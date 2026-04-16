Produktnews: Das Warten hat ein Ende: Das Forbidden Dreadnought erhält eine elektrifizierte Version, die auf den brandneuen DJI Avinox M2S Motor setzt, um das Enduro-Schiff die Hänge hochzutreiben. Geschaffen für die härtesten Trails, trumpft das brandneue Forbidden Dreadnought E mit 170 mm Federweg am Heck und 180 mm an der Front auf. Wir haben alle Infos zum neuen Bike der Kanadier zusammengestellt.

Das Forbidden Dreadnought E in der Übersicht

Mit Geometriewerten ähnlich dem Supernought, Forbiddens Downhill-Bike, und 180 / 170 mm Federweg richtet sich das neue Dreadnought E definitiv an alle, die für steile, verblockte Abfahrten und Big-Mountain-Lines leben. Dank des Avinox Motors der zweiten Generation ist praktischerweise auch ein Lift verbaut. Dieser hat solange geöffnet, wie der wahlweise 600 oder 800 Wh umfassende Akku die Mullet-Bereifung am Rotieren hält. Rotieren tut auch das Umlenkröllchen für die Kette, das selbige durch den Viergelenker-Hinterbau fädelt. Der hohe Drehpunkt der „Trifecta“ genannten Fahrwerksplattform macht wegen der nach hinten gerichteten Achskurve einen solchen Idler notwendig.

Übrigens ist der Umlenkhebel wie der Rahmen aus Carbon gefertigt und verringert damit die ungefederte Masse. Interessant ist auch Forbiddens Ansatz, bei allen Rahmengrößen den Abstand zwischen Tretlager und Vorder- bzw. Hinterradnabe im gleichen Verhältnis zu fixieren – einzigartig unter den E-Bikes, aber typisch für die Bikes der Kanadier. Preise für das Forbidden Dreadnought E starten bei knapp 7.700 € und reichen bis unter 12.000 € (UVP).







Federweg 180 / 170 mm (vorne / hinten)

180 / 170 mm (vorne / hinten) Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)

Mullet (29″ / 27,5″) Rahmenmaterial Carbon

Carbon Hinterbau Viergelenker mit High Pivot Design

Viergelenker mit High Pivot Design Motor Avinox M2S / M2

Avinox M2S / M2 Akku 800 Wh / 600 Wh

800 Wh / 600 Wh Gewicht (Herstellerangabe) 22,5 – 24, 3 kg

22,5 – 24, 3 kg Reifenfreiheit 27,5×2,6″

27,5×2,6″ forbiddenbike.com

Preis Forbidden Dreadnought E T1 800 Wh (UVP): 11.999 €

Preis Forbidden Dreadnought E T1 600 Wh (UVP): 11.699 €

Preis Forbidden Dreadnought E T2 800 Wh (UVP): 10.699 €

Preis Forbidden Dreadnought E T2 600 Wh (UVP): 10.399 €

Preis Forbidden Dreadnought E T3 800 Wh (UVP): 9.199 €

Preis Forbidden Dreadnought E T3 600 Wh (UVP): 8.899 €

Preis Forbidden Dreadnought E T4 800 Wh (UVP): 7.999 €

Preis Forbidden Dreadnought E T4 600 Wh (UVP): 7.699 €

Das Antriebssystem des Forbidden Dreadnought E im Detail

Die beiden Topmodelle des Dreadnought E bekommen den brandneuen Avinox M2S Motor spendiert, dessen Leistungsdaten mit 1.300 W und 130 Nm inzwischen beinahe jedem bekannt sein dürften. Währenddessen setzen die Modelle T3 und T4 auf den M2 Motor. Dieser stellt dem Fahrer 10 Nm weniger Drehmoment zur Seite und leistet in Spitze etwa 200 W weniger – natürlich handelt es sich aber immer noch um ein enorm antriebsstarkes Aggregat. Bei den vier Ausstattungsvarianten können Fahrer auch zwischen Bikes mit 600- oder 800-Wh-Akku wählen. Letzterer resultiert in einem Aufpreis von 300 € und ca. 870 g Mehrgewicht. Den schnellen 508 W Fast Charger erhält nur das Topmodell T1, der Rest muss sich mit dem 168 W Charger begnügen. Dieser braucht knapp über drei Stunden für die Ladung von 0 auf 75 %.







High Pivot for the win

Forbidden ist der vielleicht bekannteste Vertreter des High Pivot Trends. Beinahe alle Bikes der kanadischen Marke setzen auf das Hinterbau-Design mit dem erhöhten Drehpunkt – beim Dreadnought E sorgt dieser dafür, dass sich die Hinterradachse bis zu ca. 18 mm nach hinten bewegt. So weicht das Heck Hindernissen in eine „natürlichere“ Richtung aus, das Hinterrad hängt sich weniger auf und die Kettenstreben verlängern sich für noch mehr Fahrstabilität. Die dadurch resultierende Kettenlängung würde in starkem Pedalkickback resultieren, weswegen eine Kettenumlenkung notwendig wird. In Sachen Progressivität ändert der Viergelenker-Hinterbau sein Hebelverhältnis von ca. 3,1:1 zu etwas mehr als 2,2:1 gegen Ende des Federwegs. Die Federkennlinie deutet auf ein sensibles Einfederverhalten hin, das tiefer im Federweg immer mehr Gegenhalt bietet.







Proportionaler Geometrieansatz

Forbidden bezeichnet das Dreadnought als das einzige proportional gezeichnete E-Bike der Welt neben dem Druid E, dem kleinen Bruders des Enduro-Boliden mit dem martialischen Namen. „Proportional“ meint hier, dass sich das Verhältnis aus Frontcenter (der Abstand zwischen Tretlager und Vorderradnabe) sowie dem Rearcenter (also in etwa die Kettenstrebenlänge) nicht ändert. Beim Dreadnought liegt es konstant bei 1,8:1, in allen vier Rahmengrößen! Das soll dafür sorgen, dass Fahrer der kleinsten Rahmengröße identisch zwischen den Laufrädern positioniert sind wie große Fahrer. Damit gibt es keine Kompromisse für kleine oder große Fahrer. Apropos Rahmengrößen: Diese sind durchgehend mit sehr hohen Stackwerten versehen, sodass der Fahrer eine aufrechte und stabile Abfahrtsposition einnehmen kann, die viel Kontrolle verspricht. Der Lenkwinkel liegt bei flachen 63°. Dank der mitwachsenden Kettenstreben (463 mm in S3), die sich im Sag wegen des High Pivot Designs selbst noch einmal verlängern, dürfte aber immer genug Druck auf der Front lasten. Ebenfalls löblich: Forbidden macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.

S1 S2 S3 S4 Reach in mm 425 445 461 481 Stack in mm 635 648 669 682 Horizontale Oberrohrlänge in mm 575 598 619 642 Sitzrohrlänge in mm 400 420 440 470 Effektiver Sitzwinkel in mm 76.75 76.75 76.75 76.75 Steuerrohrlänge in mm 100 115 138 153 Lenkwinkel 63 63 63 63 Kettenstrebenlänge in mm 434 449 463 478 Radstand in mm 1215,5 1256,4 1298,2 1339,5 Tretlagerabsenkung in mm -20 -20 -20 -20 Tretlagerhöhe in mm 340,8 340,8 340,8 340,8 Überstandshöhe in mm 720 720 720 720 FC-2-RC 1,8 1,8 1,8 1,8 Max. Einschubtiefe Sitzrohr in mm 260 275 300 320







Die vier Ausstattungsvarianten

Dass beim Dreadnought E alle Vorzeichen auf Abfahrt stehen, verrät auch ein Blick auf die Ausstattungsliste. Alleine die griffige Maxxis Kombi aus High Roller 3 und Minion DHR II mit DH-Karkasse und MaxxGripp-Mischung verdeutlicht dies. Weitere Beweise gefällig? An der Front werkelt je nach Modell eine RockShox Zeb oder eine Fox 38 mit 180 mm Federweg; verzögert wird meist mit der kräftigen SRAM Maven. Die verbauten Lenker haben durchgehend viel Rise, dazu kommen robuste Alu-Laufräder aus dem Hause Crankbrothers. Nur das Topmodell bekommt Carbon-Felgen verpasst. Außerdem setzt Forbidden auf lange Dropperposts von OneUp und TranzX, in L mit 210 mm Hub und in XL sogar 240 mm. Als Extras sind im Lieferumfang unter anderem Tubeless Dichtmilch von Stans und Rahmenschutzfolie von RideWrap enthalten.

Dreadnought E T1 Dreadnought E T2 Dreadnought E T3 Dreadnought E T4 Federgabel RockShox Zeb Ultimate Fox 38 Factory RockShox ZEB Select+ RockShox ZEB Select Dämpfer RockShox Vivid Coil Fox Float X2 Air Factory RockShox Vivid Air Select+ RockShox Super Deluxe Select Lenker OneUp Alloy OneUp Alloy Forbidden Alloy Forbidden Alloy Vorbau OneUp Forged OneUp Forbidden Forged Forbidden Forged Dropperpost OneUp V3 TranzX Reverse TranzX Reverse TranzX Reverse Sattel Fizik Terra Aidon X5 Fizik Terra Aidon X5 Forbidden Forbidden Bremsen SRAM Maven Ultimate SRAM Maven Silver SRAM Maven Base SRAM DB4 Schaltgruppe SRAM X0 T-Type SRAM GX T-Type SRAM Eagle 90 T-Type SRAM Eagle 70 T-Type Kurbel SRAM X0 E Praxis Alloy E-Cranks Praxis Alloy E-Cranks Praxis Alloy Type 7 E-Cranks DJI 150mm Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2 Avinox M2 Akku Avinox Avinox Avinox Avinox Laufräder Crankbrothers Synthesis Carbon Enduro Crank Brothers Alloy 2.0 Crankbrothers Alloy 1.0 Crank Brothers Alloy 1.0 Vorderreifen Maxxis High Roller 3 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis High Roller 3 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis High Roller 3 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis High Roller 3 3C, MaxxGrip, DH Casing Hinterreifen Maxxis DHRII 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis DHRII 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis DHRII 3C, MaxxGrip, DH Casing Maxxis DHRII 3C, MaxxGrip, DH Casing Ladegerät Avinox 508W Charger Avinox 168W Charger Avinox 168W Charger Avinox 168W Charger Gewicht (Herstellerangabe, 800 Wh) 23,85 kg 23,98 kg 24,30 kg 23,34 kg Preis (UVP, 800 Wh) 11.999 € 10.699 € 9.199 € 7.999 €













Infos und Bilder: Pressemitteilung Forbidden Bikes