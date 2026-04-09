Produktnews: Mondraker stellt das modernste Flaggschiff seiner E-Mountainbikeflotte vor. Es hört auf den Namen Zendit und vertraut auf die branchenführende Motorpower des neuen DJI Avinox M2S. Der Aufbau mit 170 / 165 mm Federweg und dem obligatorischen Mullet-Setup ist klar auf Abfahrt ausgerichtet, und dank Spitzenwerten von bis zu 1.300 W geht es fast genauso schnell den Berg wieder hoch.

Das neue Mondraker Flaggschiff im Überblick

Der spanische Hersteller Mondraker will beim neuen Zendit nicht nur sein ausgefeiltestes und fortschrittlichstes Rahmendesign ins Feld führen, sondern auch mit der weiterentwickelten, anpassbaren „Forward Geometry“ und dem „Zero Suspension“-Fahrwerk überzeugen. 170 mm Federweg vorne sowie 165 mm hinten bietet das Carbon-Enduro, werksseitig kommt es mit einem Mullet-Laufradsatz. Es ist aber auch komplett mit 29″ kompatibel. Angetrieben wird das Mondraker natürlich vom brandneuen DJI Avinox M2S Motor. Drei Ausstattungsvarianten stehen interessierten Piloten zur Auswahl, los gehts mit dem Zendit RR für knapp 8.500 € – die Fahnenstange wird bei 12.499 € (UVP) erreicht. Mondraker-typisch, aber eine Ausnahme auf dem E-Bike-Markt: Enthusiasten können auch ein Mondraker Rahmenset bestellen. Alle Infos zum neuen DJI Motor findet ihr übrigens auch in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouToube!







Federweg 170 mm / 165 mm

170 mm / 165 mm Laufradgröße Mullet 29″ / 27,5″, Full-29″-Setup möglich

Mullet 29″ / 27,5″, Full-29″-Setup möglich Rahmenmaterial Carbon

Carbon Rahmengewicht (Herstellerangabe) 3,00 kg („ML“)

3,00 kg („ML“) Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh

800 Wh Max. Leistungsdaten 1.300 Wh / 150 Nm

1.300 Wh / 150 Nm Gewicht (Herstellerangabe) 22,8 – 23,1 kg

22,8 – 23,1 kg mondraker.com

Preis Mondraker Zendit Rahmenset: unbekannt

Preis Mondraker Zendit RR (UVP): 8.499 €

Preis Mondraker Zendit RR S (UVP): 10.499 €

Preis Mondraker Zendit XR (UVP): 12.499 €

Die Geometrie des Mondraker Zendit im Detail

Das Mondraker besitzt einen FlipChip, mit dem die Geometrie angepasst werden kann – an die Wünsche des Fahrers, aber auch, um sowohl als Mullet als auch mit einem Full-29″-Setup gefahren werden zu können. Die Geometrie ist in beiden Fällen stark abfahrtsorientiert – lange Reachwerte sind mit einem flachen Lenkwinkel und mittelhohen Stackwerten kombiniert. Das Frontcenter-to-Rearcenter-Verhältnis ändert sich stark zwischen den Rahmengrößen, da die Kettenstrebenlänge nur zwischen ML und L um fünf Millimeter anwächst. Lobenswert: Mondraker macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.







Die Geometrie des Mondraker Zendit Standard Die Geometrie des Mondraker Zendit Low S M ML L XL Reach 440mm 460mm 480mm 500mm 520mm Stack 631mm 631mm 640mm 649mm 658mm Sitzrohrlänge 380mm 410mm 435mm 460mm 490mm Effektive Oberrohrlänge 586mm 606mm 628mm 650mm 672mm Tretlagerabsenkung 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm Tretlagerhöhe 345mm 345mm 345mm 345mm 345mm Kettenstrebenlänge 450mm 450mm 450mm 455mm 455mm Effektiver Sitzwinkel 77° 77° 77° 77° 77° Lenkwinkel 63.5° 63.5° 63.5° 63.5° 63.5° Radstand 1241mm 1261mm 1286mm 1315mm 1339mm Oberrohrlänge 110mm 110mm 120mm 130mm 140mm FC-2-RC 1,76 1,8 1,86 1,89 1,94 Max. Einstecktiefe Sitzrohr 190mm 220mm 244mm 270mm 300mm



S M ML L XL Reach 436mm 456mm 476mm 496mm 516mm Stack 633mm 634mm 643mm 652mm 661mm Sitzrohrlänge 380mm 410mm 435mm 460mm 490mm Effektive Oberrohrlänge 586mm 606mm 629mm 651mm 673mm Tretlagerabsenkung 11mm 11mm 11mm 11mm 11mm Tretlagerhöhe 340mm 340mm 340mm 340mm 340mm Kettenstrebenlänge 451mm 451mm 451mm 456mm 456mm Effektiver Sitzwinkel 76.65° 76.65° 76.65° 76.65° 76.65° Lenkwinkel 63.15° 63.15° 63.15° 63.15° 63.15° Radstand 1242mm 1262mm 1287mm 1316mm 1340mm Oberrohrlänge 110mm 110mm 120mm 130mm 140mm FC-2-RC 1,75 1,8 1,85 1,89 1,94 Max. Einstecktiefe Sitzrohr 190mm 220mm 244mm 270mm 300mm











Drei Kashima-goldene Ausstattungsklassen

Die drei Ausstattungsvarianten des Mondraker Zendit sind allesamt dem hochpreisigen Segment zuzuordnen und setzen durch die Bank weg auf ein vollwertiges Fox Factory Fahrwerk – die beiden Topmodelle sogar mit der Fox Podium Upside-Down Gabel. Auch die restliche Ausstattung ist beachtenswert; Carbon-Laufräder und -Kurbel erhält aber nur das teuerste Modell. Dieses genießt sowieso eine Hardcore-Enduro-Sonderbehandlung: Statt des Fox Float X Dämpfers ist das noch potentere X2 Modell verbaut, und auch die Maxxis Reifen sind durchgehend mit der DoubleDown-Karkasse für noch mehr Pannensicherheit ausgestattet. Und während sich die beiden anderen Ausstattungsvarianten mit einem 4-A-Ladegerät begnügen müssen, kommt das Topmodell mit einem Schnellladegerät.

Zendit RR Zendit RR S Zendit XR Dämpfer Fox Float X Factory Fox Float X Factory Fox Float X2 Factory Federgabel Fox 38 Factory Grip X2 Fox Podium Factory Grip X2 Fox Podium Factory Grip X2 Dropperpost Onoff Pija Fox Transfer Factory RockShox Reverb AXS Sattel Ergon SM10 E-Mountain Ergon SM10 E-Mountain Ergon SM10 E-Mountain Bremsen SRAM Maven Base (200 / 200 mm) SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) SRAM Maven Ultimate (220 / 200 mm) Laufräder DT Swiss H 1900 DT Swiss HX 1700 DT Swiss HXC 1500 Vorderreifen Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip Maxxis Assegai DD MaxxGrip Hinterreifen Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra Schaltgruppe SRAM S1000 Transmission SRAM X0 Transmission SRAM X0 Transmission Kurbel e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Akku 800 Wh 800 Wh 800 Wh Ladegerät 4 A Charger 4 A Charger 12 A Fast Charger Display DP100 DP100 DP100 Gewicht (Herstellerangabe) 22,8 kg 22,9 kg 23,1 kg Preis (UVP) 8.499 € 10.499 € 12.499 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung Mondraker