Verlosung: Lenklock – was sich zuerst wie ein Lenkanschlagsbegrenzer anhört, ist in Wirklichkeit ein praktisches Kabelschloss, das einfach im Lenker verstaut wird und so immer zur Hand ist. Es handelt sich dabei weniger um ein Hochsicherheitsschloss, sondern soll vor allem Gelegenheitsdiebe abwehren und sich dabei im Radalltag möglichst unauffällig einpassen. Ob das Lenklock Kabelschloss diesem Anspruch gerecht wird, haben wir für euch überprüft. Wer überzeugt ist, kann mit etwas Glück eines von zehn Schlössern in unserer Verlosung gewinnen.

Das Wichtigste in Kürze

Kabelschloss gegen Gelegenheitsdiebstähle

Einfache Montage im Lenker

Immer griffbereit

Zahlenschloss, kein Schlüssel notwendig

lenklock.de

Preis (UVP) 59,99 €

Das Konzept

Das Konzept des Lenklock ist schnell erklärt: Mit einem Expander, im Lenkerinneren verankert, bleibt die Kabelschlaufe des Schlosses fest mit dem Fahrrad verbunden. Die Loop kann dann über ein Zahlenschloss geöffnet werden; dieses Zahlenschloss dient gleichzeitig auch als Lenkerstopfen. Bei Bedarf wird es aus dem Lenker gezogen und schließt das Rad an einen Gegenstand oder mit anderen Bikes zusammen. Auf diese Weise ist der Lenklock immer zur Hand und das Rad für den kurzen Stop beim Bäcker oder an der Eisdiele sicher abgeschlossen.

Freilich gibt es Schlösser, die deutlich mehr Sicherheit bieten; diesen hohen Sicherheitsanspruch verfolgt das Lenklock allerdings gar nicht. Hier geht es darum, schnell eine Möglichkeit griffbereit zu haben, um sein Bike für eine kurze Zeitspanne sorgenfrei abstellen zu können. Praktisch ist auch, dass das Lenklock naturgemäß auf Lenkerhöhe montiert ist – so muss man sich nicht hinunter bücken, um sein Schloss durch das Vorderrad zu fädeln.







In der Anwendung

Die Montage des Lenklock geht schnell von der Hand. Es gibt wenige Voraussetzungen, um es erfolgreich an seinem Bike montieren zu können – Griffe mit abnehmbaren Endkappen sind aber eine davon. Außerdem sollte der Lenker mindestens 700 mm breit sein und einen gewissen Mindest-Innendurchmesser aufweisen: Ein 2 Cent Stück muss in den Lenker passen, so Lenklock. Außerdem wichtig: Der Expander wird mit nur 4 Nm angezogen – hier reicht also schon ein vergleichsweise geringer Drehmoment aus, um das Schloss im Lenker zu verankern.

Im Alltag selbst gibt sich das Kabelschloss unauffällig. Das Kabel klappert nicht im Lenker und ist wirklich im Handumdrehen parat. Gerade, wenn man das Bike an einem Zaun oder Straßenpfosten absperrt, ist es sehr praktisch, dass das Lenklock auf Hüfthöhe sitzt. Dank des Zahlenschlosses muss man zudem nicht lange mit einem Schlüssel hantieren. Ebenfalls toll: mehrere Bikes zusammenzusperren ist ganz einfach.







Nur, wenn man sein Bike an einem niedrigen Fahrradständer absperren möchte, wird die Länge des Kabelschlosses zum limitierenden Faktor. Außerdem muss man anmerken, dass das Lenklock nur Gelegenheitsdiebe abhält. Besonders rabiate Fahrraddiebe werden das Schloss bezwingen können. Um sein Fahrrad etwa über Nacht abzusperren, ist man natürlich mit einem schweren Schloss besser beraten. Doch gerade für den schnellen Stop beim Bäcker ist das Lenklock ideal!

Gewinne eines von zehn Lenklock Kabelschlössern

Rechtliches Lenklock Verlosung:

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Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected] Teilnahmeschluss: 30. April 2026





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