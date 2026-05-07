Dass der größte Reifenhersteller der Welt auch Fahrradreifen anbietet, klingt nur sinnvoll – schließlich ist man den Anblick von Continental-, Pirelli-, Michelin- oder vielleicht auch Goodyear-Reifen an Bikes wie an Autos gewöhnt. Doch der größte Reifenhersteller nach Stückzahl ist der dänische Spielwarenhersteller Lego – und von der Lego Group gibt es nun ein detailgetreues, 60 cm langes Rennrad-Modell aus Klemmbausteinen. Natürlich inklusive Slick-Reifen aus Gummi. Wir werfen einen ersten Blick auf das feuerrote Lego-Modell.
Das Lego Icons Rennrad #11380 – plastic frame goes full-aero
Das Lego Icons Rennrad mit der Set-Nummer #11380 dürfte mit einem der leichtesten Rahmengewichte weltweit, in der Geschichte des Radsports, und überhaupt, auftrumpfen können. Tatsächlich setzt man beim dänischen Hersteller auf eine besondere Rahmenkonstruktion aus ABS-Plastik, bei der einzelne Teile zusammengeklemmt werden – gegen Klebeverbindungen hat man sich ausdrücklich ausgesprochen. Spaß beiseite: Das feuerrote Lego-Rennrad ist das erste Fahrrad-Set, das der Spielzeughersteller entwickelt hat. Die Lego Icons Serie, der das Rennrad entstammt, ist ansonsten für Modelle von Weltraumraketen, Passagierflugzeugen, Schiffen, ikonischen Filmszenen und Autos bekannt – doch auch Alltagsgegenstände haben sich in die Baureihe eingeschlichen.
Toll für Fahrradenthusiasten mit einer Vorliebe für Lego: Jetzt kann man sich auch ein kleines Rennrad aus Lego ins Wohnzimmer stellen – inklusive funktionierendem Freilauf, Trinkflasche und Hinterradständer. Auch ein Rücklicht (ohne Leuchtfunktion) ist dabei. Minifiguren-gerecht ist das Modell allerdings nicht – knapp 60 cm lang und 36 cm hoch ist der Aero-Renner, der auffälligerweise ohne UCI-Lizenz auskommt. Er ist ab sofort vorbestellbar und wird ab dem 1. Juni verfügbar sein. Preislich liegt die einzige Ausstattungsvariante bei 119,99 € (UVP).
- Rahmengewicht Unerreichbar leicht
- Einbaustandard Technic-Axle
- Besonderheiten Besonders klein zerlegbar, funktionierender Freilauf
- Rahmengrößen One Size
- Bremsenart Disc
- Tubeless-Ready Unklar
- Farben Ab Werk Rot, Customisierung denkbar
- Flaschenhalter So viele, wie die Teilekiste hergibt
- Verfügbarkeit Vorbestellbar, Auslieferung ab 1. Juni
- www.lego.com
- Preis (UVP) 119,99 €