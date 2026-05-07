Testen, nicht bloß gucken: Mit der Test The Best Serie bringt Specialized die spannendsten Produktneuheiten direkt zu den Fahrern. Dieses Jahr sind sechs Stops in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Dort erhalten die Besucher der Testevents Zugang zu den aktuellsten Specialized Bikes und können Road-, MTB-, Gravel- und Urban-Bikes nach Herzenslust testen und haben einen direkten Vergleich. Los gehts gleich vom 8. bis 10. Mai in Heubach in die Schwäbische Alb. Alle Infos und Termine gibt es hier!

Specialized Test The Best Serie: Infos und Termine

2026 macht die Specialized Test The Best Serie an sechs Standorten – drei Mal in Deutschland, zwei in Österreich und einmal in der Schweiz – die neusten Innovationen der kalifornischen Marke hautnah erlebbar. Fahrradbegeisterte haben dann die Möglichkeit, das Neuste, was Specialized im Bereich Road, MTB, Gravel und Urban zu bieten hat, ausgiebig zu testen und sich unter realen Bedingungen einen Eindruck von den Fahreigenschaften zu verschaffen. Doch die Events wollen mehr als bloße Testgelegenheiten sein: Austausch mit anderen Fahrern, gute Stimmung, Workshops sowie Special Guests erwarten die Besucher – und auch für Essen und Getränke ist gesorgt. Zum Saisonstart geht es bereits vom 8. Mai bis zum 10. Mai nach Heubach in der Schwäbischen Alb.

Ein Überblick über die spannendsten Innovationen von Specialized gefällig? Hier gehts zum Überblick: Alle Specialized Artikel auf einen Blick







Die Termine der Test The Best Serie:

Heubach, Schwäbische Alb (DE) – 08.–10. Mai

Wien (AT) – 19.–21. Juni

Gränichen, Aargau (CH) – 10.–12. Juli

Graz (AT) – 24.–26. Juli

Ruhrgebiet (DE) – 25.–27. September

Rhein-Main-Gebiet (DE) – 09.–11. Oktober

Das erwartet dich:







Road-, MTB-, Gravel- & Urban-Bikes testen

Austausch mit anderen Fahrern

Workshops & Special Guests

Essen und Getränke

Weitere Infos gibt es im Specialized Event-Kalender: www.specialized.com