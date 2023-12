Verlosung / Leserwahl: Noch bis zum 15. Januar läuft unsere große Leserwahl. Bis dahin besteht auch noch die Chance, ein Specialized Tero X E-Bike im Wert von 4.200 Euro zu gewinnen. Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern 24 Specialized Camber Helme.

In guter Tradition gibt es auch zu diesem Jahreswechsel unsere große Leserwahl. In 16 Kategorien suchen wir die Lieblingsbikes unserer Leser und Zuschauer. Gebt euer Votum für die Saison 2024 ab und zeigt sowohl uns als auch den Herstellern, was euch gefällt, was nicht und was euch wichtig ist.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir auch in diesem Jahr wieder tolle Preise: Neben dem Hauptpreis, einem Specialized Tero X 4.0 E-Bike gibt es auch insgesamt 24 schicke Specialized Camber Helme zu ergattern.

Mitmachen ist dabei ganz einfach: Klickt euch einfach auf die Seite unserer Leserwahl, wählt mindestens eine der 16 Kategorien aus, tragt eine E-Mail Adresse zur Kontaktaufnahme ein – fertig! Natürlich dürft ihr auch in mehreren oder gar allen Kategorien abstimmen, ebenso freuen wir uns über Antworten auf die optionalen Fragen am Ende, dennoch hat jeder Teilnehmende die gleiche Gewinnchance.

Die Leserwahl auf Velomotion läuft bis zum 15. Januar 2024 (23:59 Uhr)

Am 31. Januar präsentieren wir auf Velomotion die Sieger, sowie die Zweit- und Drittplatzierten aller Kategorien.

Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen, um mit vielen Stimmen Velomotion ein starkes Wort zu geben.

Über das Specialized Tero X 4.0

Mit komfortablen 130 mm Federweg, sportlich-ausgewogener Sitzposition und dem leisen, natürlichen Full Power Antriebssystem bietet das Tero X eine tolle Grundlage für verschiedenste Einsatzbereiche. Dank Vollfederung darf es gerne am Wochenende über unbefestigte Wege in den Biergarten oder zur Almhütte gehen, mit Vollausstattung inklusive Schutzblechen, Beleuchtung und Gepäckträger ist das Tero X aber auch ein passender Begleiter für den Weg ins Büro.

Mehr Infos zum Specialized Turbo Tero X 4.0 auf der offiziellen Webseite

Über den Specialized Camber Helm

Ob im Alltag oder auf dem Trail: Mit einem vielseitigen Helm wie dem Camber von Specialized macht man wenig falsch. Zur schicken Optik gesellt sich ein vielseitiges Anpassungssystem, ganze fünf unterschiedliche Größen und natürlich eine ganze Menge Sicherheitsfeatures wie der Rotationsschutz von MIPS. Bemerkenswert: Der Helm hat in den unabhängigen Tests bei Virginia Tech die Top-Wertung 5 Sterne erhalten.

Mehr Infos zum Specialized Camber auf der offiziellen Webseite