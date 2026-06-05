Test Berlin Bike MTB 1 24 Zoll: Der Versender lockt mit einem niedrigen Preis, hat für diesen aber wenig zu bieten. Wer ein funktionelles Kids-MTB sucht, sollte deutlich mehr investieren; wer auf den günstigen Preis festgelegt ist, findet auf dem Gebrauchtmarkt deutlich bessere Fahrräder.

Sehr hohes Gewicht

Ungeeignete Komponenten

Nicht kindgerecht konstruiert

Berlin Bike MTB 1 24 Zoll: Schwer, unpassende Komponenten, nicht kindgerecht konstruiert

Kinderräder nur nach Preis kaufen? Das ist gleich aus mehreren Gründen keine gute Idee. Los geht es bereits damit, dass man kleineren Kindern den Einstieg ins Fahrradleben mit hochwertigem Material erleichtern sollte, was durchaus wörtlich zu nehmen ist: Ist das Bike zu schwer, gibt’s Probleme bei Handhabung und Radbeherrschung. Und ist die Technik zu kompliziert, wird das Kind von seiner eigentlichen Aufgabe abgelenkt – und dazu gehört, rechtzeitig bremsen zu lernen, mit unterschiedlichen Untergründen zurechtzukommen und das Verkehrsgeschehen zu verstehen.

Federweg ca. 40 mm

ca. 40 mm Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Schaltung 7-fach, Kassette 14-28t

7-fach, Kassette 14-28t Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 13,8 kg

13,8 kg Laufradgewicht 4,7 kg

4,7 kg Besonderheiten ungeeignete Sitzgeometrie, Gabel zu lang für den geringen Federweg, Produktbeschreibung teils nicht zutreffend

ungeeignete Sitzgeometrie, Gabel zu lang für den geringen Federweg, Produktbeschreibung teils nicht zutreffend berlinbike.net

Preis (UVP) 279 Euro

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3×7-Schaltung mit schwer zu bedienenden Hebeln

Warum sind also ausgerechnet die billigsten Kinderräder am kompliziertesten? Im Velomotion-Testfeld ist nur das Versender-Modell Berlin Bike MTB 1 24 Zoll mit drei Kettenblättern vorne ausgestattet – ein veraltetes System, an dem selbst viele Erwachsene scheitern. Die sieben Gänge der Kassette hinten hätten ausgereicht. Ziemlich umständlich ist die Bedienung der Schaltung: Pro Seite gibt es zwei Schalthebel, einer oberhalb, einer unterhalb der Armatur.







Dies ist nur der augenfälligste Nachteil des Preisbrechers, der auf der Anbieter-Homepage derzeit mit 279 Euro gelistet ist. Erst einmal sieht man ein dezent schwarzweißes Bike, dem Preis angemessen mit V-Brakes ausgestattet, außerdem mit einer Federgabel, die im Vergleich mit den der 24-Zoll-Laufrädern ziemlich lang wirkt. Die Beschreibung erwähnt eine Luftfedergabel, was schon angesichts des Preises verwundert – tatsächlich ist am Testrad eine Stahlfedergabel verbaut. Auch mit dem Körpergewicht eines Erwachsenen auf dem Lenker sind der Gabel nur etwa 40 mm Federweg zu entlocken; warum die Standrohre so lang sind, bleibt ein Rätsel.

Das hohe Gewicht erschwert die Handhabung

Unter der Kunststoffbeschichtung der bereits angesprochenen Tretkurbel dürfte sich ein Stahlkern verbergen; auch die Sattelkerze mit Stahlkloben deutet auf ein eher hohes Gewicht hin. Das dieses aber gleich 13,8 Kilo zzgl. Pedalen wiegt, überrascht dann aber schon. Damit dürfte das Berlin Bike etwa halb so viel wiegen wie das darauf fahrende Kind – als Erwachsener kann man sich sicher vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das eigene Körpergewicht zugrundelegt.







Dabei ist das Gewicht des Berlin Bike nicht das einzige Problem beim Fahren. Die lange Gabel hebt das Rad vorne so weit an, dass das Tretlager knapp oberhalb der Laufradachsen liegt; entsprechend schwierig wird es für kleinere Fahrerinnen und Fahrer, mit den Füßen den Boden zu erreichen. Der lange Lenkervorbau führt dazu, dass das Kind den Oberkörper weit nach vorne verlagern muss – eine altersgerechte Sitzhaltung sieht anders aus.







Den Vorbau könnte man zur Not noch tauschen, bei den Tretkurbeln wird das allerdings schwieriger. Dabei sind sie mit 170 mm viel zu lang für ein 24-Zoll-Kinderrad. Als Faustregel gilt, dass die Kurbellänge etwa 10 % der Körpergröße betragen sollte, was hier natürlich überhaupt nicht hinkommt. Die Folge ist, dass das Kind die Knie viel zu weit nach oben ziehen und die Beine zu stark strecken muss.

Zu langer Vorbau, zu großer Sattel

Auch der Sattel ist zu groß für ein Kinderrad, sodass es unterm Strich nichts gibt, was man beim Berlin Bike MTB 1 24 Zoll positiv hervorheben kann. Mit zu hohem Gewicht, mangelhafter Federgabel, ungeeigneter Rahmengeometrie und unpraktischer Schaltung ist dies weder ein Kinder-Mountainbike noch ein sinnvoll nutzbares Alltagsrad.

Wer also auf den Preisbereich um 300 Euro festgelegt ist, sollte sich besser auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Hier findet man für diese Summe leichte, sinnvoll konstruierte Kinderräder der einschlägigen Hersteller – ob in Berlin oder anderswo.







Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer, sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.