Produktnews: Canyon stellt die neue Generation des Grizl AL vor. Das überarbeitete Aluminium-Gravelbike richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die ein vielseitiges Rad für unterschiedliche Einsätze suchen: für Gravel-Abenteuer, Bikepacking, Pendeln, Touring und schnelle Runden nach Feierabend. Mit einem komplett neuen Rahmen, größerer Reifenfreiheit, zahlreichen Montagepunkten und einer auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegten Konstruktion soll das Canyon Grizl AL ein breites Spektrum abdecken – vom Alltagseinsatz bis zur mehrtägigen Tour.

Wenn man einmal ehrlich ist, so wusste das Gravelbike noch nie so wirklich, wo es sich genau am wohlsten fühlt. Auf flotten Schotterstrecken, ruppigeren Trails, Bikepacking-Abenteuern, täglichen Pendler-Strecken oder irgendwo dazwischen – und genau das ist auch gut so und macht das Gravelbike aus unserer Sicht aus.







Genau dies war laut Canyon der Hintergrund für die Neuentwicklung des Canyon Grizl AL Bikes. Denn die Anforderungen entwickeln sich zunehmend in Richtung „All-Terrain-Riding“, wie der Koblenzer Hersteller sagt. Gravelbikes werden demnach eben nicht (mehr) nur als Sportgeräte für Schotterstraßen verstanden, sondern als universelle Plattformen für Abenteuer in der Nähe, spontane Overnighter, Urlaubsreisen oder den Arbeitsweg abseits stark befahrener Straßen. Genau in diesem Umfeld positioniert Canyon das neue Grizl AL: als robustes, variables und unkompliziertes Rad für verschiedene Anforderungen.

Ein Bike für viele Einsatzzwecke







Das neue Grizl AL folgt dem Konzept „Ein Bike. Alle Abenteuer.“ Es soll sowohl mit umfangreicher Ausrüstung als auch in reduzierter Form funktionieren. Mit Gepäckträgern und Taschen wird es zum Touren- und Bikepacking-Rad, ohne zusätzliche Anbauteile eignet es sich für schnelle Feierabendrunden. Mit Schutzblechen und Schloss kann es zudem den Pendelalltag übernehmen.

Diese Vielseitigkeit steht im Zentrum der Überarbeitung. Canyon beschreibt das Grizl AL als ein Rad, das auf das Wesentliche reduziert ist, zugleich aber die nötige Ausstattung und Vorbereitung für unterschiedliche Einsatzbereiche mitbringt. Es soll damit nicht auf eine einzelne Disziplin festgelegt sein, sondern als Plattform für wechselnde Anforderungen dienen.







Neuer Aluminiumrahmen mit geringerem Gewicht

Eine der wichtigsten Neuerungen ist der komplett überarbeitete Aluminiumrahmen. Canyon spricht von einer cleaneren Optik und hoher Performance. Der Rahmen soll weiterhin robust genug für harte Einsätze sein, wurde gegenüber dem Vorgänger aber um 120 Gramm leichter. Damit bleibt das Grizl AL auf Zuverlässigkeit und Belastbarkeit ausgelegt, gewinnt zugleich aber bei der Gewichtsbilanz.







Der Einsatzbereich bleibt breit gefasst: Canyon nennt Fahrten weit draußen in der Wildnis, schnelle Singletrails im Wald und den Heimweg nach der Arbeit als mögliche Szenarien. Der neue Rahmen soll diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenführen und sowohl abseits befestigter Wege als auch im Alltag eine verlässliche Grundlage bieten.

Mehr Aufnahmen für mehr Flexibilität

Ein zentrales Merkmal des neuen Grizl AL ist die erhöhte Zahl an Befestigungsmöglichkeiten. Das Rad kann voll beladen oder minimalistisch gefahren werden. Es bietet Aufnahmen für Gepäckträger, Flaschenhalter, Cargo Cages, Schlösser und sogar ein Front-„Pizza Rack“. Damit richtet sich das Modell klar an Fahrerinnen und Fahrer , die ihr Rad je nach Tour, Alltag oder Abenteuer individuell ausstatten möchten.







Auch beim Wetterschutz ist Canyon auf flexible Nutzung ausgelegt. Die Defend Fast Fenders sollen bei wechselhaften Bedingungen Schutz vor Nässe bieten und sich innerhalb weniger Sekunden montieren oder entfernen lassen. Dadurch kann das Grizl AL je nach Wetter und Einsatzzweck schnell angepasst werden.

Reifenfreiheit bis 54 Millimeter

Serienmäßig kommt jedes Grizl AL mit 45 Millimeter breiten Reifen. Der Rahmen bietet jedoch Platz für Reifen bis zu 54 Millimeter Breite. Canyon ordnet diese Dimension als vergleichbar mit 2,1-Zoll-Mountainbike-Reifen ein. Damit eröffnet das Rad Spielraum für sehr unterschiedliche Setups.







Breitere Reifen können auf losem, ruppigem oder technischem Untergrund Vorteile bringen, während die serienmäßige Bereifung bereits eine auf Gravel und All-Terrain-Nutzung ausgelegte Basis bietet. Fahrer:innen können das Rad somit stärker auf Komfort, Traktion oder Rollverhalten abstimmen – abhängig von Terrain und persönlichem Fahrstil.

Wartungsfreundlich und robust konstruiert

Beim Aufbau setzt Canyon auf Standards und Lösungen, die Robustheit und einfache Wartung unterstützen sollen. Dazu gehören ein Standard-1-1/8-Zoll-Steuerrohr, externe Kabelführung, eine runde 27,2-Millimeter-Sattelstütze sowie ein T47-Gewindestandard am Tretlager. Diese Merkmale unterstreichen den Anspruch, das Grizl AL nicht unnötig komplex zu machen.







Auch das Cockpit ist auf Kontrolle und Komfort ausgelegt. Die Aluminiumlenker sind ergonomisch geformt, sollen Druckstellen reduzieren und bieten 16 Grad Flare. Das soll insbesondere auf schnellen Abfahrten zusätzliche Kontrolle ermöglichen. Insgesamt verfolgt Canyon beim Grizl AL damit einen pragmatischen Ansatz: moderne Vielseitigkeit, aber mit möglichst verlässlichen und gut wartbaren Komponentenstandards.

Zubehör direkt beim Kauf

Passendes Zubehör ist für das Grizl AL direkt beim Online-Kauf über Canyon erhältlich. Dazu zählen Gepäckträger, Taschen und Adventure-Accessoires. Besonders hervorgehoben werden die Load FidLock QuickLoader Rahmentaschen, die ohne klassische Straps auskommen. Damit erweitert Canyon das Rad nicht nur über Rahmenfeatures, sondern auch über ein abgestimmtes Zubehörangebot.







Für Nutzer:innen, die das Rad für Touren, Bikepacking oder Pendeln konfigurieren möchten, ist diese Zubehörintegration ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzepts. Das Grizl AL soll nicht erst aufwendig nachgerüstet werden müssen, sondern bereits beim Kauf passend zum vorgesehenen Einsatz zusammengestellt werden können.







Unterschiede und Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger

Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde das Grizl AL grundlegend überarbeitet. Die wichtigste Änderung ist der komplett neue Aluminiumrahmen, der eine cleanere Optik bieten und zugleich 120 Gramm leichter sein soll. Hinzu kommen mehr Aufnahmen für Zubehör und Gepäck, wodurch das Rad flexibler für Bikepacking, Touring, Alltag und Pendeln nutzbar wird.

Ebenfalls erweitert wurde die Reifenfreiheit: Der neue Rahmen nimmt Reifen bis zu 54 Millimeter Breite auf, während jedes Modell serienmäßig mit 45-Millimeter-Reifen ausgeliefert wird. Auch die Ausrichtung auf einfache Wartung und Zuverlässigkeit wurde klar herausgestellt, unter anderem durch externe Kabelführung, Standard-1-1/8-Zoll-Steuerrohr, runde 27,2-Millimeter-Sattelstütze und T47-Gewindetretlager. Insgesamt zielt die neue Generation darauf ab, das Grizl AL leichter, vielseitiger und alltagstauglicher zu machen, ohne den robusten Adventure-Charakter aufzugeben.

Das neue Canyon Grizl AL – Die drei Modelle im Überblick

Mit der Neuauflage des Grizl AL überträgt Canyon das vielseitige Adventure-Konzept der Baureihe auf einen überarbeiteten Aluminiumrahmen und eine preislich weiterhin zugängliche Modellpalette. Das Rad bleibt damit klar im Gravel- und All-Terrain-Segment verankert, erweitert seinen Einsatzbereich aber durch mehr Montageoptionen, größere Reifenfreiheit und eine auf robuste Alltagstauglichkeit ausgelegte Konstruktion. Die neue Canyon Grizl-AL-Modellpalette besteht aus drei Varianten. Trotz umfassender Überarbeitung bleibt Canyon bei einer preisorientierten Positionierung. Der Einstieg beginnt bei 1.299 Euro.







Das Grizl 5 ist das günstigste Modell der Reihe. Es kommt mit Shimano-CUES-1-fach-Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen und Carbon-Sattelstütze. Canyon positioniert es als besonders preiswerten Einstieg in Gravel- und Adventure-Riding.

Das Grizl 6 ist mit SRAM Apex 1×12 DoubleTap ausgestattet. Dazu kommen Schwalbe G-One RX Tubeless-Ready-Reifen. Der Preis liegt bei 1.799 Euro.







Das Grizl 7 ESC ist das am umfangreichsten ausgestattete Modell der neuen AL-Reihe. Es kostet 1.999 Euro und bringt ein Full-Mounty-Cockpit, die neueste Evolutionsstufe der VCLS 2.0 Flex-Sattelstütze, Shimanos RX610-GRX-Schaltung sowie eine breit abgestufte 10–51-Kassette mit. Diese Übersetzung soll auch sehr steile Offroad-Anstiege abdecken.







Das neue Canyon Grizl AL ist weltweit in mehreren Farbvarianten erhältlich. Angeboten wird es in sieben Größen von 2XS bis 2XL.

WEB: Canyon.com