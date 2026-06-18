Test Checker Pig Little Pig Disc: Das Starrbike liefert mit kindgerechter Geometrie und anständiger Bestückung eine solide Performance ab. Um Komfort im Gelände zu bieten, setzt der Kult-Hersteller Checker Pig auf 2,6 Zoll breite Reifen. Im Test lest ihr, wie sich dieser Ansatz schlägt.

Altersgerechte Geometrie und Ausstattung

Solider Rahmen mit Starrgabel

Scheibenbremsen

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Checker Pig Little Pig Disc: 24-Zoll-Bike von der Traditionsmarke

Als eine der ältesten Mountainbike-Marken Deutschlands hat Checker Pig immer noch ein Herz fürs Bio-MTB, legt dabei inzwischen auch interessante Gravelbikes auf und will natürlich auch dem Nachwuchs etwas bieten. Preisliches Topmodell dieser Range ist das 24-Zoll-Starrbike mit Scheibenbremsen, das dem 150 Euro günstigeren Little Pig vorzuziehen ist. Jenes bietet zwar eine einfache Federgabel auf, ist mit 21-Gang-Schaltung und Felgenbremsen jedoch funktionell im Nachteil, dazu rund ein Kilo schwerer.







Das Little Pig Disc bringt statt der Federgabel satte 2.6 Zoll breite Reifen mit, was definitiv die bessere Wahl ist. Denn je nach Luftdruck bieten sie ein hohes Maß an Stoßdämpfung; außerdem kann man das Bike auf schmale, leichtere Reifen umbauen, sollte das Kind eher auf Asphalt statt im Gelände unterwegs sein.







Ordentlich gemachtes Rahmenset

Das Rahmenset gefällt mit sauberer Verarbeitung und Details wie dem klassischen Verstärkungsblech vorne unterm Unterrohr. Das kurze Sitzrohr erlaubt es, den Sattel sehr weit unten zu positionieren; im Sinne einer geringen Überstandshöhe wird das Oberrohr ab dem Sitzrohr erst waagerecht geführt. Die hohe Front sollte eigentlich für eine kindgerecht aufrechte Oberkörperhaltung sorgen. Allerdings fällt der Rahmenvorderbau recht lang dafür aus, dass das Rad an sich eher klein ist. Zu kleine Fahrer/innen sitzen ziemlich gestreckt; Größere wiederum müssen die Sattelstütze weit herausziehen, was wiederum die hohe Lenkerposition relativiert.







Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Schaltung 7-fach, Kassette 11-34t

7-fach, Kassette 11-34t Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 11,5 kg

11,5 kg Laufradgewicht 5,3 kg

5,3 kg Besonderheiten Starrgabel, hydraulische Scheibenbremsen, geeignete Sitzgeometrie, solide Machart

Starrgabel, hydraulische Scheibenbremsen, geeignete Sitzgeometrie, solide Machart checker-pig.com

Preis (UVP) 649 Euro

Checker Pig verbaut eine mit 11-34 Zähnen ausreichend breit abgestufte Siebengangschaltung, die mit einem Drehgriff bedient wird. Dies ist eine eher einfache, wenn auch funktionelle Lösung; für kleine Hände ist der Schaltgriff aber recht groß dimensioniert. Ohnehin ist das Schalten per Trigger Shifter die zeitgemäßere Variante. Kein Vertun gibt es bei den hydraulischen Bremsen, wobei deren Dosierung natürlich geübt werden sollte. Im Preis inbegriffen ist auch eine Patentsattelstütze, die zwar keine stufenlose Verstellung der Sattelneigung zulässt, diesen aber deutlich sicherer hält als die Kombination aus Sattelkerze und Kloben.







Annehmbarer Preis, eher schwerer Radsatz

Auch beim Checker Pig fällt das hohe Gewicht des Laufradsatzes ins Auge. Hier weit über ein Kilo zu sparen ist möglich, wobei das Gesamtgewicht des kleinen Schweins im Rahmen dessen liegt, was für den Preis üblich ist. Dieser ist als Fachhandelspreis zu verstehen und liegt naturgemäß über dem, was Versender für ähnlich gelagerte Modelle aufrufen. Fahrspaß verspricht dieses Bike auf jeden Fall, und wer will, kann mit leichten Reifen und Schläuchen auch das Gewicht noch etwas reduzieren.







Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.