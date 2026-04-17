Produktnews: Seit vergangenem Jahr war klar, vom italienischen Bremsen-Experten Brembo kommt eine Mountainbike-Bremse. Die zinnoberroten Bremsen waren bereits an den Downhill-Boliden des Specialized Gravity Teams rund um Loïc Bruni im Worldcup zu bestaunen, nun gehen die Brembo GR-Pro an den Markt. Wir haben alle Infos über die neuen Gravity-Bremsen aus Italien gesammelt!

Starke Vierkolben-Bremsen mit DH-Worldcup-Erfahrung

Brembo kennt man aus dem Motorsport-Bereich, wo sich die High-Performance-Bremsen eines guten Rufes erfreuen. Mit der GR-Pro Vierkkolbenbremse will man nun auch den MTB-Markt erobern. An den Bikes der DH-Worldcup-Athleten Loïc Bruni und Finn Iles konnten die Bremsen bereits zeigen, was sie drauf haben. Jetzt gibt es die Gravity-Stopper auch käuflich zu erwerben. Brembo setzt dabei auf hohe Einstellbarkeit. Es sind nicht nur Leerweg und Hebel-Reach verstellbar, auch das Hebelübersetzungsverhältnis kann angepasst werden. Damit soll sich das „Bremsgefühl“, also die Modulierbarkeit, zwischen Soft, Medium und Hard einstellen lassen. So kommen die Brembo GR-Pro im Set auf einen Preis von 892,50 € (UVP).

Einsatzbereich Gravity, E-MTB

Gravity, E-MTB Kolben 4×18 mm

4×18 mm Masterzylinder 9 mm

9 mm Einstellbarkeit Hebelübersetzungsverhältnis, Leerweg, Hebel-Reach

Hebelübersetzungsverhältnis, Leerweg, Hebel-Reach Besonderheiten Stahlflex-Leitungen, Hard-Medium-Soft Einstellung für Modulierbarkeit

Stahlflex-Leitungen, Hard-Medium-Soft Einstellung für Modulierbarkeit Bremsmedium Mineralöl

Mineralöl Verfügbare Scheiben 200 / 220 mm (2,3 mm Dicke)

200 / 220 mm (2,3 mm Dicke) Verfügbarkeit Juli 2026

Juli 2026 www.brembo.com

Preis (UVP) 892,50 € (Brake Kit)







Die Brembo GR-Pro Mountainbike-Bremsen im Detail

Wie es sich für eine Gravity-Bremse gehört, hat Brembo bei der Entwicklung der GR-Pro den Fokus auf maximale Konsistenz und thermische Stabilität gelegt, um die effizient verwaltete Bremspower jederzeit auf den Trail bringen zu können. Brembo bezeichnet die GR-Pro als starke, vorhersehbare und kontrollierbare Bremse, die auch auf langen und technisch anspruchsvollen Downhill-Tracks konsistent bleibt.

Helfen sollen dabei unter anderem die Stahlflex-Leitungen, durch die ein speziell optimiertes Mineralöl fließt. Aus dem Hause Brembo stammen natürlich auch die passenden Bremsscheiben mit einem vom Motorsport inspirierten Speichendesign und einer Dicke von 2,3 mm. 200 mm ist der kleinste Durchmesser, der angeboten wird. Die Bremssättel sind geschmiedet und zweiteilig ausgeführt.







Bei der Bremsbelagsform geht Brembo einen eigenen Weg und bietet speziell auf Gravity-Performance abgestimmte Beläge an. Ob es metallische und organische Ausführungen gibt, ist bislang unklar und wird von uns nachgereicht. Preislich liegt ein Paar Ersatz-Beläge bei 38,91 € (UVP).







Infos und Bilder: Brembo Pressemitteilung