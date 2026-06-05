Das neue Lapierre XR

Produktnews: Der Cross-Country-Rennsport hat sich gravierend verändert. Gefragt sind nicht mehr nur maximale Effizienz am Berg, sondern auch Kontrolle und Präzision bei hohen Geschwindigkeiten. Vor diesem Hintergrund hat Lapierre mit XR eine komplett neue Plattform entwickelt. Entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Team Lapierre PXR Racing ist das Lapierre XR speziell auf die Anforderungen moderner Racer zugeschnitten.

Mit dem neuen XR präsentiert Lapierre eine vollständig neu entwickelte Cross-Country Plattform, die kompromisslose Rennperformance auf modernen XCO- und XCC-Strecken verspricht. Im Zentrum des XR steht ein neues Kinematikkonzept, das maximale Tritteffizienz mit einem aktiven Fahrwerk für optimale Traktion und Kontrolle verbindet. Die Kinematik wurde laut Lapierre so abgestimmt, dass die Anti-Squat-Eigenschaften eine effiziente Kraftübertragung beim Klettern gewährleisten, während das Hinterrad auch in technischem Gelände zuverlässig Bodenkontakt halten soll. In Kombination mit einer überarbeiteten Geometrie, die den Fahrer zentraler im Bike positioniert, soll das XR ein Plus an Kontrolle und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten bieten. Die neu positionierte Dämpferaufnahme senkt zudem den Schwerpunkt des Bikes für ein verbessertes Handling.







Die XR-Plattform basiert auf neuen Carbon-Konstruktionen, darunter das beim XR 10.9 eingesetzte UD-Racing-Layup, das auf minimales Gewicht bei maximaler Reaktionsfähigkeit ausgelegt ist. Die Plattform setzt konsequent auf 29-Zoll-Laufräder und einen ausgewogenen Federweg von 120 mm vorne und hinten. Damit bietet das XR die Vielseitigkeit, die moderne Rennstrecken verlangen. Über einen Flip-Chip lässt sich die Tretlagerhöhe je nach Streckenprofil zwischen -40 mm und -45 mm anpassen, ohne die Kinematik zu beeinflussen. Verschiedene Ausstattungsvarianten innerhalb der XR-Familie gewährleisten, dass für unterschiedliche Fahrstile und Vorlieben das passende Modell dabei ist.

Die Lapierre XR Modellreihe

Neben dem Topmodell XR 10.9 mit UD-Racing-Carbon-Layup, RockShox SID Ultimate Federgabel, SIDLuxe Ultimate Dämpfer, SRAM XX SL Antrieb und FSA KFX i30 Team Edition Carbon-Laufradsatz umfasst die XR-Plattform weitere Ausstattungsvarianten: XR 8.9, XR 7.9, XR 6.9 und XR 5.9. Alle Modelle sind in den Größen S bis XL erhältlich. Unabhängig von der Ausstattung basieren sämtliche Modelle auf derselben Rahmenplattform, Kinematik und Geometrie. Dadurch bieten sie über die gesamte Modellreihe hinweg ein konsistentes und souveränes Fahrverhalten. Mit unterschiedlichen Ausstattungen macht die XR-Familie bewährte Race-Performance so einer breiten Zielgruppe zugänglich – von ambitionierten Hobbyfahrern bis hin zu erfahrenen Wettkampfsportlern.







Web: www.lapierrebikes.com/de-de