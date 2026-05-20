News: Die 2019 in Abu Dhabi gegründete Plattform MyWhoosh ist vielen vielleicht als Sponsor des UAE Emirates Teams rund um Superstar Tadej Pogacar schon aufgefallen. MyWhoosh bietet kostenloses virtuelles Indoor-Cycling für unterschiedliche Leistungsniveaus – von Einsteigern bis Profis. Neben virtuellen Welten umfasst die App aber auch Trainingspläne und regelmäßige Wettkampfformate. In 2026 kehrt das größte Wettkampfformat mit den virtuellen MyWhoosh Championships zurück und findet im Juli statt. Nach zwei vorherigen Ausgaben bleibt das Grundformat unverändert: Die Meisterschaften werden als siebentägige virtuelle Tour auf dem eigenen Indoor-Trainer ausgetragen. Das besondere: Es winken eine Million Doller Preisgeld für die Teilnehmenden.

Im Zentrum der MyWhoosh Championships 2026 steht weiterhin ein Gesamtklassement. Über sieben Etappen innerhalb einer Woche wird die schnellste Gesamtzeit ermittelt. Der oder die Fahrerin mit der niedrigsten addierten Zeit gewinnt die Gesamtwertung. Im Vergleich zur Ausgabe 2025 sollen die Etappen verändert werden, während Gesamtdistanz und Höhenmeter nahezu identisch bleiben. In 2026 sind es laut offizieller Website 445 Kilometer und knapp 5500 Höhenmeter.







Das Preisgeld für die MyWhoosh Championships kann sich erneut sehen lassen, denn es beträgt 1.000.000 US-Dollar. Es wird zu gleichen Teilen zwischen Männern und Frauen ausgeschüttet und auf sechs getrennte Wettkampfkategorien verteilt. Neben der Gesamtwertung werden auch Sprint- sowie Bergwertungen ausgeschrieben. Damit richtet sich die Veranstaltung nicht ausschließlich an Fahrerinnen und Fahrer, die um den Gesamtsieg kämpfen.

„Kaum jemand außerhalb des Profi-Pelotons hat jemals die Gelegenheit, eine siebentägige Tour zu fahren. Eine Woche lang kann man so von zu Hause aus erleben, wie sich eine Etappenfahrt im Profi-Stil anfühlt. Der sportlichen Anspruch steht hier im Vordergrund.“ Matt Smithson, Leiter für E-Sport und Spielbetrieb bei MyWhoosh

Die MyWhoosh Championships 2026 – Format, Qualifikation und Anti-Doping

MyWhoosh stellt den Charakter einer Etappenfahrt bewusst in den Mittelpunkt. Anders als viele Radsport-E-Sport-Formate, die auf einzelne intensive Rennen oder Bestleistungen ausgerichtet sind, sollen bei den Championships Faktoren wie kumulierte Ermüdung, tägliche taktische Entscheidungen und die mentale Belastung über mehrere Tage eine zentrale Rolle spielen.







2025 nahmen nach Angaben des Veranstalters Fahrerinnen und Fahrer aus 47 Ländern teil. Gemeinsam absolvierten sie mehr als 200.000 virtuelle Kilometer und über 6.000 Stunden im Sattel. Für die Ausgabe 2026 strebt MyWhoosh an, die Zahl der Starterinnen und Starter zu verdoppeln.

Zusätzlich zum Preisgeld kündigt MyWhoosh ein Geschenkpaket für alle Finisher an. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer, der die siebentägige Tour beendet, soll ein Paket im Wert von mehr als 700 US-Dollar erhalten. Dieses wird unabhängig vom Preisgeld vergeben.







Voraussetzung für die Teilnahme ist der sogenannte MyWhoosh Power Passport, ein einmaliger Leistungstest zur Überprüfung der Wettkampfdaten. Laut Veranstalter soll der Test in einer kurzen Session absolviert werden können. Fahrerinnen und Fahrer, die innerhalb des Qualifikationszeitraums am Sunday Race Club teilgenommen haben, sind in der Regel sofort teilnahmeberechtigt.

Auch für 2026 verweist MyWhoosh auf sein Anti-Doping- und Integritätsprogramm. Wie beim Sunday Race Club können Athletinnen und Athleten während der MyWhoosh Championships entsprechenden Kontrollen unterzogen werden. Ziel sei es, die Aussagekraft der Ergebnisse zu sichern und faire Bedingungen im virtuellen Spitzensport zu schaffen.

Die Registrierung für die MyWhoosh Championships 2026 ist ab sofort geöffnet. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer sollen ihr Interesse anmelden und den Power Passport frühzeitig absolvieren, um zum Start der ersten Etappe teilnahmebereit zu sein.







WEB: mywhoosh.com