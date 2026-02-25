Die neuen RockShox und SRAM DH-Produkte Modelljahr 2027

Produktnews: Nichts steigert die Fahrperformance mehr als Gelassenheit. Wenn der Fokus auf verbesserter Kontrolle, vorausschauendem Fahren und Kraftersparnis liegt, dann kommt der zusätzliche Speed beim Race von ganz allein. Genau das versprechen die neuen RockShox und SRAM DH-Produkte für das Modelljahr 2027. Gelassenheit bedeutet Speed!

Neue SRAM Maven Bremsen MY27

Seit ihrer Markteinführung vor zwei Jahren hat sich die Maven in verschiedenen Disziplinen bewährt – von extremen Downhill- und E-Mountainbikes bis hin zu Enduro- und Trailbikes mit entsprechender Abstimmung von Bremsscheiben und -belägen. Umfangreiches Feedback von Weltcup-Fahrern, Alltagsfahrern und Fahrradmarkenpartnern hat in dieser Zeit zur Weiterentwicklung der Maven beigetragen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist nach Angaben des Herstellers eine Bremse, die mehr Fahrern mehr Sicherheit bietet und gleichzeitig die bewährte Bremskraft beibehält.







Neue SRAM XX DH Transmission (Modelljahr 2027)

Wenn jede Millisekunde zählt und es um den Sieg geht, soll die SRAM XX DH Transmission dem Rider die entscheidenden Vorteile bieten: kraftvolle Schaltvorgänge unter Last, vertrauenserweckende Robustheit und absolute Laufruhe. Ausgestattet mit einem Full-Mount-Schaltwerk, robusten, speziell entwickelten Aluminiumkurbeln und einem Kettenblatt, das Stöße abfängt, ist sie laut SRAM darauf ausgelegt, härter zu fahren, schneller zu sein und in jedem noch so herausfordernden Streckenabschnitt die Ruhe zu bewahren.

RockShox Boxxer MY27

Die brandneue RockShox BoXXer soll nicht weniger als das Ergebnis eines Paradigmenwechsels sein, bei dem die verbesserte Fahrstabilität im Vordergrund steht. So sollen Schläge und Vibrationen besser isoliert werden, gleichzeitig aber auch das Bike und das Terrain spürbar bleiben, um Vorhersehbarkeit zu gewährleisten. Die neue BoXXer unterstützt die Racer zudem dabei, ihr persönliches „Window of Happiness“ zu finden, indem es die Settings über die Einsteller besser sichtbar macht und die Feinabstimmung vereinfacht.







RockShox Vivid Coil Dämpfer Modelljahr 2027

Vom Bikepark über Enduro-Etappen bis hin zu den anspruchsvollsten Downhill-Strecken: Rider brauchen Vorhersagbarkeit von ihrer Federung. Durch die Nutzung der linearen Eigenschaften einer Stahlfeder in Kombination mit der einstellbaren Anschlagdämpfung (ABO) möchte der Vivid Coil Dämpfer Fahrern präzise und positionsabhängige Kontrolle gewährleisten – für eine gleichbleibende und vorhersehbare Performance über den gesamten Federweg hinweg.







Web: www.sram.com