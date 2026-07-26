News: Zum Finale der Tour de France 2026 präsentiert Colnago acht individuell lackierte Y1Rs für die Fahrer des UAE Team Emirates-XRG. Sieben Rennräder tragen Gelb, ein Modell ist in Weiß gestaltet. Die Einzelstücke erinnern nicht nur an die Wertungstrikots der Rundfahrt, sondern würdigen auch die gemeinsame Leistung der gesamten Mannschaft.

Am Morgen der letzten Etappe der Tour de France 2026 hat Colnago in Paris eine außergewöhnliche Kollektion vorgestellt. Für jeden der acht Fahrer, die für das UAE Team Emirates-XRG zur Rundfahrt angetreten waren, fertigte der italienische Hersteller ein individuell gestaltetes Y1Rs an.







Sieben der Rennräder wurden in Gelb lackiert – der Farbe des Gesamtführenden und wohl bekanntesten Trikots im Radsport. Das achte Rad trägt eine weiße Lackierung und verweist damit auf die Nachwuchswertung. Die Präsentation erfolgte nur wenige Stunden vor dem Tour-Finale auf den Champs-Élysées.

Acht Colnago Y1Rs als handlackierte Einzelstücke

Bei den Sondermodellen handelt es sich nicht um eine limitierte Verkaufsserie. Jedes der acht Y1Rs wurde als persönliches Einzelstück für einen Fahrer des UAE Team Emirates-XRG gestaltet und von Hand lackiert.







Trotz der gemeinsamen Designsprache besitzt jedes Fahrrad individuelle Details. Dazu gehört unter anderem die Nationalflagge des jeweiligen Fahrers. Gleichzeitig greifen die Räder verschiedene Elemente auf, die an den Verlauf der Tour de France 2026 und an die Mannschaftsleistung erinnern.

Besonders auffällig ist das vollständige Höhenprofil der Rundfahrt. Es verläuft entlang der Sitzstreben und zeichnet die Strecke von Barcelona bis Paris nach. Damit wird die gesamte Reise der Tour auf dem Rahmen sichtbar gemacht – von den ersten Kilometern in Spanien bis zum traditionellen Finale in der französischen Hauptstadt. Auf dem Oberrohr befinden sich außerdem die Namen aller Fahrer des UAE Team Emirates-XRG, die ihren Beitrag zum Verlauf der Rundfahrt geleistet haben.







Tour-Strecke und Fahrernamen auf dem Rahmen

Die Gestaltung der acht Räder soll nicht allein die Erfolge einzelner Fahrer hervorheben. Vielmehr steht die Mannschaft als Ganzes im Mittelpunkt.

Gerade bei einer dreiwöchigen Rundfahrt ist der Erfolg eines Kapitäns eng mit der Arbeit seiner Teamkollegen verbunden. Helferdienste, Tempoarbeit, Positionierung, Windschatten, Verpflegung und taktische Unterstützung lassen sich in einer Ergebnisliste nur schwer darstellen. Colnago greift diesen Gedanken mit den Namen auf dem Oberrohr auf. Obwohl am Ende nur ein Fahrer das Gelbe Trikot trägt, soll jedes der acht Räder zeigen, dass der Erfolg von der gesamten Mannschaft erarbeitet wurde.







Verstecktes Detail für fünf Tour-Siege

Ein weiteres Designelement ist erst sichtbar, wenn der Lenker eingeschlagen wird. Im Bereich des Cockpits befindet sich ein versteckter Hinweis auf die Tour-de-France-Erfolge von Tadej Pogačar.

Aufgeführt sind die Jahre 2020, 2021, 2024 und 2025. Ergänzt wird die Reihe durch den für 2026 erwarteten fünften Gesamtsieg. Das Detail verbindet die aktuelle Sonderkollektion mit den bisherigen Tour-Erfolgen des Slowenen.







Tadej Pogačars Y1Rs mit Regenbogen-Akzenten

Das für Tadej Pogačar bestimmte Y1Rs hebt sich zusätzlich von den anderen gelben Modellen ab. Als amtierender UCI-Straßenweltmeister fährt der Slowene mit den Regenbogenfarben am Rad.

Colnago integriert deshalb mehrere entsprechende Akzente in die Sonderlackierung. Dazu gehört ein irisierendes Kreuz-Ass am Steuerrohr. Nach Angaben des Herstellers wird dieses Symbol ausschließlich auf dem persönlichen Fahrrad eines amtierenden Weltmeisters angebracht.







Ein weiteres verstecktes Element ist die Modellbezeichnung Y1Rs in Morsecode. Sie wurde als Abfolge aus Punkten und Strichen in die Lackierung integriert.

Weißes Colnago Y1Rs für Isaac del Toro







Während sieben Fahrer ein gelbes Y1Rs erhalten, wurde das Fahrrad von Isaac del Toro in Weiß gestaltet. Die Farbgebung orientiert sich am Weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Del Toro hatte die Nachwuchswertung vor dem abschließenden Tag der Tour de France 2026 angeführt. Das weiße Sondermodell übernimmt dennoch die gleichen wesentlichen Gestaltungselemente wie die gelben Räder. Auch hier finden sich das Höhenprofil der Tour, die Namen der Mannschaftskollegen und die Nationalflagge des Fahrers.

Sondermodell auch für Brandon McNulty

Auch Brandon McNulty erhält ein persönliches Y1Rs. Der US-Amerikaner musste die Tour de France auf der 18. Etappe krankheitsbedingt verlassen. Dennoch ist er Teil der achtköpfigen Kollektion. Colnago begründet dies mit seinem Beitrag während der Rundfahrt: Seine Arbeit für das Team sei bereits Teil der Geschichte dieser Tour gewesen.

Damit unterstreicht der Hersteller erneut den Mannschaftsgedanken. Nicht nur die Fahrer, die Paris erreichen oder ein Wertungstrikot gewinnen, werden berücksichtigt. Auch die Leistungen derjenigen, die zuvor wichtige Aufgaben für das Team übernommen haben, sollen gewürdigt werden.







Colnago Y1Rs: Nicht für den Verkauf bestimmt

Die acht Sondermodelle werden nicht regulär erhältlich sein. Jedes Rad wurde speziell für den entsprechenden Fahrer gefertigt und soll als Geschenk von Colnago an die Athleten übergeben werden.

Bei der Kollektion handelt es sich somit um echte Einzelstücke. Im Mittelpunkt stehen die handgefertigten Lackierungen und die persönlichen Details. Angaben zu möglichen technischen Unterschieden gegenüber den regulär im Rennen eingesetzten Y1Rs machte Colnago im Rahmen der Vorstellung nicht.







WEB: colnago.com