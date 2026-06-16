Test: Das Giant STP überzeugt in unserem Kinder-MTB-Test nicht nur mit der besten Federgabel, sondern begeistert auch mit einer Dropperpost. Damit verfügt das Trailhardtail über einen breiten Einsatzbereich, den es ausgezeichnet auszufüllen weiß. Doch wir wissen: Fahrräder sind mehr als die Summe ihrer Komponenten – welche Erfahrungen unsere jungen Tester mit dem Giant STP gemacht haben, erfahrt ihr in unserem Test.

Ausstattungshighlights: Federgabel und Dropperpost

Verspielter Fahrcharakter

Cockpit ab 140 cm etwas zu niedrig

Giant STP 24 FS – Das Trailhardtail für Kids in der Übersicht

Optisch sticht das Giant STP 24 FS in unserem Testfeld kaum hervor, nur die orangfarbene Federgabel der Giant-Tochtermarke Crest fällt auf – sie gehört dank ihres ausgezeichneten Ansprechverhaltens auch zu den Ausstattungshighlights. Ein weiterer Pluspunkt: Die Dropperpost! Sie sorgt zusammen mit dem Fahrwerk dafür, dass das Giant STP trotz des starren Hecks auch im Bikepark und auf Trails viel Fahrspaß bietet. Wie für ein Hardtail typisch, gehören Sprünge zu den Stärken des Giant-Bikes; der Größenbereich von 125 bis 145 cm ist gut gewählt. Für Fahrer ab etwa 140 cm Körpergröße fällt das ansonsten sehr ergonomische Cockpit etwas zu niedrig aus. Letztendlich erhält man mit dem Giant STP 24 FS für knapp 1.200 € ein potentes 24 Zoll Trailhardtail mit breitem Einsatzbereich, das mit einer starken Ausstattung punktet und selbst im Bikepark eingesetzt werden kann.

Federweg 100 mm

100 mm Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Größenempfehlung d. Herstellers 125 – 145 cm

125 – 145 cm Gangschaltung MicroShift Advent 9-fach

MicroShift Advent 9-fach Besonderheiten Ausgezeichnet arbeitende Federgabel, Dropperpost

Ausgezeichnet arbeitende Federgabel, Dropperpost Gesamtgewicht 12,1 kg

12,1 kg Gewicht der Laufräder 4,9 kg

4,9 kg giant-bicycles.com

Preis (UVP) 1.199 Euro







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Alle Ausstattungshighlights im Detail

Das Giant STP war so etwas wie das Sleeper-Bike unter unseren Testrädern. Auf den ersten Blick unauffällig, hat unsere junge Testcrew schnell Gefallen an dem Hardtail gefunden. Ein Grund war sicherlich die Dropperpost – das Giant ist nur eines von zwei Rädern in unserem 24 Zoll Mountainbike-Test, das über eine verstellbare Sattelstütze verfügt (fairerweise muss man sagen, dass andere Hersteller auch eine Dropper konfigurieren lassen). In jedem Fall übte die Dropperpost große Faszination auf die Velomotion-Tester von morgen aus, und das ist nur nachvollziehbar: In Sekundenschnelle ist der Sattel aus dem Weg und mit der gesteigerten Bewegungsfreiheit haben die Kleinen viel Spaß auf dem Trail.







Genau dort fühlt sich das Giant STP auch wohl. Das liegt unter anderem an der ausgezeichnet ansprechenden Federgabel aus dem Hause Giant, die mitunter am besten in unserem Test funktionierte – selbst Gabeln von renommierten Fahrwerksherstellern wie Manitou konnte die Giant-Gabel das Wasser reichen! Die Crest TR Comp Lite verfügt über 100 mm und setzt auf eine gut einstellbare Luftfedereinheit, um viel Komfort und Grip zu bieten – definitiv ein Ausstattungshighlight! Ähnlich bedeutsam für Komfort und Grip sind zudem die großvolumigen Reifen des Herstellers Kenda.







Auch bei der restlichen Ausstattung macht Giant sehr viel richtig. Die Bremshebel etwa lassen sich gut einstellen, um auch von Kinderhänden bedient werden zu können; ebenso sind die Griffe gut gewählt. Die MicroShift Advent Schaltung stellt den Fahrern neun Gänge an die Seite und verfügt über etwas weniger Bandbreite als viele 10- oder 11-fach-Schaltungen an anderen Bikes aus unserem Test – diese liegen aber auch preislich höher.

Wie fährt sich das Giant STP 24 FS?

Aber das Giant STP ist mehr als nur die Summe seiner Komponenten. Der Hersteller aus Taiwan setzt auf vergleichsweise kurze Kettenstreben, die dem Bike ein verspieltes Fahrverhalten verleihen. Ebenfalls zum verspielten, sprunglastigen Charakter trägt das Cockpit bei: Es baut relativ tief, sodass die jungen Fahrer viel Druck auf das Vorderrad bringen. Die Kehrseite: Größere Fahrer ab 140 cm bevorzugen einen Lenker, der höher baut – dieses Upgrade ist aber schnell erledigt.







Insgesamt muss man sagen, dass Giant bei der Geometrie des STP sehr viel richtig gemacht hat – nicht umsonst wird das 24 Zoll Mountainbike auf der Giant-Website auch als „Dirtjumper“ bezeichnet. Das Bike geht gerne in die Luft, macht viel Spaß bei Sprüngen, hat aber gleichzeitig genügend Reserven, um in ruppigem Gelände sicher und kontrolliert zu fahren. So bietet das Giant STP 24 FS einen breiten Einsatzbereich und funktioniert sowohl im liftunterstützten Bikepark als auch in Dirtparks und auf Touren sehr gut.







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Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.