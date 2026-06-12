Test: Mit dem Elite 240 C:62 SLX stellt Cube das mit Abstand leichteste Bike in unserem Kinder-Mountainbike-Test! Bei einem Gewicht von unter 7 kg ist eigentlich völlig klar, dass sich dieses Kinderrad an junge Fahrer richtet, die bereits mit dem XC-Virus angesteckt sind. Wir haben uns den Carbonflitzer einmal genauer angesehen.

Leichtestes Bike im Test mit 6,9 kg dank Carbonrahmen

Relativ klein für ein 24 Zoll Bike

Für XC-affine Fahrer

Cube Elite 240 C:62 SLX – Übersicht

Im Schnitt wiegen unsere Testbikes 11,6 kg – das Cube Elite 240 C:62 SLX unterbietet diesen Wert um mehr als vier Kilogramm! Wie schafft die Marke aus Waldershof im Fichtelgebirge das? Ein Teil der Antwort steckt bereits im Modellnamen: „C:62“ weist darauf hin, dass es sich hier um einen Carbonrahmen handelt; und auch die leichte Starrgabel ist aus Kohlenstoff gefertigt. Zusammen mit der sportlich-kompakten Sitzposition entsteht so ein Kinder-MTB, das wie dafür geschaffen ist, um die XC-Athleten von morgen zu formen. Preislich liegt das Bike bei 1.999 Euro. Für 300 Euro weniger ist auch das Pro-Modell erhältlich, welches auf den gleichen Rahmen setzt, aber einige Abstriche bei der Ausstattung macht.

Rahmenmaterial Carbon

Carbon Größenempfehlung d. Herstellers 118 – 136 cm

118 – 136 cm Gangschaltung SRAM GX 11-fach

SRAM GX 11-fach Besonderheiten leichtestes Bike im Test

leichtestes Bike im Test Gesamtgewicht 6,9 kg

6,9 kg Gewicht der Laufräder 2,8 kg

2,8 kg Farben Carbon’n’blue’n’red

Carbon’n’blue’n’red cube.eu

Preis (UVP) 1.999 Euro







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Früh übt sich – das Cube Elite 240 C:62 SLX im Detail

Bei unseren jungen Testern kam das Elite 240 hervorragend an – der Aha-Effekt stellte sich allerdings erst ein, als die ersten Runden auf dem Mountainbike gedreht wurden. Denn was die Kids dem Cube nicht gleich ansehen: Das Bike ist verdammt leicht, und entsprechend schnell beschleunigt es! Einen großen Anteil am locker-leichten Antritt des Cube Elite 240 haben auch die beeindruckend leichten Laufräder. Lediglich 2,8 kg wiegt der Satz mit allen Anbauteilen – so geht XC-Leichtbau!







Mit dem Elite 240 fliegen die Kinder förmlich den Berg hinauf. Das macht richtig Laune und nimmt längeren Touren oder steileren Anstiegen ihren Schrecken. Damit eignet sich das Cube perfekt für lange Ausflüge auf dem Rad und natürlich für den Einsatz bei Kinder-XC-Rennen. Hier ist das Elite 240 der perfekte Begleiter, mit dem die Kids ihre erste Rennluft schnuppern können.

Tolles Ausstattungspaket

Bergab limitiert die Starrgabel vorne etwas die Abfahrtsfähigkeiten des Bikes. Das Elite 240 ist allerdings schlicht nicht als Downhill-Bike konzipiert, sondern soll vor allem bergauf brillieren. Unterschätzen sollte man das Abfahrtspotential der Starrgabel allerdings auch nicht. Denn: Die hochwertigen Schwalbe Rocket Ron Reifen tragen nicht bloß zum geringen Rollwiderstand bei, sondern bieten, gemessen am Profil, auch viel Grip und Dämpfung (den richtigen Luftdruck vorausgesetzt). Hier lohnt es sich, dass Cube hochwertige Schwalbe Evolution Line Reifen verbaut.







Generell machen die Waldershofer bei der Ausstattung des Elite 240 SLX sehr viel richtig. Carbonrahmen und -gabel sparen an den richtigen Stellen Gewicht und fördern den Fahrkomfort, während der Aluminium-Lenker (speziell in der Breite) nichts schlechter macht als sein Carbon-Pendant und dafür den Verkaufspreis niedrig hält. Apropos Cockpit: Die Bremshebel der Magura MT 8 Pro lassen sich auch von jungen Fahrern gut modulieren und arbeiten absolut zuverlässig. Lobenswert sind zudem die Lenkergriffe mit angepasstem Durchmesser für Kinderhände. Kenner merken sofort, dass das Cube Elite 240 aus der Feder eines leidenschaftlichen Produktmanagers stammt.







Das Cube Elite 240 fällt eher klein aus

Wer sich für das Cube Elite 240 interessiert, sollte allerdings den Größenbereich im Auge haben, innerhalb dessen das Fahrrad gut passt. Das Carbonbike ist nämlich insgesamt auf der kleineren Seite, was sich auch in den Größenempfehlungen des Herstellers widerspiegelt. Cube empfiehlt das Elite 240 bereits ab einer Körpergröße von 118 cm; mit etwa 136 cm sind die jungen Fahrer dann schon wieder herausgewachsen, wie wir bestätigen können. Das heißt aber auch: Bereits kleine (und leichte Fahrer) kommen in den Genuss des Elite 240 und profitieren umso mehr von seinem geringen Gewicht. Für Größere bietet Cube dann das Phenix C:62 Rookie an.







Für den XC-Nachwuchs gedacht

Es wäre falsch, das Cube Elite 240 lediglich auf sein Gesamtgewicht zu reduzieren. Klar, die Tatsache, dass das Bike die 7 kg Marke unterbietet (gewogen ohne Pedale), übt auf fahrradaffine Eltern eine ähnliche Faszination aus wie auf die Kids, die das Rad tatsächlich fahren und erleben dürfen. Aber das Elite 240 ist mehr als nur ein schickes Carbonchassis. Die leichtesten Laufräder im Test, eine sinnvolle, kindgerechte Ausstattung und eine tolle Fahrgeometrie – all diese Komponenten sorgen dafür, dass das Elite 240 als Gesamtpaket überzeugen kann. Ein rundes Gesamtpaket, das allerdings einen spitzen Einsatzbereich aufweist. Cube bepreist das Elite 240 durchaus fair; der Preis beweist aber auch, dass diese XC-Rennmaschine nicht für den Schulweg konzipiert ist, sondern aspirierenden Cross-Country-Athleten beim nächsten Kids-Cup zum Sieg verhelfen soll.







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Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge andere sportliche Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.