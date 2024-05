Verlosung: Der Yakima JustClick 2 Evo soll dank seiner einfachen Handhabung der ultimative Fahrradträger sein. Wer sein Rad gerne mit auf Reisen nimmt oder für Tagestouren in der Anreise erst einmal auf das Auto zurückgreift, der kennt die Herrausforderung. Immer wieder stellt sich die Frage bekomme ich die Bikes direkt in das Auto, habe ich genügend Platz oder kann ich einen Heckträger überhaupt unkompliziert montieren. Das sind nur einige Fragen, die man sich hier stellt. Der Yakima JustClick 2 Evo setzt genau da an und sorgt für benutzerfreundliche Problemlösung. Höchstes Niveau in Sachen Komfort und Sicherheit will der Heckträger bieten und eine ideale Lösung für alle präsentieren, die ihre Fahrräder problemlos und sicher transportieren möchten.

Der JustClick 2 Evo von Yakima ist mit dem innovativen „Just Click“-System ausgestattet, das die Befestigung des Trägers an der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs unglaublich einfach macht. Mit einem einzigen Klick rastet der Träger sicher ein, und ein rot/grüner Indikator zeigt an, ob der Träger korrekt befestigt ist. Dieses System spart Zeit und Mühe und gewährleistet gleichzeitig höchste Sicherheit während der Fahrt.

Der Yakima JustClick 2 Evo Heckträger bietet Platz für zwei Fahrräder, kann jedoch mit dem optionalen +1 Adapter auf drei Fahrräder erweitert werden. Dies macht ihn ideal für Familien oder Gruppen von Freunden, die gemeinsam auf Radtour gehen möchten. Die erhöhte hintere Ablage sorgt für eine optimale Positionierung der Fahrräder, sodass sie sicher und stabil transportiert werden können.

Egal, welche Art von Fahrrad man besitzt – der JustClick 2 Evo ist dafür ausgelegt, nahezu alle Rahmengrößen und -typen aufzunehmen. Er ist sogar für E-Bikes geeignet, die in der Regel schwerer und größer sind als herkömmliche Fahrräder. Die ausziehbare Radablage sorgt dafür, dass auch besonders breite Reifen (bis zu 83 mm) sicher transportiert werden können. Dies macht den JustClick 2 Evo zu einem äußerst vielseitigen Träger, der den Anforderungen verschiedener Fahrradtypen gerecht wird.

Sicherheit steht bei Yakima an erster Stelle. Der JustClick 2 Evo verfügt über ein integriertes Schließsystem, das Ihre Fahrräder während des Transports vor Diebstahl schützt. Darüber hinaus sind die LED-Leuchten des Trägers eine wertvolle Ergänzung, da sie die Sichtbarkeit und Sicherheit auf der Straße erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist das bequeme Kippsystem, das Ihnen ermöglicht, den Zugang zum Heck Ihres Fahrzeugs zu behalten, auch wenn die Fahrräder bereits montiert sind. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unterwegs an Ihr Gepäck oder andere Gegenstände im Kofferraum gelangen müssen.

Gewinne jetzt einen neuen Yakima JustClick 2 EVO Heckträger

Rechtliches Yakima JustClick 2 EVO Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Yakima) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Yakima ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2024