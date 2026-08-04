Produktnews: Santa Cruz stellt die neueste Generation des Cross-Country- und Trail-Modells Blur vor. Gebaut um die Grenzen traditioneller XC-Bikes zu sprengen, richtet sich das brandneue Highlight der Kalifornier sowohl an Rennfahrer als auch an ambitionierte Trail-Fahrer. Angeboten wird das Bike daher in zwei Versionen: „Standard“ und „Race“.

Das neue Blur verfügt über einen Federweg von 120 mm an Front und Heck. Dabei setzt der Hersteller auf das bewährte Superlight-System (Eingelenker mit Flex-Stays), wobei die Kennlinie deutlich progressiver gestaltet wurde. Das soll dafür sorgen, dass das Bike beim Treten höher im Federweg steht, weniger wippt und auf der Abfahrt ein verbessertes Ansprechverhalten sowie mehr Gegenhalt bietet. Zudem wurde die Geometrie modernisiert und auf einen aggressiven Fahrstil ausgelegt. So wurde ein flacherer Lenkwinkel von 66° mit einem steilen Sitzwinkel von 75° kombiniert. Der Reach wurde deutlich verlängert und in Verbindung mit den kürzeren Vorbauten (50 mm bei den Standard-Kits, 60 mm bei den Race-Kits) ist der Fahrer tiefer im Bike positioniert.







Das Blur ist in allen Ausstattungsvarianten ausschließlich als CC-Version – der leichtesten Carbon-Qualität des Herstellers – erhältlich. Zudem bietet jeder Rahmen die Option für eine mechanische Zugverlegung. Angeboten wird das neue Santa Cruz Modell in zwei Hauptversionen. Die Standard-Kits kombinieren einen Riser-Lenker, einen 50-mm-Vorbau, ein Fox-Fahrwerk sowie Maxxis Aspen AT-Reifen, während die Race-Kits auf einen 60-mm-Vorbau, einen Flatbar, Remote-Lockouts und Maxxis Rekon Race-Reifen setzen. Zu den weiteren praxisnahen Details des Rahmens gehören unter anderem Platz für zwei große Trinkflaschen, eine integrierte Glovebox im Unterrohr inklusive praktischer Taschen sowie eine zusätzliche Werkzeugaufnahme unter dem Oberrohr.

Santa Cruz Blur: Rahmengrößen, Gewicht und Preise

Das neue Santa Cruz Blur deckt insgesamt sieben verschiedene Ausstattungsvarianten ab und bewegt sich je nach Ausstattungsvariante (von Deore bis XX FA Race) in einer Preisspanne von 4.999 € bis 12.499 €. Je nach Ausstattung startet das Gesamtgewicht ab 11,2 kg.







Web: www.santacruzbicycles.com

Fotos © Santa Cruz Bicycles / Paris Gore