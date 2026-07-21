Selle Italia stellt den neuen SLR Gravel vor

Produktnews: Selle Italia erweitert die SLR-Sattelfamilie um ein speziell entwickeltes Gravel-Modell. Mit innovativer Schwingungsdämpfung und durchdachten Details richtet sich der Sattel an Offroad-Fans, die auch abseits fester Straßen lange Strecken zurücklegen wollen. Das Herzstück des neuen Selle Italia SLR Gravel bildet das sogenannte Bow Rail System.

Bow Rail System und Shock Absorber für maximale Vibrationsdämpfung

Das von Selle Italia patentierte Bow Rail System nutzt das Zusammenspiel von Sattelschale und Gestell, um die Gesamtflexibilität zu erhöhen. Zusammen mit speziell entwickelten Shock Absorbern sollen Vibrationen und Stöße vom Untergrund effektiv geschluckt werden. Eine breitere Sattelspitze und eine verstärkte Polsterung sorgen zusätzlich für optimale Unterstützung auf Schotter und rauen Wegen. Die verstärkten Seitenkanten des Selle Italia SLR Gravel sollen den Sattel zudem zuverlässig vor Stößen und Abrieb schützen.







Selle Italia SLR Gravel: Trockener Komfort durch cleveren Schutzeinsatz

Ein Highlight für Schlechtwetterfahrten ist der neue, herausnehmbare Schutzeinsatz für die zentrale Superflow-Öffnung. Er verhindert bei Fahrten im Regen oder durch Schlamm das Durchdringen von Wasser von unten und hält so die Radhose trocken. Bei gutem Wetter lässt sich das Element mit wenigen Handgriffen entfernen. Der Selle Italia SLR Gravel Sattel ist in den Ausführungen Elite (195 g bzw. 208 g / 199,90 Euro) und Advan (214 g bzw. 221 g/ 124,90 Euro) jeweils in den Größen S3 und L3 erhältlich.

Web: www.selleitalia.com

Fotos (c) Selle Italia