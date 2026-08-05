Produktnews: CATEYE erweitert sein Beleuchtungs-Sortiment um zwei neue Front- und zwei Rückleuchten sowie eine flexible Sattelhalterung. Die in Japan gefertigten Neuheiten sind StVZO-konform, verfügen über austauschbare Li-Ion-Akkus mit USB-C-Anschluss und ein wassergeschütztes Kunststoffgehäuse. Ein besonderes Highlight bildet die auf 500 Stück limitierte GVolt 300 Limited Edition mit Heritage-Aufdruck.

Mit dem neuen Line-up deckt CATEYE die Anforderungen von Pendlern, Stadtfahrern und Tourensportlern ab. Alle Modelle wurden unter Berücksichtigung der aktuellen europäischen Batterieverordnung entwickelt und setzen auf nachhaltige sowie langlebige Konstruktionen mit IPX4-Wasserschutz.

CATEYE Beleuchtungs-Sortiment: Die Neuheiten im Überblick

Frontleuchten: GVolt 300lm und GVolt 200lm

Die neuen Frontlichter nutzen die OptiCube-Linsentechnologie für einen breiten und gleichmäßigen Lichtkegel im Nah-, Mittel- und Fernbereich. Die Befestigung erfolgt werkzeuglos über die FlexTight H-34N Halterung.







GVolt 300lm (inkl. Limited Edition)

Lichtleistung: 300 Lumen (3 einstellbare Leuchtstufen)

Leuchtdauer: 3 bis 8 Stunden (inkl. dreistufiger Batterieanzeige)

Besonderheit: Neben der Standardversion gibt es eine auf 500 Exemplare limitierte GVolt 300 Limited Edition mit Heritage-Aufdruck des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Zudem auch als Set mit dem Rücklicht Nano G oder VIZ G erhältlich

Preis (UVP): 55,95 €

GVolt 200lm







Lichtleistung: 200 Lumen (3 einstellbare Leuchtstufen)

Leuchtdauer: 3 bis 6 Stunden

Besonderheit: Entwickelt für den täglichen Einsatz in der Stadt; auch als Set mit dem Rücklicht VIZ G erhältlich

Preis (UVP): 44,95 €

Rückleuchten und Zubehör: VIZ G, Nano G II sowie RM3 Halterung

Für die Sichtbarkeit nach hinten bringt CATEYE zwei neue Modelle auf den Markt, die werkzeuglos per Snap System Gummi-Halterung befestigt werden.







VIZ G Rücklicht

Leuchtdauer: 7 Stunden (HighPower) bis 12 Stunden (Standard)

Besonderheit: Bietet hohe Rundum-Sichtbarkeit über zwei Leuchtmodi

Preis (UVP): 27,95 €

Nano G II Rücklicht

Leuchtdauer: 9 Stunden (HighPower) bis 12,5 Stunden (Standard)

Besonderheit: Kompaktes Design mit semitransparentem Gehäuse für verbesserte seitliche Sichtbarkeit

Preis (UVP): 33,95 €

RM3 Rücklichthalterung







Konstruktion: Universelle Sattelgestell-Halterung in 2-Komponenten-Spritzguss-Bauweise mit Gummi-Einlage für vibrationsarmen Halt

Kompatibilität: Werkzeuglose Montage an runden sowie ovalen Sattelgestellen; kompatibel mit den Rücklichtern Nano G II, Micro G und VIZ G

Preis (UVP): 6,95 €

Web: www.cateye.com

Fotos © Paul Lange GmbH & Co. KG / CATEYE