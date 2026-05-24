NG Sports Cawacawa im Test

Test Kompressorpumpe: Mit der Cawacawa schickt die Marke NG Sports eine ultrakompakte Akku-Luftpumpe ins Rennen, die vor allem durch ihr handliches Format und eine beachtliche Leistung überzeugen möchte. Ob der kleine Helfer den Spagat zwischen Trikottaschen-Maß und ordentlich Power im echten Einsatz schafft, zeigt unser Test.

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Schon beim ersten Auspacken fällt auf, dass die Cawacawa Akku-Kompressorpumpe konsequent als mobile Begleiterin konzipiert wurde. Das kompakte Gehäuse ist so dimensioniert, dass die Pumpe problemlos in der Trikottasche, der Satteltasche oder im Rucksack Platz findet. Trotz des leichten Gewichts von nur 147 Gramm vermittelt die Cawacawa ein sehr wertiges Gefühl. Das liegt nicht nur am gelungenen Design, sondern vor allem auch am hochwertigen Aluminiumgehäuse. Ein weiteres Plus ist die mitgelieferte Silikon-Umhüllung. Sie sorgt beim Gebrauch der Pumpe für hohe Griffigkeit und schützt zudem das Gehäuse sowie die Finger.







NG Sports Cawacawa: Kleines, aber gestochen scharfes Display

An der Front befindet sich das digitale Display. Es ist bauartbedingt – aufgrund des sehr kompakten Gehäuses – relativ klein. Das spielt allerdings keine Rolle, da im eingeschalteten Zustand die Ziffern gestochen scharf, leuchtstark und wirklich hervorragend ablesbar sind. Direkt darunter sitzen die drei Bedienknöpfe. Diese bieten einen schön definierten Druckpunkt, fallen jedoch sehr klein aus. Wer im Winter oder in der Übergangszeit mit dickeren Fahrradhandschuhen nachpumpen muss, könnte hier durchaus Probleme bei der treffsicheren Bedienung bekommen.

Pumpleistung kommt an ihre Grenzen

Beim Pumpen legt die NG Sports Cawacawa direkt richtig los. In gerade einmal 37 Sekunden prügelt die kleine Pumpe 4 bar Luft in einen 700x23C Reifen. Das ist unfassbar schnell und deklassiert so manche größere Konkurrenz. Ein echter Paukenschlag! Mit weiter steigendem Luftdruck verliert die Pumpe allerdings spürbar an Leistung. Ab der magischen Grenze von 6 bar quält sich der Motor spürbar und nach über 3 Minuten Dauerfeuer schaltete sich die sehr heiß gewordene Testpumpe bei 7,4 bar automatisch ab. Absolut positiv hervorzuheben ist dagegen das Ventilsystem, welches im Test absolut perfekt und fehlerfrei abdichtete.







Messwerte: Dauer des Aufpumpens eines 700x23C Reifens mit der NG Sports Cawacawa

4 bar: 37 Sekunden

8 bar: nicht erreicht

NG Sports Cawacawa Akku-Kompressorpumpe: Die Details im Überblick

Gehäuse: 69×42×29 mm, Aluminium

Gewicht: 147 Gramm

Spannungsversorgung: 2×350 mAh Akku, 7,4 V, fest verbaut

Max. Druck (laut Angabe): 8,3 bar / 120 PSI

Anzeige: LED Display, wahlweise PSI, bar

Autostopp-Funktion: Ja

Lademöglichkeit: USB-C