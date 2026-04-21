Produktnews: In den vergangenen drei Jahren arbeiteten die Specialized Ingenieure fleißig an der neusten und schnellsten Iteration des Specialized Demo Downhill-Bolidens. Im Worldcup konnte man die Entwicklung anhand der Prototypen, mit denen Loïc Bruni gen Ziellinie raste, genau nachvollziehen. Nun ist es soweit: Das neue Demo ist offiziell da! Wir haben alle Infos!

Das Specialized S-Works Demo 11 im Überblick

Die ganze Entwicklung des neuen Specialized S-Works Demo 11 strebte einem einzigen Ziel zu: Geschwindigkeit. Überall schneller sein. Mit der neuen Plattform, die aus einer Reihe von Downhill Worldcup-erprobten Prototypen hervorgegangen ist, will man dieses Ziel erreicht haben. Der neue Downhiller der Kalifornier soll Vertrauen, Kontrolle und Berechenbarkeit bieten, sodass Fahrer souverän und schnell auf allen Strecken unterwegs sein können. Das Chassis besteht aus Carbon und bietet natürlich 200 mm Federweg am Heck. Verwaltet werden diese von einem „OBB“ genannten Hinterbausystem. Ebenfalls spannend: Mittels einer zweiten Kette verlagert das neue S-Works Demo den Kettendrehpunkt und gewinnt so an Bodenfreiheit.

Federweg 200 mm (vorne / hinten)

200 mm (vorne / hinten) Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)

Mullet (29″ / 27,5″) Rahmenmaterial Carbon

Carbon Hinterbau Horst-Link

Horst-Link Gesamtgewicht (Herstellerangabe) 19,3 kg (S4)

19,3 kg (S4) Besonderheiten HighGear, OBB, Geo-Feintuning, Boost-Spacing

HighGear, OBB, Geo-Feintuning, Boost-Spacing Größen S3, S4, S5

S3, S4, S5 www.specialized.com

Preis Specialized S-Works Demo 11 Komplettbike (UVP): 12.499 €

Preis Specialized S-Works Demo 11 Rahmenset (UVP): 7.499 €







HighGear

Hinter dem Namen „HighGear“ verbirgt sich eine Zwischenwelle, mit welcher der Kettenumlenkpunkt weiter vom eigentlichen Tretlager entfernt werden kann. Dieses Prinzip kennt man etwa vom Starling Sturn V2; das Nicolai Nucleon DH-Bike wäre ein älteres Beispiel. Auf diese Weise werden Antriebseinflüsse von der Kinematik entkoppelt, sodass laut Specialized Pedalrückschlag am Demo kein Thema ist. Zudem sitzt nun das Antriebskettenblatt höher und gut geschützt. Das resultiert in drei Zentimeter mehr Bodenfreiheit gegenüber dem alten Demo und soll Kettenblattschäden ausschließen.







OBB Hinterbausystem

OBB steht für „Over Bottom Bracket“ und deutet an, dass die Hinterbauarchitektur des Viergelenkers über dem Tretlager angesiedelt ist. Das System steuert den Dämpfer mithilfe der Kettenstreben und einer Umlenkung vor dem Tretlager an. Damit sollen laut Specialized Spannungskräfte zwischen Hinterradachse und Hauptlager wirken, anstelle von Kompressionskräften. Das habe den Vorteil, dass sich das Hinterrad selbst zum Rahmen ausrichtet, anstatt sich bei starken Schlägen zu verwinden. So folgt das Hinterrad genau der Linie, die der Fahrer vorgibt – auch in extremen Gelände.

Insgesamt erlaubt das OBB System Specialized nach eigenen Angaben, Bremsverhalten, Raderhebungskurve und Übersetzungsverhältnis unabhängig voneinander abzustimmen, ohne das Kompromisse eingegangen werden müssen. In der ersten Hälfte des Federwegs weicht das Hinterrad ungefähr bis zu 13 Millimeter nach hinten aus. Das Hebelübersetzungsverhältnis sinkt von kanpp 3:1 auf unter 2,3:1 und bietet 24 % Progression, so Specialized.







Geometrie

Specialized erlaubt es dem Fahrer, Reach und Stack am neuen Demo umfassend anzupassen. So kann das Frontcenter um 6 mm verkürzt oder verlängert werden. Das geschieht über austauschbare Steuersatzschalen. Damit lässt sich feintunen, wie weit das Vorderrad dem Fahrer voraus steht. Der Hinterbau ist größenspezifisch ausgeführt und wächst zwischen den drei Rahmengrößen jeweils um 10 mm. Zusammen mit den 25-mm-Schritten beim Reach bleibt das Frontcenter-to-Rearcenter-Verhältnis zwischen 1,9 und 1,9 zu 1. Über eine Art Flipchip in der Dämpferanlenkung lässt sich das Tretlager um fünf Millimeter in der Höhe verstellen – so kann auch der Stack entsprechend verändert werden. All diese Anpassungsmöglichkeiten sollen helfen, das Demo genau an die jeweiligen Streckenverhältnisse anzupassen.

S3 S4 S5 Stack (high) 640 640 640 Stack (low) 645 645 645 Reach (middle) 445 475 500 Reach Adjustment (+/-) 6 6 6 Headtube Length 110 110 110 Headtube Angle 62.5 62.5 62.5 BB Height (high) 355 355 355 BB Height (low) 348 348 348 BB Drop 20 20 20 Fork Length (full) 611 611 611 Front Center 825 857 880 Chainstay Length 435 445 455 Wheelbase 1260 1302 1335 Seat-Tube Length 420 400 420 Seat-Tube Angle 78 78 78 Top Tube Length 582 614 637 FC-2-RC 1,9 1,93 1,93







Ausstattung

Neben dem Rahmenset mit RockShox Vivid Coil DH-Dämpfer bietet Specialized nur ein Komplettbike an – wenig verwunderlich, wo doch das Kürzel S-Works für die Speerspitze in der Specialized Modellhierarchie steht. Dementsprechend hochwertig ist das Demo ausgestattet: Ein RockShox Ultimate Fahrwerk, bestehend aus einer Boxxer an der Front und dem gleichen Vivid Coil DH Dämpfer hinten, ist für die Verwaltung des Federwegs zuständig. Um Verzögerung kümmern sich SRAM Maven Ultimate B1 Bremsen mit großen 220 / 200 mm Bremsscheiben. Zudem ist eine edle SRAM XX DH Transmission verbaut. Die Funkschaltgruppe bietet sieben Gänge. Im Zentrum der Mullet-Laufräder drehen sich DT Swiss 350 Boost-Naben, eingespeicht in Roval Gravity Felgen aus Aluminium mit 28 mm Maulweite. Darauf aufgezogen sind Cannibal Reifen in der schweren Grid Gravity T9 Ausführung aus dem eigenen Haus.

S-Works Demo 11 Rahmenkit Dämpfer RockShox Vivid Coil Ultimate DH RockShox Vivid Coil Ultimate DH Federgabel RockShox Boxxer Bremsen SRAM Maven Ultimate B1 (220 / 200 mm) Schaltgruppe SRAM XX DH Transmission Kurbel SRAM XX HighGear 165 mm SRAM XX HighGear 165 mm Laufräder Roval Traverse Gravity Alloy Mullet m. DT Swiss 350 Boost Naben Reifen Specialized Cannibal Grid Gravity T9 Vorbau SRAM Descendant 800 / 30 mm Lenker Sram Descendant DH 35 / 50 mm Griffe Deity Supracush Lock On Sattelstütze Thompson Alloy Gewicht (Herstellerangabe) 19,3 kg (S4) Preis (UVP) 12.499 € 7.499 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung Specialized