Produktnews: SQlab erweitert sein Road-Portfolio um ein neues Topmodell: Der SQlab 612R Ergowave 2.0 Carbon ist klar auf den sportlichen Einsatz ausgelegt und zielt auf Fahrerinnen und Fahrer, die von einem Sattel vor allem eines erwarten: eine stabile, effiziente Verbindung zum Rad. Komfort im klassischen Sinn steht dabei weniger im Vordergrund als eine präzise abgestimmte Ergonomie für hohe Intensitäten und lange Belastungen.

Mit einem Gewicht rund 125 Gramm, Carbonstreben und Carbonschale bewegt sich der neue SQlab 612R Ergowave 2.0 Carbon in einem Segment, in dem jedes Detail auf Performance einzahlt. Die angebotenen Breiten von 12, 13, 14 und 15 Zentimetern zeigen zugleich, dass SQlab seinen ergonomischen Ansatz nicht allein über eine Einheitsform definiert, sondern über die passende Abstimmung auf unterschiedliche Sitzknochenabstände.

Konstruktiv bleibt SQlab seiner bekannten Sattellogik treu: Der hintere Bereich dient als definierte Auflagezone, während die Formgebung im mittleren Bereich Druck von empfindlichen Strukturen nehmen soll. Die kurze, rennorientierte Silhouette unterstützt eine nach vorn orientierte Sitzhaltung, wie sie im sportlichen Road-Einsatz häufig gefahren wird. Für ambitionierte Fahrer ist das relevant, weil eine reproduzierbare Beckenposition nicht nur den Komfort beeinflusst, sondern auch Trittökonomie, Kontrolle und Aerodynamik.







Eine zentrale Rolle spielt die seitlich arbeitende Schalenkonstruktion. SQlab beschreibt sie als Lösung, die vertikale und laterale Bewegungen beim Pedalieren besser aufnehmen soll, ohne die Längssteifigkeit zu opfern. In der Praxis bedeutet das: Der Sattel soll direkt bleiben, aber nicht starr wirken. Die angegebene Entlastung im Dammbereich liegt bei bis zu 60 Prozent; die Entlastungszone ist je nach Sattelbreite entsprechend angepasst.

Bemerkenswert ist außerdem der Ansatz, den Sattel nicht isoliert zu betrachten. SQlab verweist ausdrücklich auf das Zusammenspiel mit der SQ-Bib Shorts ONE12 3.0, deren reduziertes, hochverdichtetes Polster die Sattelcharakteristik möglichst wenig verfälschen soll. Damit positioniert die Marke den 612R nicht als einzelnes Komfortbauteil, sondern als Teil eines abgestimmten Kontaktpunktsystems aus Sattel und Hose.







Für den Fachhandel und technisch interessierte Rennradfahrer ist der neue 612R Ergowave 2.0 Carbon vor allem deshalb spannend, weil er einen konsequenten Gegenentwurf zu stark gepolsterten Lösungen darstellt. SQlab setzt auf definierte Unterstützung, gezielte Entlastung und hohe Rückmeldung. Das dürfte besonders Fahrer ansprechen, die eine sportliche, aktive Sitzposition bevorzugen und bereit sind, den Sattel exakt auf Breite, Hose und Einsatzbereich abzustimmen.







Der 612R Ergowave 2.0 Carbon ist damit weniger ein Komfortversprechen als ein Effizienzbauteil. Er richtet sich an Road-Racer und leistungsorientierte Vielfahrer, die Ergonomie als funktionalen Bestandteil der Kraftübertragung verstehen. Genau darin liegt seine redaktionelle Relevanz: Der Sattel zeigt, wie stark sich moderne Rennrad-Ergonomie von reiner Polsterlogik entfernt hat – hin zu abgestimmten Systemen, die Sitzposition, Druckverteilung und Bewegungsfreiheit gemeinsam denken.

Der SQlab 612R Ergowave 2.0 Carbon Sattel ist ab Juni im Fachhandel für 349,99 Euro erhältlich.

WEB: sq-lab.com