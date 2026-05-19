Produktnews: Das neue Specialized Turbo Vado 3 X vereint 810 Watt Motorleistung mit einem 840-Wh-Akku und einem vollgefederten Chassis inkl. 130 mm Federweg – für alle, die in der Stadt und abseits befestigter Wege das Maximum wollen. Alle Infos, Preise und Ausstattungsdetails findet ihr hier!

Specialized Turbo Vado 3 X: Das stärkste Allroad-E-Bike der neuen Vado-Familie

Das Specialized Turbo Vado 3 X ist die ultimative Ausbaustufe der neuen Vado-3-Baureihe, über deren frischen Marktstart wir bereits hier berichtet haben: Hightech E-Bike für den Alltag. Das Turbo Vado 3 X ist also ein E-Bike, das nicht zwischen Stadt und Gelände unterscheidet, sondern beides mit Nachdruck verbindet. Mit 130 mm Federweg vorne, 120 mm hinten und 2,6 Zoll breiten All-Terrain-Reifen ist das Vado 3 X der Kompromisslose unter den neuen Vado-Modellen. Wer maximale Geländetauglichkeit, volle Motor- und Akkuleistung sowie ein durchdachtes Integrationssystem sucht, findet hier die Antwort.

Federweg 130 mm (vorne), 120 mm (hinten)

130 mm (vorne), 120 mm (hinten) Laufradgröße 27,5″

27,5″ Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Reifenbreite 2,6″

2,6″ Besonderheiten Absenkbare Sattelstütze, Anhänger-kompatibel, MasterMind C4 Touchscreen, integriertes Schlosssystem

Absenkbare Sattelstütze, Anhänger-kompatibel, MasterMind C4 Touchscreen, integriertes Schlosssystem Motor Specialized 3.1 (SuperNatural)

Specialized 3.1 (SuperNatural) Akku 840 Wh (optional: 280-Wh-Range-Extender)

840 Wh (optional: 280-Wh-Range-Extender) Max. Systemgewicht 136 kg (Fahrer + Beladung)

136 kg (Fahrer + Beladung) www.specialized.com

Preis Specialized Turbo Vado 3 X 4.0 (UVP): 5.599 €

Preis Specialized Turbo Vado 3 X 5.0 (UVP): 6.899 €

Preis Specialized Turbo Vado 3 X 6.0 (UVP): 8.399 €







Motor und Akku

Beim Antrieb macht das Vado 3 X keine Abstriche: Wie alle Modelle der neuen Baureihe setzt es auf den Specialized 3.1 Motor, der aus dem preisgekrönten Levo 4 E-MTB stammt. Mit 810 Watt Spitzenleistung und 105 Nm Drehmoment ist er laut Hersteller bis zu 45 % leistungsstärker und 50 % drehmomentreicher als der Vorgänger – und beschleunigt das Vado 3 X in nur drei Sekunden von null auf 25 km/h. In unserem Motorlabor konnten wir dem Specialized 3.1 bereits genauer auf den Zahn fühlen. Der Akku fasst satte 840 Wattstunden, was nach Herstellerangaben bis zu fünf Stunden Reichweite ermöglicht. Im realen Test erzielte Specialized laut eigenen Angaben 150 km bei 500 Höhenmetern und 70 kg Fahrergewicht im Eco-Modus. Wer noch mehr Reichweite braucht, kann optional einen 280-Wh-Range-Extender nachrüsten, der die Gesamtkapazität auf 1.120 Wh hebt.







Motor Specialized 3.1 (aus Levo 4)

Specialized 3.1 (aus Levo 4) Akku 840 Wh (intern), optional +280 Wh Range Extender

840 Wh (intern), optional +280 Wh Range Extender Display MasterMind C4, 2,2″ Touchscreen (5.0 und 6.0), Farbdisplay (4.0)

MasterMind C4, 2,2″ Touchscreen (5.0 und 6.0), Farbdisplay (4.0) Drehmoment 105 Nm

105 Nm Max. Leistung 810 W

810 W Ladegerät 5-Ampere-Schnellladegerät (inkl.), Vollladung in unter 4 Stunden; optionaler Smart Charger: 0–80 % in unter 60 Minuten

Fahrwerk und Geometrie

Das Vado 3 X hebt sich von seinen Geschwistern Vado 3 und Vado 3 EVO durch sein deutlich geländeorientierteres Fahrwerk ab. Vorne arbeitet eine Federgabel mit 130 mm Federweg, hinten sorgen 120 mm für Komfort auch auf ruppigem Untergrund. Die 27,5-Zoll-Laufräder sind rundum mit 2,6 Zoll breiten Specialized-Hemisphere-Reifen bestückt – eine Kombination, die sowohl für Grip auf losem Grund als auch für Rollkomfort auf Asphalt ausgelegt ist. Der Rahmen aus Aluminium mit Carbon-Butted-Technologie wurde im Specialized Innovation Center entwickelt; Produktmanager Vincent Poupon betont, dass das Ziel eine vollintegrierte Fahrzeugarchitektur war, bei der Rahmenprofil, Geometrie und Komponenten als Einheit optimiert wurden.







Laufräder

Anders als die Standard-Vado-3-Modelle, die vorne auf 29 Zoll setzen, setzt das X durchgehend auf 27,5-Zoll-Laufräder – für ein homogenes Fahrverhalten, das dem Geländeeinsatz entgegenkommt. Für alle Modelle gilt: Es gibt nur eine Rahmenform, mit stark abfallendem Oberrohr, die zwischen Diamant- und Trapezrahmen liegt.

Die Ausstattung des Specialized Turbo Vado 3 X

Auch beim Vado 3 X spiegeln sich die Ausstattungsunterschiede zwischen den Modellstufen wider. Das 6.0 ist das Flaggschiff: Es kommt mit dem einteiligen Aluminium-Cockpit, in das das MasterMind-C4-Display mit 2,2-Zoll-Touchscreen und Frontleuchte nahtlos integriert sind. Eine QuadLock-Smartphonehalterung mit kabelloser Ladefunktion, das schlüssellose Specialized-Sicherheitssystem (gemeinsam mit Abus entwickelt), Apple Find My, kabellose SRAM-Elektronikschaltung sowie ein Garmin-Radarsystem am Heckträger gehören ebenfalls zum Serienumfang.







Heckträger

Der Heckträger des Vado 3 X trägt bis zu 25 kg. Einen Frontträger (10 kg Kapazität) gibt es beim 6.0 inklusive, für alle anderen Modelle als Zubehör. Kinderfahrradsitze können am Vado 3 X allerdings nicht montiert werden. Die MIK-HD-Zulassung bleibt den Modellen Vado 3 und Vado 3 EVO vorbehalten. Anhänger lassen sich dagegen ankoppeln.

Touchscreen

Das 5.0 bietet ebenfalls das Cockpit mit Touchscreen sowie die integrierte Frontleuchte mit Abblend- und Fernlicht. Beim 4.0 kommt ein konventionelles Farbdisplay zum Einsatz, die Frontleuchte sitzt an der Gabelkrone. Alle drei Modelle verfügen über ein Bremslicht und eine absenkbare Sattelstütze. Auf dem Vado 3 X lassen sich an drei Punkten Flaschenhalter oder Schlosshalter montieren.







Infos und Bilder: Pressemitteilung Specialized