Eine bekannte Tautologie besagt, dass es zwei Arten von Radfahrern gibt: Jene, die ihren Rahmen mit Schutzfolie vor Steinschlägen und Kratzern bewahren möchten – und jene, die das nicht tun und ihren Rahmen stattdessen „nackig“ fahren. Dabei spricht weit mehr als bloß guter Anstand dafür, eine Schutzfolie am Bike zu verwenden. Wir haben uns angeschaut, was man beim Auftragen von Rahmenschutzfolie beachten muss, und mit der Zefal Skin Armor einen empfehlenswerten Kandidaten für deine nächste Rahmenschutzfolie ausprobiert.

Was spricht für eine Rahmenschutzfolie?

Schutzfolien für Bikerahmen, wie etwa die Zefal Skin Armor, sind nichts Neues und gerade bei Carbonrädern ein beliebtes Mittel, um die Oberfläche vor Steinschlägen und Kratzern zu schützen. Damit bleibt das Velo nicht nur länger schön, sondern steigert auch seinen potentiellen Wiederverkaufswert. Manche Hersteller tragen sogar ab Werk eine Folie auf oder legen sie dem Lieferumfang bei – so wie etwa Forbidden Bikes. Das Problem: Die Schutzfolie aufzutragen kann schnell zur Fleißarbeit ausarten. Je nach verwendeter Folie, Rahmenform und Oberfläche kann der Job schwerer oder einfacher ausfallen.







Welche Schutzfolien gibt es?

Verschiedenste Hersteller bieten Rahmenschutzfolie an, teils als Meterware, teils als spezielle Zuschnitte für bestimmte Fahrradmodelle und -größen. Selbst auf den bekannten Plattformen wie Amazon und eBay findet man Schutzfolien, die teils als Auto- oder Motorrad-Schutzfolien deklariert sind. Wir haben auch von diesen in den letzten Jahren einige ausprobiert, mit teils sehr gemischten Ergebnissen. Generell können wir sagen, dass diejenigen Folien, die extra für Fahrräder angeboten werden, im Regelfall in der Verwendung und im Endergebnis besser zu handhaben waren.







Wer die Mühe nicht scheut, kann das beste Ergebnis mit der größten Abdeckung schon mit Meterware erzielen. Selbst bei zugeschnittenen Sets passt es nicht bei jeder Rahmengröße und allen Anbauteilen gleich gut. Zefal hat uns die Gelegenheit gegeben, beides auszuprobieren: die Zefal Skin Armor Drei-Meter-Rolle mit einer Breite von 58 mm sowie das Zefal Skin Armor XL Universal-Set. Letzteres ist nicht auf ein bestimmtes Rahmenmodell ausgelegt, sondern besteht aus zwei Bögen mit fertigen Zuschnitten.

Das musst du beim Auftragen beachten

Vorbereitung ist alles! Vor dem Aufbringen der Rahmenschutzfolie sollte der Rahmen penibel gereinigt werden – auch Politur- oder Pflegemittelrückstände müssen entfernt werden. Für eine gründliche Reinigung, die Oberflächen nicht angreift und rückstandslos verschwindet, empfehlen wir reinen Alkohol, den man etwa in Apotheken erhält.







Zum Zuschneiden der Folie braucht es ein wirklich scharfes Cuttermesser oder ein Skalpell. Ebenfalls wichtig: ein vernünftiges Lineal in ausreichender Länge für gerade Schnitte und eine Schneideunterlage. Zur Vorbereitung gehört auch eine Art „Anprobe“ der Folienzuschnitte, bevor du die Trägerfolie löst. So siehst du, ob deine Zuschnitte korrekt gewählt sind. Im Zweifelsfall lieber großzügiger schneiden und nach der Anprobe anpassen.

Schritt 1: Rahmen reinigen Schritt 2: Werkzeug bereithalten Schritt 3: Anprobe Schritt 4: Kleben























Bei manchen Folien ist es sinnvoll, mit einer Sprühflasche Wasser auf dem Lack aufzutragen. Dadurch kann die aufgeklebte Folie verschoben werden und hat genügend Elastizität, um auch an schwierigen Stellen sauber verarbeitet zu werden. Andere Folien hingegen profitieren nicht von diesem Trick und werden zu labbrig. Unserer Erfahrung nach kann die Zefal Skin Armor Folie auch sehr gut ohne Sprühflasche positioniert werden – das Wasser setzte die Klebekraft eher herab; im zweiten Versuch ohne Sprühwasser klappte es dann viel besser.

In jedem Fall hilft ein geeignetes Rakel ungemein, um die Folie präzise andrücken zu können. Auch ein Heißluftföhn kann helfen, um die Rahmenfolie um Biegungen und Rundungen zu ziehen. Dabei heißt es aber aufpassen! Schon eine kurze Hitzeeinwirkung kann eine dünne Folie stark verändern – dann wird sie wieder zu labbrig.







Warum wir die Zefal Skin Armor empfehlen

Mit der Zefal Skin Armor Rahmenschutzfolie konnten wir schnell wirklich gute Ergebnisse erzielen. Die „Skin Armor“ haftet ausgezeichnet und ist dank ihrer hohen Transparenz nahezu unsichtbar. Vor allem konnte uns die einfache Verarbeitung sehr überzeugen – es brauchte weder Wasser aus der Sprühflasche noch einen Heißluftföhn, um die Folie sauber aufzutragen. Eine gut gereinigte Rahmenoberfläche und ein wenig Feingefühl reichen in Kombination mit dem erwähnten Werkzeug aus, um mit der Zefal Skin Armor Folie gute Ergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Verfügbarkeit in matt und glänzend – damit ist für jede Lackierung etwas dabei!



