Dass der größte Reifenhersteller der Welt auch Fahrradreifen anbietet, klingt nur sinnvoll – schließlich ist man den Anblick von Continental-, Pirelli-, Michelin- oder vielleicht auch Goodyear-Reifen an Bikes wie an Autos gewöhnt. Doch der größte Reifenhersteller nach Stückzahl ist der dänische Spielwarenhersteller Lego – und von der Lego Group gibt es nun ein detailgetreues, 60 cm langes Rennrad-Modell aus Klemmbausteinen. Natürlich inklusive Slick-Reifen aus Gummi. Wir werfen einen ersten Blick auf das feuerrote Lego-Modell.

Das Lego Icons Rennrad #11380 – plastic frame goes full-aero

Das Lego Icons Rennrad mit der Set-Nummer #11380 dürfte mit einem der leichtesten Rahmengewichte weltweit, in der Geschichte des Radsports, und überhaupt, auftrumpfen können. Tatsächlich setzt man beim dänischen Hersteller auf eine besondere Rahmenkonstruktion aus ABS-Plastik, bei der einzelne Teile zusammengeklemmt werden – gegen Klebeverbindungen hat man sich ausdrücklich ausgesprochen. Spaß beiseite: Das feuerrote Lego-Rennrad ist das erste Fahrrad-Set, das der Spielzeughersteller entwickelt hat. Die Lego Icons Serie, der das Rennrad entstammt, ist ansonsten für Modelle von Weltraumraketen, Passagierflugzeugen, Schiffen, ikonischen Filmszenen und Autos bekannt – doch auch Alltagsgegenstände haben sich in die Baureihe eingeschlichen.







Toll für Fahrradenthusiasten mit einer Vorliebe für Lego: Jetzt kann man sich auch ein kleines Rennrad aus Lego ins Wohnzimmer stellen – inklusive funktionierendem Freilauf, Trinkflasche und Hinterradständer. Auch ein Rücklicht (ohne Leuchtfunktion) ist dabei. Minifiguren-gerecht ist das Modell allerdings nicht – knapp 60 cm lang und 36 cm hoch ist der Aero-Renner, der auffälligerweise ohne UCI-Lizenz auskommt. Er ist ab sofort vorbestellbar und wird ab dem 1. Juni verfügbar sein. Preislich liegt die einzige Ausstattungsvariante bei 119,99 € (UVP).

Rahmengewicht Unerreichbar leicht

Unerreichbar leicht Einbaustandard Technic-Axle

Technic-Axle Besonderheiten Besonders klein zerlegbar, funktionierender Freilauf

Besonders klein zerlegbar, funktionierender Freilauf Rahmengrößen One Size

One Size Bremsenart Disc

Disc Tubeless-Ready Unklar

Unklar Farben Ab Werk Rot, Customisierung denkbar

Ab Werk Rot, Customisierung denkbar Flaschenhalter So viele, wie die Teilekiste hergibt

So viele, wie die Teilekiste hergibt Verfügbarkeit Vorbestellbar, Auslieferung ab 1. Juni

Vorbestellbar, Auslieferung ab 1. Juni www.lego.com

Preis (UVP) 119,99 €