die begrenzte Akkulaufzeit. Für großflächige oder stark haftende Verschmutzungen, ist ein leistungsstärkerer Hochdruckreiniger in der Regel zweckmäßiger. Seine Stärken liegen aber in der flexiblen Wasserzufuhr, dem Akkubetrieb und dem kompakten Aufbau.
Gewinne 1 von 6 Kärcher OC 7-18 Handheld Battery Sets
Alles, was Du dafür tun musst, ist folgende Frage richtig zu beantworten und mit etwas Glück gehört eins der Sets dir!
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