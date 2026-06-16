Frogbikes Frog MTB 62 im Test: Mit aufrechter Sitzhaltung, langem Federweg und breit abgestufter Schaltung zeigt der britische Anbieter, wie man ein sinnvolles Kids-MTB konstruiert. Allerdings ist die aktuelle Version des Frog MTB 62 hierzulande derzeit nicht verfügbar.

Schwere Zeiten für die britische Marke: Kurzzeitig sah es so aus, als sei Frogbikes weg vom Fenster. Doch der drohende Konkurs konnte durch den Einstieg des Einzelhandelskonzerns Frasers Group abgewendet werden, zu dem inzwischen auch der Online-Radhändler Evans Cycles gehört. Von Deutschland aus bestellen kann man Bikes wie das Frog MTB 62 dort allerdings nicht. Vor der Verfügbarkeit der aktuellen Modellgeneration steht also derzeit ein Fragezeichen, wobei man das recht ähnlich komplettierte 2025er Modell bei diversen Anbietern findet.

Allround-Hardtail mit RST-Luftfedergabel

Breit abgestufte Kettenschaltung

Aufrechte Sitzhaltung

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Frogbikes Frog MTB 62: Sportliches Bike mit aufrechter Sitzhaltung

Ziemlich transparent ist bei Frogbikes die Größenwahl: Die Zahl im Produktnamen steht für die mittlere Innenbeinlänge, mit der Kinder auf das jeweilige Modell passen. Man muss also nur diesen Wert ermitteln und weiß dann ziemlich genau, welches Frogbike passt. Im Fall des 62 gibt der Anbieter einen Bereich von 58-70 cm Innenbeinlänge an, womit das 24er MTB recht lange „mitwachsen“ kann.

Auffällig ist die hohe Lenkerposition, die dafür sorgt, dass auch größere Kinder eher aufrechte auf dem Frog 62 sitzen. Neben der Rahmenform ist die Federgabel mit 100 mm Weg dafür verantwortlich; außerdem befinden sich diverse Spacer unterm Vorbau, die man natürlich weglassen und dadurch den Lenker um 30 mm absenken kann. Insgesamt ist die Sitzgeometrie eher auf den Allround-Einsatz zugeschnitten; Kids, die schon über einiges Fahrkönnen verfügen, könnten sich eine sportlichere Haltung wünschen.







Lange Luftfedergabel mit Steckachse

Dabei ist das Frog 62 rundum offroad-tauglich ausgestattet. Die Luftfedergabel bietet nicht nur große Reserven, sondern kann auch feinfühlig abgestimmt werden, dazu gefällt die zeitgemäße Befestigung des Vorderrads per Steckachse. Die Scheibenbremsen packen kraftvoll zu; ein Lob verdient auch die Neunfach-Schaltung mit 11-46 Zähnen – zusammen mit einem 32er Kettenblatt ist das Bike damit auch an Steilstücken gut fahrbar. das Microshift-Getriebe wird mit einem kindgerechten Trigger Shifter bedient. Auch die 127 mm kurzen Tretkurbeln sind für das 24-Zoll-Rad eine gute Wahl.

Federweg 100 mm

100 mm Laufradgröße 24“

24“ Schaltung 9-fach, Kassette 11-46

9-fach, Kassette 11-46 Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 11,6 kg

11,6 kg Laufradgewicht 4,5 kg

4,5 kg Besonderheiten Luftfedergabel mit Steckachse, sehr breit abgestufte Schaltung, aufrechte Sitzhaltung

Luftfedergabel mit Steckachse, sehr breit abgestufte Schaltung, aufrechte Sitzhaltung www.evanscycles.com

Preis (UVP) 1.044 Euro

Am Rahmen des Frog fällt das Verstärkungsblech zwischen Ober- und Unterrohr auf; Schaltzug und Bremsleitung werden im Oberrohr geführt, was für eine aufgeräumte Optik sorgt. Am Hinterbau können dank entsprechender Gewindebohrungen Schutzblech und Träger montiert werden. Ein kräftiger Kettenstrebenschutz dämpft Kettenschlagen; in ruppigem Gelände kommt es aber dennoch zu einer merklichen Geräuschentwicklung.







Schwere, eher steife Reifen

Nicht ganz zufrieden waren die Tester mit der Reifenwahl: Trotz des kräftigen Profils könnte die Traktion besser sein, was wohl an der eher steifen, wenig geschmeidigen Karkasse liegt. Mit 11,6 Kilo liegt das Gewicht des Kids-MTBs im durchschnittlichen Bereich, wobei es beim Laufradsatz noch Spielraum gibt: Wer auf leichte MTB-Reifen umsteigt, kann gut und gerne 600 Gramm „rotierende Masse“ sparen.







In der Summe seiner Eigenschaften ist das Frogbikes Frog MTB 62 ein überzeugendes Kinderrad für anspruchsvolle Geländetouren – nur die aktuelle Liefersituation trübt die Freude. Hoffen wir also, dass die Marke wieder in ruhigeres Fahrwasser gerät.







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