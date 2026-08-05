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Vier neue StVZO-Leuchten und exklusive Limited Edition: CATEYE Beleuchtungs-Sortiment mit neuen Modellen

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Produktnews: CATEYE erweitert sein Beleuchtungs-Sortiment um zwei neue Front- und zwei Rückleuchten sowie eine flexible Sattelhalterung. Die in Japan gefertigten Neuheiten sind StVZO-konform, verfügen über austauschbare Li-Ion-Akkus mit USB-C-Anschluss und ein wassergeschütztes Kunststoffgehäuse. Ein besonderes Highlight bildet die auf 500 Stück limitierte GVolt 300 Limited Edition mit Heritage-Aufdruck.

Mit dem neuen Line-up deckt CATEYE die Anforderungen von Pendlern, Stadtfahrern und Tourensportlern ab. Alle Modelle wurden unter Berücksichtigung der aktuellen europäischen Batterieverordnung entwickelt und setzen auf nachhaltige sowie langlebige Konstruktionen mit IPX4-Wasserschutz.

CATEYE Beleuchtungs-Sortiment: Die Neuheiten im Überblick

Frontleuchten: GVolt 300lm und GVolt 200lm

Die neuen Frontlichter nutzen die OptiCube-Linsentechnologie für einen breiten und gleichmäßigen Lichtkegel im Nah-, Mittel- und Fernbereich. Die Befestigung erfolgt werkzeuglos über die FlexTight H-34N Halterung.

GVolt 300lm (inkl. Limited Edition)

CATEYE erweitert Beleuchtungs-Sortiment

  • Lichtleistung: 300 Lumen (3 einstellbare Leuchtstufen)
  • Leuchtdauer: 3 bis 8 Stunden (inkl. dreistufiger Batterieanzeige)
  • Besonderheit: Neben der Standardversion gibt es eine auf 500 Exemplare limitierte GVolt 300 Limited Edition mit Heritage-Aufdruck des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai. Zudem auch als Set mit dem Rücklicht Nano G oder VIZ G erhältlich
  • Preis (UVP): 55,95 €

GVolt 200lm

CATEYE erweitert Beleuchtungs-Sortiment

  • Lichtleistung: 200 Lumen (3 einstellbare Leuchtstufen)
  • Leuchtdauer: 3 bis 6 Stunden
  • Besonderheit: Entwickelt für den täglichen Einsatz in der Stadt; auch als Set mit dem Rücklicht VIZ G erhältlich
  • Preis (UVP): 44,95 €

Rückleuchten und Zubehör: VIZ G, Nano G II sowie RM3 Halterung

Für die Sichtbarkeit nach hinten bringt CATEYE zwei neue Modelle auf den Markt, die werkzeuglos per Snap System Gummi-Halterung befestigt werden.

VIZ G Rücklicht

  • Leuchtdauer: 7 Stunden (HighPower) bis 12 Stunden (Standard)
  • Besonderheit: Bietet hohe Rundum-Sichtbarkeit über zwei Leuchtmodi
  • Preis (UVP): 27,95 €

Nano G II Rücklicht

  • Leuchtdauer: 9 Stunden (HighPower) bis 12,5 Stunden (Standard)
  • Besonderheit: Kompaktes Design mit semitransparentem Gehäuse für verbesserte seitliche Sichtbarkeit
  • Preis (UVP): 33,95 €

RM3 Rücklichthalterung

  • Konstruktion: Universelle Sattelgestell-Halterung in 2-Komponenten-Spritzguss-Bauweise mit Gummi-Einlage für vibrationsarmen Halt
  • Kompatibilität: Werkzeuglose Montage an runden sowie ovalen Sattelgestellen; kompatibel mit den Rücklichtern Nano G II, Micro G und VIZ G
  • Preis (UVP): 6,95 €

Web: www.cateye.com

Fotos © Paul Lange GmbH & Co. KG / CATEYE

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Über Andreas Waldera

Andreas Waldera ist bereits seit vielen Jahren als Online-Redakteur und Testfahrer tätig. Mit seinen im BMX und Downhill verankerten Wurzeln kann es für ihn beim Biken nicht ruppig genug sein. Für seine Leidenschaft Fahrradfahren ist der gebürtige Niederrheiner in die schöne Eifel gezogen.