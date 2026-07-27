Verlosung: Mit der Adidas Kentro SP0123 präsentiert adidas Sport Eyewear eine Multisport-Sonnenbrille für Radfahren, Laufen, Wandern und weitere Outdoor-Aktivitäten. Im Mittelpunkt stehen ein großes Sichtfeld, eine anpassbare Passform und sechs unterschiedliche POWERVIZN-Glasvarianten für verschiedene Licht- und Untergrundbedingungen. Wir verlosen 6 Brillen für eure nächsten Outdoor-Aktivitäten.

Full-Rim-Rahmen mit anpassbarer Passform

Die Adidas Kentro besitzt ein leichtes Full-Rim-Design mit großflächigem Glas. Der Rahmen besteht aus flexiblem TR90-Material, das Robustheit und geringes Gewicht miteinander verbinden soll. Konkrete Angaben zum Gesamtgewicht macht der Hersteller nicht.







Individuell anpassbare Nasenpads sowie gummierte Bügelenden und Kontaktpunkte sollen auch bei intensiven Einheiten für einen zuverlässigen Sitz sorgen. Belüftungsöffnungen am oberen Rahmen und an den Bügeln unterstützen die Luftzirkulation und sollen das Beschlagen der Gläser verhindern.

POWERVIZN-Gläser für unterschiedliche Bedingungen

Das POWERVIZN Lens System kombiniert spezielle Grundtönungen auf Basis der High-Contrast-Technologie mit abgestimmten Spiegelbeschichtungen. Je nach Variante sollen die Gläser Kontraste und Details hervorheben, die Tiefenwahrnehmung unterstützen und störende Reflexionen reduzieren.







Wasser-, schweiß- und schmutzabweisende Beschichtungen sollen zudem bei Regen, Hitze und intensiver Belastung eine klare Sicht ermöglichen.

Adidas Kentro – Sechs Glasvarianten

Die Kentro SP0123 wird in sechs Ausführungen angeboten. Fünf Varianten verfügen über fest getönte Gläser der Filterkategorie 3 und kosten jeweils 155 Euro. Die photochrome Version deckt die Filterkategorien 1 bis 3 ab und wird für 195 Euro angeboten.







Kentro SP0123 91X: Smoke-Tönung mit blauem Spiegel für neutrale Farben und Kontraste. Für Asphalt, Schnee und Wasser bei hellem Licht. VLT: 14 Prozent.

Kentro SP0123 26Z: Pinke Grundtönung zur stärkeren Darstellung von Farben, Konturen und Geländedetails. Für unbefestigte Trails und verschneite Untergründe. VLT: 12 Prozent.

Kentro SP0123 47G: Braune Basistönung mit goldenem Spiegel. Rot-, Gelb- und Blautöne sollen kräftiger dargestellt werden. Für alle Untergründe bei hellem Licht. VLT: 15 Prozent.







Kentro SP0123 67L: Braune Grundtönung mit roter Spiegelbeschichtung zur Reduzierung intensiver Reflexionen. Für alle Untergründe bei hellem Licht. VLT: 15 Prozent.

Kentro SP0123 02A: Dunkle Smoke-Tönung für neutrale Farben und Kontraste bei hellem Licht. VLT: 16 Prozent.

Kentro SP0123 02Z: Photochrome Gläser, die sich an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen. Eine violette Kontrastbasis soll die Sicht auf grünem und braunem Untergrund verbessern. Der Silberspiegel reduziert Blendung bei starkem Licht. VLT: 50 bis 10 Prozent.







Vielseitiger Multisport-Ansatz

Die Kentro SP0123 ist nicht ausschließlich auf den Radsport ausgerichtet. Die Kombination aus großem Sichtfeld, anpassbarer Passform und unterschiedlichen Glasoptionen richtet sich ebenso an Läufer, Wanderer und Wintersportler.

Für Rennradfahrer bieten sich vor allem die neutral getönten Smoke-Varianten an. Die kontrastverstärkenden Ausführungen sind auf die bessere Erkennung von Konturen und Geländedetails ausgelegt und dürften daher besonders für Gravel- und Mountainbike-Einsätze interessant sein. Die photochrome Version bietet den breitesten Einsatzbereich bei wechselnden Lichtverhältnissen.







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Wir verlosen sechs Adidas Kentro Sportbrillen. Je zwei Mal in den Varianten High Pink mirror, Red mirror und Blue mirror.