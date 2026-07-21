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Full-Power-Motor und unter 19 kg: Das S-Works Specialized Levo R Ultralight ist gelebter Leichtbauwahnsinn

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Specialized spendiert seinem XC-Trail-E-Bike, dem Levo R, ein auf Leichtbau getrimmtes Topmodell. Das S-Works Specialized Levo R Ultralight trumpft mit edlem Fox Factory SL-Fahrwerk, Trickstuff-Bremsen und dem exklusiven Specialized 3.1-Motor auf und erreicht so ein Gewicht von knapp über 18,8 kg!

  • Dank Ultralight-Ausstattung 18,8 kg Gesamtgewicht
  • 140 / 130 mm Federweg für verspielte Fahrweise
  • 13.999 (UVP) Preis

S-Works Specialized Levo R Ultralight – Infos und Preise

Die S-Works-Modelle von Specialized können leicht – doch bei der Ultralight-Variante des Turbo Levo R lässt Specialized noch einmal die Leichtgewichts-Muskeln spielen und schaut ganz genau darauf, was am Ende auf der Waage steht. 18,84 kg in Größe S3 sollen es im Falle des neuen S-Works Specialized Levo R Ultralight sein. Das XC-Trail-E-Bike mit seinen 140 mm Federweg an der Front, 130 mm am Heck und agiler, spielfreudiger Geometrie bietet dafür die perfekte Basis. Trotz Leichtbau-Wahl vertrauen die Kalifornier auf den drehmoment- und leistungsstarken Specialized 3.1-Motor. Der S-Works-Carbon-Rahmen drückt mit seiner Dämpferanlenkung aus Carbon weiter das Gewicht; hauseigene Kohlenstoff-Komponenten von Roval, wie etwa die Roval Control SL VI Laufräder, drücken weiter das Gewicht. Die deutschen Biketechnik-Schmieden Trickstuff und BikeYoke steuern ihre Expertise bei Bremsen und Dropperpost bei. Am Ende stehen auf dem Preisschild 13.999 Euro (UVP) für ein überaus edles Ausstattungspaket.

S-Works Specialized Levo R Ultralight
Das S-Works Specialized Levo R Ultralight ist ein agiles XC-Trail-E-Bike, das trotz des recht geringen Federwegs von 140 / 130 mm auf volle Power am Motoraggregat setzt. Jetzt gibt es ein zweites S-Works-Topmodell, das den Schwerpunkt auf Leichtbau legt. 13.999 Euro werden dafür fällig.

S-Works Specialized Levo R Ultralight

Motor und Akku

Specialized setzt wie beim beinahe gleichnamigen Levo R (ohne Ultralight-Zusatz) auf den der S-Works-Baureihe vorbehaltenen Specialized 3.1 S-Works-Motor. Für einen Deep Dive erhaltet ihr hier einen Einblick in die Leistungswerte, die wir für den Motor gemessen haben: 3.1 S-Works-Motor auf dem Prüfstand. Trotz des konsequenten Leichtbaus erhält das Topmodell den Fullpower-Motor, der bis zu 111 Nm Drehmoment entwickelt. Allerdings wird er dieses Tempo am Ultralight nicht ganz so lange durchhalten, denn im gewichtsoptimierten Carbon-Chassis findet sich nur der 600-Wh-Akku, während die Modelle darunter die vollen 840 Wh erhalten. Dank des 12A-Ladegeräts, das den S-Works-Bikes beiliegt, soll der Akku in weniger als einer Stunde von 0 auf 80 % hochgetrieben werden.

Geometrie – wie fährt sich das Levo R?

Das S-Works Specialized Levo R hatten wir bereits im Februar im Test – das neu vorgestellte S-Works Levo R Ultralight unterscheidet sich hiervon durch seine noch exquisitere Komponenten-Wahl. Beim damaligen Test präsentierte sich das Levo R als enorm verspieltes, leichtfüßiges und direkt zu fahrendes Bike – oder sollten wir eher sagen, Kurvenräuber? Denn das Levo R lässt sich mit Vergnügen in Anlieger pressen, hat aber keine Scheu davor, an jeder Kante und Wurzel abzuziehen. An diesem Fahrverhalten wird auch die neue Ausstattungsvariante wenig ändern können. Hier lest ihr unseren kompletten Testeindruck nach: S-Works Specialized Levo R im Velomotion-Test

S-Works Specialized Levo R Ultralight

Während günstigere Levo R-Modelle in sechs Rahmengrößen verfügbar sind, spart sich Specialized beim Topmodell die Größen S1 und S6. Bei den verbleibenden vier Rahmengrößen mit Reach-Schritten von 25 mm und angemessen hohen Stackwerten dürften dennoch sehr viele interessierte wie liquide Fahrer eine passende Rahmengröße für sich finden. Setup-Nerds können zudem mit den Verstellmöglichkeiten bei Lenkwinkel (64° / 66°), Kettenstrebenlänge (± 6 mm) und der Tretlagerhöhe spielen. Der Sitzwinkel liegt bei Uphill-optimierten 77°.

Geometrie Specialized Levo R

S1S2S3S4S5S6
Reach (in mm)400420455480505535
Stack (in mm)602607626638652667
Sitzrohr (in mm)375385405425445465
Oberrohr (in mm)539560592627649677
Steuerrohr (in mm)95100110125140155
Lenkwinkel (in °)64,86565656565
Sitzwinkel (in °)777777777777
Kettenstrebe (in mm)447447447447447447
Radstand (in mm)116011811215124612771309

Das S-Works Specialized Levo R Ultralight ist in den Größen S1 und S6 nicht erhältlich.

Ausstattung – was bekommt man für knapp 14.000 Euro?

Wie bei einem Topmodell mit dem Kürzel „S-Works“ nicht anders zu erwarten, greift Specialized hier in die Vollen. Das Kashima-farbene Fahrwerk rund um eine Fox 36 SL Grip X und den hochgezüchteten Genie-Dämpfer kennt man bereits vom S-Works Levo R, das Ultralight-Modell legt mit der Trickstuff-Bremse, den Roval Control SL VI Carbon-Laufrädern (nur 25 mm Maulweite) und der SRAM XX SL-Transmission noch einmal einen drauf. Der auf 600 Wh reduzierte Akku spart (im Vergleich zum 840-Wh-Akku) natürlich auch noch einmal gut Gewicht und drückt das S-Works Levo R Ultralight auf 18,4 kg bei trailtauglicher Ausstattung.

S-Works Levo R Ultralight
RahmenFact 11 M Carbon, Carbon-Dämpferumlenkung
DämpferFox Float Factory Genie
FedergabelFox 26 SL Factory Grip X
LaufräderRoval Control SL VI Carbon
BremsenTrickstuff (180 / 160 mm)
SchaltgruppeSRAM XX SL Transmission
KurbelSRAM XX Carbon 160 mm
VorderreifenSpecialized Trail Control Grid T9 29x2,4"
HinterreifenSpecial Ground Control Grid Lite T5/T7 29x2,35"
DropperpostBikeyoke Revive 3.0 silver 125 – 213 mm
CockpitRoval Control SL Rise 780 mm
SattelS-Works Power Mirror Carbon
MotorSpecialized 3.1 S-Works
Akku600 Wh
DisplayMastermind TCU 2,2"
Ladegerät12A
Gewicht (S3, l. Hersteller)18,84 kg
Preis (UVP)13.999 Euro

S-Works Specialized Levo R Ultralight

Web: specialized.com

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.