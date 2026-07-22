FOX Transfer Neo E-Optimized Sattelstütze

Produktnews: FOX baut sein Portfolio an elektronischen Dropper Posts weiter aus und stellt mit der Transfer Neo E-Optimized eine Version vor, die direkt an die Stromversorgung des E-Bikes angeschlossen wird. Das lästige Laden separater Batterien gehört damit ebenso der Vergangenheit an wie die Sorgen um die noch verfügbare Batteriekapazität.

Die neue Transfer Neo E-Optimized wurde von FOX speziell für den harten E-MTB-Einsatz entwickelt. Durch den direkten Anschluss an das Antriebssystem des E-Bikes ist die Stütze jederzeit einsatzbereit. Sie bietet bis zu 240 Millimeter Hub, eine besonders geringe Bauhöhe und lässt sich analog zur mechanischen MY26-Serie flexibel anpassen: Der Hub kann in 5 Millimeter Schritten um bis zu 25 Millimeter reduziert werden. Angesteuert wird die Stütze über den bekannten Transfer Neo Hebel. Eine individuelle Einstellung lässt sich zudem mittels der FOX Bike App vornehmen.







FOX Transfer Neo E-Optimized: Exklusiver Start für Specialized

Zum Verkaufsstart ist die FOX Transfer Neo E-Optimized exklusiv für die Specialized-Modelle Levo 4, Levo R und Levo Evo erhältlich. Fachhändler übernehmen hierbei die komplette Installation und Einbindung ins System. Versionen für weitere gängige E-Bike-Antriebe befinden sich laut FOX bereits in der Entwicklung und sollen 2027 folgen. Preislich liegt die Stütze je nach Modellreihe bei 589 US-Dollar (Performance Series Elite) beziehungsweise 659 US-Dollar (Factory Series), der passende Hebel schlägt mit 219 US-Dollar zu Buche.

Web: www.ridefox.com

Fotos (c) FOX Factory