Continental erweitert Gravity-MTB-Reifenserie

Produktnews: Der Reifenhersteller Continental baut seine Gravity-MTB-Reifenserie weiter aus und ergänzt die bestehenden Profile um sage und schreibe 13 (!) neue Kombinationen aus Karkasse und Gummimischung. Die Erweiterung richtet sich an Rider in den Bereichen Trail, Enduro und Downhill, die ihr Setup feiner auf das jeweilige Terrain und ihren Fahrstil abstimmen möchten.

Continental erweitert seine Gravity-MTB-Reifenserie um 13 neue Reifenkombinationen und bietet Ridern damit noch mehr Möglichkeiten, ihr ideales Setup für anspruchsvolle Trails, Enduro-Rennen und Downhill-Einsätze zusammenzustellen. Die neuen Varianten verteilen sich auf die vier bekannten Reifenmodelle Argotal, Kryptotal Front, Kryptotal Rear und Xynotal. Für Laufradgrößen in 29 und 27,5 Zoll stehen ab sofort zusätzliche Ausführungen mit den Bezeichnungen Trail Soft und Enduro SuperSoft bereit. Die Varianten für kleinere Laufradgrößen (20, 24 und 26 Zoll) bleiben weiterhin im Sortiment.

Karkassen und Gummimischungen im Detail

• Enduro-Karkasse mit SuperSoft-Gummimischung: Diese Ausführung soll das höchste Maß an Grip und Kontrolle im Continental-Portfolio bieten und ist für anspruchsvolles Terrain sowie maximale Traktion ausgelegt.







• Trail-Karkasse mit Soft-Gummimischung: Zielt auf anspruchsvolle Trail-Einsätze ab und soll eine ausgewogene Balance aus Traktion, Stabilität und Haltbarkeit bieten.

Continental Gravity-MTB-Reifenserie: Die 13 neuen Varianten in der Übersicht

Xynotal

60-584 Xynotal Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-622 Xynotal Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-584 Xynotal Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-622 Xynotal Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

Kryptotal Front

60-584 Kryptotal-F Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-584 Kryptotal-F Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

Kryptotal Rear

60-584 Kryptotal-R Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-622 Kryptotal-R Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-584 Kryptotal-R Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-622 Kryptotal-R Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

Argotal

60-584 Argotal Enduro SuperSoft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-584 Argotal Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

60-622 Argotal Trail Soft, schwarz/schwarz, Faltreifen

Die erweiterten Varianten der Gravity-MTB-Reifenserie sind weltweit über ausgewählte Continental-Händler erhältlich. Die Preise der einzelnen Reifen liegen bei 86,95 € (Enduro SuperSoft) bzw. 73,95 € (Trail Soft).







Web: www.continental-reifen.de

Fotos (c) Continental