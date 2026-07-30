Produktnews: Der spanische Mountainbike-Spezialist Mondraker stellt die neueste Generation seines E-Gravelbikes Dusty für das Modelljahr 2027 vor. Das Modell ist darauf ausgelegt, die Grenzen zwischen klassischem Gravelbike und sportlichem E-Bike weiter zu verwischen und auf unterschiedlichsten Untergründen zusätzliche Unterstützung zu bieten.

Optisch orientiert sich das neue Mondraker Dusty stark an der typischen Designsprache der Spanier. Der leichte, neu entwickelte Stealth-Air-Carbon-Rahmen soll hohe Steifigkeit mit einem gewissen Maß an vertikaler Nachgiebigkeit kombinieren, um den Komfort auf ruppigen Pisten spürbar zu erhöhen. Bei der Motorisierung kommt ein kompaktes Nabensystem zum Einsatz. Der TQ HPR60-Motor liefert 60 Nm Drehmoment, 350 W Spitzenleistung sowie bis zu 200 % Unterstützung und verspricht ein besonders natürliches Fahrgefühl sowie minimalen Tretwiderstand bei ausgeschaltetem Motor. Das Dusty ist je nach Modell mit integriertem 580 Wh oder 360 Wh Akku erhältlich und zudem mit einem 160 Wh Range Extender kompatibel.







Mondraker Dusty: Bewährte Konzepte aus dem MTB-Bereich

In puncto Geometrie wurden bewährte Konzepte aus dem Mountainbike-Bereich auf das Gravel-Segment übertragen. Ein etwas längerer Reach kombiniert mit einem kürzeren Vorbau soll so für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und ein sichereres Handling in steilen Abfahrten sorgen. Der Rahmen bietet ausreichend Platz für breite Gravel-Bereifung (700x50c), was den Einsatzbereich spürbar auf groben Schotter und leichte Singletracks erweitert. Angeboten wird das Dusty für das Modelljahr 2027 in fünf Rahmengrößen und mehreren Ausstattungsvarianten – so unter anderem auch mit Flatbar. Die Modellpalette bewegt sich je nach Ausstattung preislich zwischen 5.499,00 und 8.999,00 Euro.







Web: www.mondraker.com

Fotos © Mondraker