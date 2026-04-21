Test: Das Lenklock Kabelschloss „lebt“ im Lenker und will immer griffbereit sein, wenn man sein Fahrrad für kurze Zeit absperren möchte. Wir haben uns das smart verstaute Helferlein der noch jungen Marke genauer angesehen und einem Test unterzogen. Außerdem verlosen wir zehn Stück in unserer aktuellen Verlosung. Mehr dazu im Artikel!

In aller Kürze

Das Lenklock Kabelschloss sitzt im Lenker hinter dem Griff und ist immer zur Hand, sodass du dein Bike schnell bei kurzen Stops abschließen kannst. Es soll vor allem Gelegenheitsdiebe daran hindern, dein Bike einfach mitzunehmen. Es ersetzt aber kein Hochsicherheitsschloss. Die Montage ist leicht zu erledigen, dank des Zahlenschlosses muss man keinen weiteren Schlüssel mitführen.

Kabelschloss mit Zahlenkombination

Unauffällig im Lenkerinneren verstaut

Schützt vor Gelegenheitsdiebstählen

lenklock.de

Preis (UVP) 59,99 €

Wir verlosen zusammen mit Lenklock zehn Schlösser. Mehr dazu findest du hier: Gewinne ein Lenklock Kabelschloss!







Theorie und Praxis

Wie montiere ich das Lenklock?

Wenn du das Lenklock an deinem Bike montieren willst, muss es drei Voraussetzungen erfüllen:

Mindestens einer deiner Lenkergriffe muss über eine abnehmbare Endkappe verfügen. Das Lenklock Zahlenschloss wird ab sofort diese Endkappe ersetzen.

Der Lenker sollte eine Breite von mindestens 700 mm aufweisen.

Ins Innere des Lenkers muss eine 2 Cent Münze passen – dann passt auch der Expander des Lenklock hinein.

Die Montage ist schnell erledigt: Dazu brauchst du lediglich einen 8-mm-Inbus, am besten als Drehmomentschlüssel, und gegebenenfalls einen flachen Schraubenzieher, um die Endkappe des Griffes zu entfernen. Dann schiebst du den Expander mit aufgestecktem Zahlenschloss in den Lenker, fixiert ihn dort mittels des 8-mm-Inbusses (Achtung: nur handfest anziehen!), und zuletzt musst du noch deine persönliche Zahlenkombination für das Schloss festlegen. Jetzt ist das Schloss immer fest mit deinem Bike verbunden und du muss brauchst bloß noch das Kabel hervorziehen, um dein Bike abzuschließen.







Wie praktisch ist das Kabelschloss im Alltag?

Ziemlich! Das Kabelschloss ist wirklich immer griffbereit und gerade bei kurzen Stops beim Bäcker, im Supermarkt oder an der Eisdiele hilfreich, um sein Bike gegen Gelegenheitsdiebe zu sichern. Klar, es ist nicht unknackbar – ein besonders rabiater Fahrraddieb zwickt entweder das 3 mm dicke Drahtkabel durch oder reißt den Expander aus dem Lenker – aber mit dem Lenklock kannst du beruhigt dein Bike für ein paar Minuten aus den Augen verlieren.

Das geniale an der Verstauung im Lenker ist nicht nur, dass du das Lenklock nie daheim vergessen kannst, sondern auch, dass du es ohne Bücken erreichst. Dein Bike an einem Zaun oder Laternenpfosten abzuschließen wird damit zum Kinderspiel und nerviges Gefrickel in Bodenhöhe entfällt. Der hüfthohe Verankerungspunkt des 130 mm langen Kabels heißt aber auch: Dein Bike an einem niedrig bauenden Fahrradständer abzuschließen ist gar nicht mal so einfach – hier wird die Länge des Kabels zum limitierenden Faktor.







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