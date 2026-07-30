Streng limitiertes PROPAIN Rage 3 CF Update

Produktnews: PROPAIN spendiert seinem Downhill-Flaggschiff Rage 3 CF ein exklusives Update. Neben der neuen Sonderfarbe Strawberry Lipgloss sticht vor allem das optional wählbare, edle High-End-Fahrwerk von EXT ins Auge. Viel Zeit zum Handeln bleibt für Kaufinteressierte allerdings nicht. Das Update ist streng limitiert.

Das PROPAIN Rage steht seit über 18 Jahren für kompromisslose Performance auf den härtesten Downhill-Weltcup-Strecken. PROPAIN spendiert seinem bewährten Downhill-Flaggschiff Rage 3 CF nun ein exklusives Update. Während die bewährte Rahmen-DNA unangetastet bleibt, sorgt die neue Sonderfarbe Strawberry Lipgloss für ein optisches Ausrufezeichen. Wer sich die neue Farbe sichern möchte, sollte allerdings schnell sein: Die Stückzahl der Rahmen in dieser Ausführung ist streng limitiert.







PROPAIN Rage 3 CF Update: EXT-Fahrwerk für maximale Kontrolle

Ein technisches Highlight des Updates bildet das separat wählbare Fahrwerk des italienischen Edel-Herstellers EXT. Die Upside-Down-Doppelbrückengabel EXT Vaia Dual Crown Fork bietet 170 bis 200 mm Federweg. Das HS3-Luftfedersystem mit zwei Positivkammern kombiniert feinstes Ansprechverhalten mit verlässlichem Durchschlagschutz. Dank Cam-Stem-Design lässt sich der Offset über eine einzige Brücke zwischen 44 und 48 mm verstellen.

Der EXT Arma V4 Coil Shock Stahlfederdämpfer verfügt seinerseits über ein positionsabhängiges PSR-System gegen hartes Ausfedern sowie eine extern einstellbare HBC-Dämpfung für die letzten 20 % des Federwegs. Die DLC-Beschichtung der Kolbenstange soll ihrerseits effektiv vor Reibung schützen. Sowohl der Rahmen in Strawberry Lipgloss als auch die EXT-Komponenten sind unabhängig voneinander im PROPAIN-Konfigurator frei wählbar.







Web: www.propain-bikes.com