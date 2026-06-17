Test: Die Kinderbike-Experten von Woom sind in unserem großen 24 Zoll Kinder-MTB-Test mit dem Woom Off Air 5 vertreten – ein leichtes Aluminium-Hardtail mit flotter Bereifung und Luftfedergabel für einen breiten Einsatzbereich. Unsere jungen Velomotion-Tester haben sich genauer angesehen, wie sich der Allrounder schlägt.

Top-Allrounder mit geringem Gewicht und kindgerechter Ausstattung

Fällt eher groß aus; dennoch geringes Gewicht

Sitzwinkel relativ flach

Woom Off Air 5 – Der leichte Allrounder in der Übersicht

Bei Kinderfahrrädern denken viele Eltern zuerst an den Namen Woom – und das zu Recht. Die Wiener Kinderbike-Spezialisten haben sich den Ruf erarbeitet, besonders ergonomische und kindgerechte Räder zu konstruieren. Unser Test des Woom Off Air 5 bestätigt das wieder einmal. Das Off 5 kann bei der Bestellung mit einer Luftfedergabel konfiguriert werden. Dann wird der Modellname um das Wort „Air“ reicher – und der Preis steigt auf 1.099 Euro. Gleich bleibt der leichte Aluminiumrahmen, welcher in zwei mehrfarbigen Lackierungen erhältlich ist. Bei Bedarf kann auch eine verstellbare Sattelstütze (Dropperpost) nachgerüstet werden.

Federweg 80 mm

80 mm Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Größenempfehlung d. Herstellers 128 – 145 cm

128 – 145 cm Gangschaltung SRAM X5 9-fach

SRAM X5 9-fach Besonderheiten Vario-Stütze nachrüstbar, auch ohne Federgabel konfigurierbar

Vario-Stütze nachrüstbar, auch ohne Federgabel konfigurierbar Gesamtgewicht 10,6 kg

10,6 kg Gewicht der Laufräder 3,7 kg

3,7 kg Farben terra coppa, black

terra coppa, black woom.com

Preis (UVP) 1.099 Euro







<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

So fährt sich das Woom Off Air 5

Das Woom Off Air 5 fällt vergleichsweise groß aus. Die offizielle Größenempfehlung beginnt bei 128 cm, wir würden sagen, ab 130 cm Körpergröße passt das Off 5 langsam richtig gut. Größere Fahrer ab 140 cm sitzen dann etwas hecklastig, da der Sitzwinkel relativ flach ausfällt. Für längere Touren oder steile Anstiege ist das nicht ideal, fällt aber ansonsten nicht weiter ins Gewicht. Ein anderer Faktor ist da schon deutlich erfühlbar: Mit seinem recht niedrigen Gewicht von knapp 10,6 kg ohne Pedale geht das Woom-Bike schön voran. Einen großen Anteil daran haben auch die besonders leichten Laufräder, auf die schnell rollende Schwalbe Rocket Ron Reifen aufgezogen sind.







Gut gewählte Ausstattung unterstreicht Allround-Charakter

Wie bei der restlichen Ausstattung beweist Woom hier ein Händchen für die richtige Komponentenwahl und setzt auf hochwertige Evolution-Line-Reifen von Schwalbe. Diese besitzen einen klasse Mix aus Grip, Pannenschutz und geringem Rollwiderstand – den richtigen Reifenluftdruck vorausgesetzt. Wer will, könnte damit sogar auf die RST-Federgabel mit 80 mm Federweg verzichten und das Off 5 noch weiter Richtung XC schieben. Mit der wirklich gut arbeitenden Luftfedergabel macht das Kinder-MTB im Gelände allerdings noch ein bisschen mehr Spaß. Zwar ist das Off Air 5 keine Bikepark-Maschine wie die Fullys in unserem Test, gelegentliche Trailausflüge sind aber in jedem Fall drin auf dem Woom-Bike.

Die leicht zu betätigende 9-fach-Schaltung von SRAM, die kindgerechten, hydraulischen Promax Scheibenbremsen und Details wie das ergonomische Cockpit inklusive gut zu greifender Griffe runden den tollen Eindruck ab und verdeutlichen einmal mehr, dass Woom viel Arbeit in die Kinderbikes steckt. Das Off 5 ist auch lange nicht das einzige Woom, auf das dies zutrifft. Einer unserer Tester war auch mit dem Woom Off 4 mit 20 Zoll Reifen sehr zufrieden; und für wen das 24 Zoll Off 5 zu klein ist bzw. wird, der kann nahtlos mit dem auf 26 Zoll Reifen rollenden Off 6 weiterradeln.













Unser Fazit zum Woom Off Air 5

Das Woom Off Air 5 präsentiert sich in unserem Test als Top-Allrounder. Der breite Einsatzbereich reicht vom Weg zur Schule oder zum Sport über Radausflüge mit den Eltern bis hin zum leichten Traileinsatz. Die ebenfalls konfigurierbare Starrgabel würde auch den Einsatz als XC-Bike denkbar machen. Woom-typisch ist die Ausstattung sehr gut gewählt, ergonomisch sinnvoll und kindgerecht. Der leichte Aluminium-Rahmen stellt dazu eine gute Basis dar; zudem kann er mit weiterem Zubehör und auch einer Dropperpost bestückt werden. Das Woom Off 5 liegt größentechnisch auf der langen Seite und würde einen steileren Sitzwinkel vertragen.







Spare jetzt 10 Euro auf Texlock Produkte! Mit dem Gutscheincode velolock10 sparst Du jetzt 10 Euro auf deinen gesamten Warenkorb bei deiner Texlock Bestellung.







Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.