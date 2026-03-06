Produktnews: Mit der neuen Propel-Serie positioniert Giant seine Aero-Rennräder als konsequent weiterentwickeltes „Full-System“-Konzept für die neue Saison. Rahmen, Cockpit, Laufräder und Reifen werden nicht isoliert optimiert, sondern als zusammenhängende Einheit betrachtet, um Luftwiderstand und Rollwiderstand gleichzeitig zu senken und dabei das Handling sowie den Langstreckenkomfort zu verbessern. Wir haben uns die Modellpalette zum Launch einmal angesehen.

Giant Propel – „Total Speed System“ statt Einzelwert-Tuning

Giant beschreibt die Entwicklungsphilosophie als „Total Speed System“. Im Zentrum steht dabei ein Prozess, der Fahrer, Frameset, Cockpit und Laufräder als dynamisches Gesamtsystem betrachtet. Ziel ist die Synergie aus geringerem Gesamtwiderstand, höherer Systemeffizienz und besserer Systemkontrolle. Für die Aerodynamik-Entwicklung kam laut Giant zudem eine neue dynamische Windkanal-Puppe zum Einsatz, die per 3D-Druck gefertigt wurde und mit beweglichen Beinen realitätsnähere Bedingungen über verschiedene Anströmwinkel ermöglichen soll.







Aerodynamik und Gesamtwiderstand: messbarer Systemgewinn

Giant beziffert den Performance-Sprung der neuen Propel Advanced SL-Serie gegenüber der Vorgängergeneration mit einem Vorteil von 18,4 Watt, was 72 Sekunden bei 40 km/h über 40 km entsprechen soll. Dieser Effekt wird als Resultat eines System-Setups aus überarbeitetem Frameset, integriertem Cockpit sowie aero-optimierten Laufradsystem und Reifen beschrieben.

Gewicht: leichterer SL-Rahmen und Einsparungen bis zum Flaschenhalter







Einer der Kernpunkte der vierten Propel-Generation ist die Gewichtsreduktion beim Topmodell. Der Propel Advanced SL Rahmen wird mit 45 g weniger als die vorherige Generation angegeben. In Kombination mit dem einteiligen Contact SLR Aero Integrated Lenker/Vorbau, dem Cadex Max 50 WheelSystem, Cadex Aero Reifen sowie weiteren Einsparungen „bis hin zu den Flaschenhaltern“ summiert Giant das Minus beim Propel Advanced SL 0 auf 355 g.

Steifigkeit und Effizienz: „Instant Speed“ durch System-Steifigkeit

Für explosive Belastungen wie verweist Giant auf höhere Steifigkeitswerte und Effizienzgewinne im Vergleich zur Vorgängergeneration. Die neue Giant Propel Advanced SL wird vom Hersteller selbst als deutlich dynamischer beschrieben und die Systementwicklung explizit auf die Umsetzung von Pedal-Input in Vortrieb ausgerichtet. Ergänzend betont Giant eine Systembetrachtung, bei der Cockpit und WheelSystem als Teil der Steifigkeits- und Effizienz-Benchmarking-Logik verstanden werden.







Giant Propel – Mehr Komfort als Speed-Faktor

Einen spürbaren Schwerpunkt legt Giant auf den Gesamtkomfort, also die Fähigkeit des Gesamtsystems, Unebenheiten zu dämpfen/abzufedern und mit dem Ziel, hohe Geschwindigkeit länger halten zu können.

Für das neue Giant Propel Advanced SL bedeutet das durch den neuen Seatpost 25 % mehr Komfort als zuvor. Zudem sollen Gabel und integriertes Cockpit 12,8 % mehr Komfort bieten. Die Reifenfreiheit von bis zu 32 mm: größere Volumenreifen und niedrigere Drücke sollen Rollwiderstand und Ermüdung reduzieren und die Kontrolle auf schlechteren Straßen verbessern.

Schlüsselbausteine im Cockpit- und Frontend-Design







Aerodynamik und Service/Integration werden über mehrere Bauteile gebündelt:

OverDrive Aero: schlankes, konisches Steuerrohr, D-förmiger Gabelschaft und passende Spacer; Leitungen laufen intern durch Cockpit, Rahmen und Gabel.

Contact SLR Aero Integrated / Contact SL Aero Integrated: einteilige bzw. integrierte Cockpit-Lösungen mit flachem Rückenprofil und schmalem Oberlenker; neue Geometrie mit reduzierten Breiten an Oberlenker und Drops zur Verringerung der Schulter- bzw. Stirnfläche des Fahrers.

Cadex Laufräder und Reifen: Aero-Interface als Systemkern

Das perfekt aufeinander abgestimmte Cadex Laufrad- und Reifensystem vereint geringes Gewicht, hohe Steifigkeit und optimierte Aerodynamik zu messbarer Geschwindigkeit unter realen Bedingungen. Entwickelt als ganzheitliche Lösung aus Felge, Speichen, Nabe und Reifen, liefert das Max 50 System maximale Effizienz, präzises Handling und unmittelbare Beschleunigung.







Cadex Max 50 WheelSystem

Ein integriertes System aus Nabe, Flansch, Speiche und Aero-Hub-Design mit Gesamtgewicht von 1290 Gramm (mit Ventilen und Tape). Außerdem. bietet das System im Vergleich zum Cadex Ultra 50 eine zusätzliche Aero-Verbesserung von 2,18 Watt sowie eine +5,4 % höhere Steifigkeitswerte. In Kombination mit dem Cadex Aero Tire ist es eine massive Verbesserung, denn der Aero Tire ist durch die neue 240-TPI-Karkasse bis zu 55 Gramm leichter pro Reifen und erreicht zudem 2,8 Watt weniger Rollwiderstand pro Rad. Zusätzlich wird ein Aero-Effekt über Mikro-Rillen an der Seite des Reifens mit 0,76 Watt weniger Luftwiderstand pro Rad in Windkanaltests angegeben.

Aero-Flaschenhalter: Detailoptimierung am kompletten Rad







Als weiteres Beispiel für die Detailarbeit führt Giant spezifische Aero-Flaschenhalter an, die speziell auf Unter- oder Sitzrohr ausgelegt sind und den Gesamtluftwiderstand weiter reduzieren sollen.

Die neuen Giant Propel Modelle im Überblick

Die neue Giant Propel-Reihe verfügt über drei Rahmen-Modelle das Propel Advanced SL, Propel Advanced Pro und Propel Advanced. Preislich bewegen sich die Räder von 11.999 Euro für das Giant Propel Advanced Sl 0 mit Sram Red Ausstattung über das Propel Advanced Pro mit beispielsweise mit Shimano Di2 für 4999 Euro bis zum Propel Advanced 1 ebenfalls mit Shimano Di2 für 4.399 Euro.







WEB: giant-bicycles.com