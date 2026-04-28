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Immer griffbereit und vielfältig konfigurierbar: Das sind die neuen SKS Multitools

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Fahrrad Multitool

Produktnews: Der deutsche Hersteller SKS präsentiert fünf neue Multitools. Sie hören auf die Namen MIA und TOM – das steht für Mini Assistant und Tour Mechanic und deutet bereits den Funktionsanspruch der kompakten Werkzeuge an. Leicht und minimalistisch oder vielseitig und umfangreich – das sind die neuen SKS Multitools!

MIA – Mini Assistant für schnelle Runden mit leichtem Gepäck

Die MIA Tools wiegen kaum mehr als ein paar Paper Planes und richten sich an sportive Fahrer, die leicht und effizient unterwegs sein möchten. MIA8 bietet sieben Inbusgrößen von 2 bis 8 mm, inkl. 2,5 mm Bit, sowie einen Torx T25. So wiegt das Tool lediglich 58 g und ist nicht länger 5,6 cm. Preislich liegt es bei 29,99 € (UVP). Vier Funktionen mehr bietet das MIA12: Neben einem Torx T10 ist auch ein Schlitz-Schraubendrehen, ein 15G Speichenschlüssel  und ein Kettennieter an Bord. Mit 90 g bleibt das SKS Multitool aber sehr handlich. Kostenpunkt: 44,99 € (UVP).

  • Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium
  • Funktionen MIA8 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T25
  • Funktionen MIA12 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, 15G Speichenschlüssel
  • Gewicht (Herstellerangabe) 58 g / 90 g
  • Maße 56 x 25 x 12 mm / 56 × 37 × 13 mm
  • www.sks-germany.com
  • Preis (UVP) 29,99 / 44,99 €
SKS Multitool
Das SKS Multitool MIA8 ist minimalistisch, aber praktisch, und passt in jede Handtasche. Alle wichtigen Inbusgrößen + ein T25 Torx sind an Bord, zu einem Preis von 29,99 € (UVP).
MIA12
Für weitere 15 € kommt das MIA12 Multitool auch mit einem Kettennieter, Speichenschlüssel, Schlitz-Schraubenzieher und T10 Torx.

TOM – Tour Mechanic im vielseitigen Einsatz

Die drei neuen Multitools der TOM-Reihe sind für Tourenfahrer gedacht. Das TOM8 besitzt mit seinem längeren Gehäuse mehr Hebel und kommt mit fünf gängigen Inbus-Bits, einem T25 sowie einem Kreuz- und einem Schlitz-Schraubendreher. All das gibt es für knapp 20 €. Ein paar Funktionen mehr bietet das TOM11 für knapp 25 €: Hier kommen zwei weitere Inbus-Größen und ein T10 Torx hinzu. Für alle Fälle gewappnet ist man mit dem 36 € teuren TOM22: Das SKS Multitool ist zusätzlich mit einem Flaschenöffner, zwei Ventilschlüsseln, fünf Speichenschlüsseln sowie einem Kettennieter und Tubeless-Repair-Werkzeugen ausgestattet.

TOM 8 & TOM 11:

  • Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium
  • Funktionen Tom8 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 Inbus, T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher
  • Funktionen TOM11 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher
  • Gewicht (Herstellerangabe) 75 g / 83 g
  • Maße 71 × 34 × 9 mm / 71 × 37 × 9 mm
  • www.sks-germany.com
  • Preis (UVP) 19,99 / 24,99 €

TOM22:

  • Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium
  • Funktionen 2/ 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, Speichen- und Ventilschlüssel, Flaschenöffner, Tubeless-Repair-Werkzeug
  • Gewicht (Herstellerangabe) 122 g
  • Maße 71 × 51 × 12 mm
  • www.sks-germany.com
  • Preis (UVP) 35,99 €
Die TOM-Multitool-Reihe richtet sich an Tourenfahrer und baut etwas größer. Das TOM8 für 19,99 € (UVP) kommt mit den fünf gängigsten Inbus-Größen, einem T25 Torx sowie Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher.

Das TOM11 besitzt einen erweiterten Funktionsumfang mit allen wichtigen Inbussen und einem zusätzlichen T10 Torx. Kostenpunkt: 24,99 € (UVP).
Noch mehr Funktionen bietet das TOM22 zu einem Preis von 35,99 € (UVP). Verschiedene Speichen- und Ventilschlüssel findet man ebenso an dem Multitool für Tourenfahrer wie auch einen Flaschenöffner und Werkzeug für Tubeless-Reperaturen.

Infos und Bilder: Pressemitteilung SKS Germany

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.