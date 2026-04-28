Produktnews: Der deutsche Hersteller SKS präsentiert fünf neue Multitools. Sie hören auf die Namen MIA und TOM – das steht für Mini Assistant und Tour Mechanic und deutet bereits den Funktionsanspruch der kompakten Werkzeuge an. Leicht und minimalistisch oder vielseitig und umfangreich – das sind die neuen SKS Multitools!

MIA – Mini Assistant für schnelle Runden mit leichtem Gepäck

Die MIA Tools wiegen kaum mehr als ein paar Paper Planes und richten sich an sportive Fahrer, die leicht und effizient unterwegs sein möchten. MIA8 bietet sieben Inbusgrößen von 2 bis 8 mm, inkl. 2,5 mm Bit, sowie einen Torx T25. So wiegt das Tool lediglich 58 g und ist nicht länger 5,6 cm. Preislich liegt es bei 29,99 € (UVP). Vier Funktionen mehr bietet das MIA12: Neben einem Torx T10 ist auch ein Schlitz-Schraubendrehen, ein 15G Speichenschlüssel und ein Kettennieter an Bord. Mit 90 g bleibt das SKS Multitool aber sehr handlich. Kostenpunkt: 44,99 € (UVP).

Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium

Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium Funktionen MIA8 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T25

2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T25 Funktionen MIA12 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, 15G Speichenschlüssel

2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, 15G Speichenschlüssel Gewicht (Herstellerangabe) 58 g / 90 g

58 g / 90 g Maße 56 x 25 x 12 mm / 56 × 37 × 13 mm

56 x 25 x 12 mm / 56 × 37 × 13 mm www.sks-germany.com

Preis (UVP) 29,99 / 44,99 €







TOM – Tour Mechanic im vielseitigen Einsatz

Die drei neuen Multitools der TOM-Reihe sind für Tourenfahrer gedacht. Das TOM8 besitzt mit seinem längeren Gehäuse mehr Hebel und kommt mit fünf gängigen Inbus-Bits, einem T25 sowie einem Kreuz- und einem Schlitz-Schraubendreher. All das gibt es für knapp 20 €. Ein paar Funktionen mehr bietet das TOM11 für knapp 25 €: Hier kommen zwei weitere Inbus-Größen und ein T10 Torx hinzu. Für alle Fälle gewappnet ist man mit dem 36 € teuren TOM22: Das SKS Multitool ist zusätzlich mit einem Flaschenöffner, zwei Ventilschlüsseln, fünf Speichenschlüsseln sowie einem Kettennieter und Tubeless-Repair-Werkzeugen ausgestattet.

TOM 8 & TOM 11:







Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium

Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium Funktionen Tom8 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 Inbus, T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher

2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 Inbus, T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher Funktionen TOM11 2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher

2 / 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher Gewicht (Herstellerangabe) 75 g / 83 g

75 g / 83 g Maße 71 × 34 × 9 mm / 71 × 37 × 9 mm

71 × 34 × 9 mm / 71 × 37 × 9 mm www.sks-germany.com

Preis (UVP) 19,99 / 24,99 €

TOM22:

Material Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium

Chrom-Vanadium-Stahl, Aluminium Funktionen 2/ 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, Speichen- und Ventilschlüssel, Flaschenöffner, Tubeless-Repair-Werkzeug

2/ 2,5 / 3 / 4/ 5 / 6 / 8 Inbus, T10 / T25, Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher, Kettennieter, Speichen- und Ventilschlüssel, Flaschenöffner, Tubeless-Repair-Werkzeug Gewicht (Herstellerangabe) 122 g

122 g Maße 71 × 51 × 12 mm

71 × 51 × 12 mm www.sks-germany.com

Preis (UVP) 35,99 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung SKS Germany