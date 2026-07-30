Scott stellt das neue Sweep Urban-E-Bike vor

Produktnews: Scott erweitert sein Urban-Portfolio und präsentiert mit dem Scott Sweep eine neue E-Bike-Modellreihe für Pendler und Stadtfahrer. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen unkomplizierte Handhabung, wartungsarme Technik und ein schlankes Rahmendesign, das auf den ersten Blick nicht an ein klassisches E-Bike erinnert.

Mit neuem Bosch-Nabenmotor, integriertem Akku und aufgeräumter Optik bringt Scott für das Modelljahr 2027 eine neue Urban-E-Bike-Plattform auf den Markt. Herzstück des Sweep ist das Bosch Hub Line System. Der kompakte Hinterrad-Nabenmotor liefert ein Drehmoment von 45 Nm sowie eine Spitzenleistung von 400 W. Gespeist wird das System von einem schlanken, herausnehmbaren Bosch PowerTube Akku mit 360 Wh. Für längere Strecken lässt sich das System optional mit dem Bosch PowerMore Range Extender (+250 Wh) erweitern.







Die unterschiedlichen Scott Sweep Modellvarianten: von der sportlichen Variante bis hin zum Tiefeinsteiger

Die Basis bildet ein neu entwickelter Aluminiumrahmen, der auf ein zulässiges Systemgewicht von 130 kg ausgelegt ist. Alle Modelle sind ab Werk voll alltagstauglich ausgestattet mit Schutzblechen, Beleuchtung, Seitenständer und Gepäckträgerlösungen.

Scott Sweep 10 (Farbe: Signal White): Die sportliche Variante mit Starrgabel, einteiliger Syncros-Lenkereinheit und leichten seitlichen Taschenträgern (bis 8 kg Zuladung).

(Farbe: Signal White): Die sportliche Variante mit Starrgabel, einteiliger Syncros-Lenkereinheit und leichten seitlichen Taschenträgern (bis 8 kg Zuladung). Scott Sweep 20 (Farbe: Chrome Silver): Bietet mehr Komfort durch eine 75-mm-Federgabel, einen verstellbaren Vorbau sowie eine integrierte SP-Connect-Smartphone-Halterung. Ausgestattet mit einem Racktime-Gepäckträger (SNAPIT 2.0 System, bis 25 kg Zuladung).

(Farbe: Chrome Silver): Bietet mehr Komfort durch eine 75-mm-Federgabel, einen verstellbaren Vorbau sowie eine integrierte SP-Connect-Smartphone-Halterung. Ausgestattet mit einem Racktime-Gepäckträger (SNAPIT 2.0 System, bis 25 kg Zuladung). Scott Sweep 20 Wave (Farbe: Chrome Silver): Die Tiefeinsteiger-Variante des Sweep 20 für komfortables Auf- und Absteigen im Stadtverkehr.

Web: www.scott-sports.com







Fotos © Scott Sports SA