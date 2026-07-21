Specialized spendiert seinem XC-Trail-E-Bike, dem Levo R, ein auf Leichtbau getrimmtes Topmodell. Das S-Works Specialized Levo R Ultralight trumpft mit edlem Fox Factory SL-Fahrwerk, Trickstuff-Bremsen und dem exklusiven Specialized 3.1-Motor auf und erreicht so ein Gewicht von knapp über 18,8 kg!

Dank Ultralight-Ausstattung 18,8 kg Gesamtgewicht

140 / 130 mm Federweg für verspielte Fahrweise

13.999 (UVP) Preis

S-Works Specialized Levo R Ultralight – Infos und Preise

Die S-Works-Modelle von Specialized können leicht – doch bei der Ultralight-Variante des Turbo Levo R lässt Specialized noch einmal die Leichtgewichts-Muskeln spielen und schaut ganz genau darauf, was am Ende auf der Waage steht. 18,84 kg in Größe S3 sollen es im Falle des neuen S-Works Specialized Levo R Ultralight sein. Das XC-Trail-E-Bike mit seinen 140 mm Federweg an der Front, 130 mm am Heck und agiler, spielfreudiger Geometrie bietet dafür die perfekte Basis. Trotz Leichtbau-Wahl vertrauen die Kalifornier auf den drehmoment- und leistungsstarken Specialized 3.1-Motor. Der S-Works-Carbon-Rahmen drückt mit seiner Dämpferanlenkung aus Carbon weiter das Gewicht; hauseigene Kohlenstoff-Komponenten von Roval, wie etwa die Roval Control SL VI Laufräder, drücken weiter das Gewicht. Die deutschen Biketechnik-Schmieden Trickstuff und BikeYoke steuern ihre Expertise bei Bremsen und Dropperpost bei. Am Ende stehen auf dem Preisschild 13.999 Euro (UVP) für ein überaus edles Ausstattungspaket.







Motor und Akku

Specialized setzt wie beim beinahe gleichnamigen Levo R (ohne Ultralight-Zusatz) auf den der S-Works-Baureihe vorbehaltenen Specialized 3.1 S-Works-Motor. Für einen Deep Dive erhaltet ihr hier einen Einblick in die Leistungswerte, die wir für den Motor gemessen haben: 3.1 S-Works-Motor auf dem Prüfstand. Trotz des konsequenten Leichtbaus erhält das Topmodell den Fullpower-Motor, der bis zu 111 Nm Drehmoment entwickelt. Allerdings wird er dieses Tempo am Ultralight nicht ganz so lange durchhalten, denn im gewichtsoptimierten Carbon-Chassis findet sich nur der 600-Wh-Akku, während die Modelle darunter die vollen 840 Wh erhalten. Dank des 12A-Ladegeräts, das den S-Works-Bikes beiliegt, soll der Akku in weniger als einer Stunde von 0 auf 80 % hochgetrieben werden.







Geometrie – wie fährt sich das Levo R?

Das S-Works Specialized Levo R hatten wir bereits im Februar im Test – das neu vorgestellte S-Works Levo R Ultralight unterscheidet sich hiervon durch seine noch exquisitere Komponenten-Wahl. Beim damaligen Test präsentierte sich das Levo R als enorm verspieltes, leichtfüßiges und direkt zu fahrendes Bike – oder sollten wir eher sagen, Kurvenräuber? Denn das Levo R lässt sich mit Vergnügen in Anlieger pressen, hat aber keine Scheu davor, an jeder Kante und Wurzel abzuziehen. An diesem Fahrverhalten wird auch die neue Ausstattungsvariante wenig ändern können. Hier lest ihr unseren kompletten Testeindruck nach: S-Works Specialized Levo R im Velomotion-Test

Während günstigere Levo R-Modelle in sechs Rahmengrößen verfügbar sind, spart sich Specialized beim Topmodell die Größen S1 und S6. Bei den verbleibenden vier Rahmengrößen mit Reach-Schritten von 25 mm und angemessen hohen Stackwerten dürften dennoch sehr viele interessierte wie liquide Fahrer eine passende Rahmengröße für sich finden. Setup-Nerds können zudem mit den Verstellmöglichkeiten bei Lenkwinkel (64° / 66°), Kettenstrebenlänge (± 6 mm) und der Tretlagerhöhe spielen. Der Sitzwinkel liegt bei Uphill-optimierten 77°.







Geometrie Specialized Levo R S1 S2 S3 S4 S5 S6 Reach (in mm) 400 420 455 480 505 535 Stack (in mm) 602 607 626 638 652 667 Sitzrohr (in mm) 375 385 405 425 445 465 Oberrohr (in mm) 539 560 592 627 649 677 Steuerrohr (in mm) 95 100 110 125 140 155 Lenkwinkel (in °) 64,8 65 65 65 65 65 Sitzwinkel (in °) 77 77 77 77 77 77 Kettenstrebe (in mm) 447 447 447 447 447 447 Radstand (in mm) 1160 1181 1215 1246 1277 1309

Das S-Works Specialized Levo R Ultralight ist in den Größen S1 und S6 nicht erhältlich.

Ausstattung – was bekommt man für knapp 14.000 Euro?

Wie bei einem Topmodell mit dem Kürzel „S-Works“ nicht anders zu erwarten, greift Specialized hier in die Vollen. Das Kashima-farbene Fahrwerk rund um eine Fox 36 SL Grip X und den hochgezüchteten Genie-Dämpfer kennt man bereits vom S-Works Levo R, das Ultralight-Modell legt mit der Trickstuff-Bremse, den Roval Control SL VI Carbon-Laufrädern (nur 25 mm Maulweite) und der SRAM XX SL-Transmission noch einmal einen drauf. Der auf 600 Wh reduzierte Akku spart (im Vergleich zum 840-Wh-Akku) natürlich auch noch einmal gut Gewicht und drückt das S-Works Levo R Ultralight auf 18,4 kg bei trailtauglicher Ausstattung.







S-Works Levo R Ultralight Rahmen Fact 11 M Carbon, Carbon-Dämpferumlenkung Dämpfer Fox Float Factory Genie Federgabel Fox 26 SL Factory Grip X Laufräder Roval Control SL VI Carbon Bremsen Trickstuff (180 / 160 mm) Schaltgruppe SRAM XX SL Transmission Kurbel SRAM XX Carbon 160 mm Vorderreifen Specialized Trail Control Grid T9 29x2,4" Hinterreifen Special Ground Control Grid Lite T5/T7 29x2,35" Dropperpost Bikeyoke Revive 3.0 silver 125 – 213 mm Cockpit Roval Control SL Rise 780 mm Sattel S-Works Power Mirror Carbon Motor Specialized 3.1 S-Works Akku 600 Wh Display Mastermind TCU 2,2" Ladegerät 12A Gewicht (S3, l. Hersteller) 18,84 kg Preis (UVP) 13.999 Euro







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