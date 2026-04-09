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Neues Flaggschiff für die Mondraker E-Bikes: Mondraker Zendit mit DJI Motor

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Mondraker Zendit mit DJI Avinox Motor

Produktnews: Mondraker stellt das modernste Flaggschiff seiner E-Mountainbikeflotte vor. Es hört auf den Namen Zendit und vertraut auf die branchenführende Motorpower des neuen DJI Avinox M2S. Der Aufbau mit 170 / 165 mm Federweg und dem obligatorischen Mullet-Setup ist klar auf Abfahrt ausgerichtet, und dank Spitzenwerten von bis zu 1.300 W geht es fast genauso schnell den Berg wieder hoch.

Das neue Mondraker Flaggschiff im Überblick

Der spanische Hersteller Mondraker will beim neuen Zendit nicht nur sein ausgefeiltestes und fortschrittlichstes Rahmendesign ins Feld führen, sondern auch mit der weiterentwickelten, anpassbaren „Forward Geometry“ und dem „Zero Suspension“-Fahrwerk überzeugen. 170 mm Federweg vorne sowie 165 mm hinten bietet das Carbon-Enduro, werksseitig kommt es mit einem Mullet-Laufradsatz. Es ist aber auch komplett mit 29″ kompatibel. Angetrieben wird das Mondraker natürlich vom brandneuen DJI Avinox M2S Motor. Drei Ausstattungsvarianten stehen interessierten Piloten zur Auswahl, los gehts mit dem Zendit RR für knapp 8.500 € – die Fahnenstange wird bei 12.499 € (UVP) erreicht. Mondraker-typisch, aber eine Ausnahme auf dem E-Bike-Markt: Enthusiasten können auch ein Mondraker Rahmenset bestellen. Alle Infos zum neuen DJI Motor findet ihr übrigens auch in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouToube!

  • Federweg 170 mm / 165 mm
  • Laufradgröße Mullet 29″ / 27,5″, Full-29″-Setup möglich
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Rahmengewicht (Herstellerangabe)  3,00 kg („ML“)
  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh
  • Max. Leistungsdaten 1.300 Wh / 150 Nm
  • Gewicht (Herstellerangabe) 22,8 – 23,1 kg
  • mondraker.com

Preis Mondraker Zendit Rahmenset: unbekannt
Preis Mondraker Zendit RR (UVP): 8.499 €
Preis Mondraker Zendit RR S (UVP): 10.499 €
Preis Mondraker Zendit XR (UVP): 12.499 €

Mondraker Zendit RR S
Das Mondraker Zendit – hier in der RR S Variante – ist das neue Flaggschiff der spanischen E-Mountainbike-Flotte. Es bietet 170 mm Federweg an der Front und 165 mm am Heck, rollt auf Mullet-Laufrädern und setzt natürlich auf den Avinox M2S mit den stärksten Leistungsdaten der Branche. Preise beginnen bei 8.499 € (UVP).

Die Geometrie des Mondraker Zendit im Detail

Das Mondraker besitzt einen FlipChip, mit dem die Geometrie angepasst werden kann – an die Wünsche des Fahrers, aber auch, um sowohl als Mullet als auch mit einem Full-29″-Setup gefahren werden zu können. Die Geometrie ist in beiden Fällen stark abfahrtsorientiert – lange Reachwerte sind mit einem flachen Lenkwinkel und mittelhohen Stackwerten kombiniert. Das Frontcenter-to-Rearcenter-Verhältnis ändert sich stark zwischen den Rahmengrößen, da die Kettenstrebenlänge nur zwischen ML und L um fünf Millimeter anwächst. Lobenswert: Mondraker macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.

Die Geometrie des Mondraker Zendit StandardDie Geometrie des Mondraker Zendit Low
SMMLLXL
Reach440mm460mm480mm500mm520mm
Stack631mm631mm640mm649mm658mm
Sitzrohrlänge380mm410mm435mm460mm490mm
Effektive Oberrohrlänge586mm606mm628mm650mm672mm
Tretlagerabsenkung6mm6mm6mm6mm6mm
Tretlagerhöhe345mm345mm345mm345mm345mm
Kettenstrebenlänge450mm450mm450mm455mm455mm
Effektiver Sitzwinkel77°77°77°77°77°
Lenkwinkel63.5°63.5°63.5°63.5°63.5°
Radstand1241mm1261mm1286mm1315mm1339mm
Oberrohrlänge110mm110mm120mm130mm140mm
FC-2-RC1,761,81,861,891,94
Max. Einstecktiefe Sitzrohr190mm220mm244mm270mm300mm
SMMLLXL
Reach436mm456mm476mm496mm516mm
Stack633mm634mm643mm652mm661mm
Sitzrohrlänge380mm410mm435mm460mm490mm
Effektive Oberrohrlänge586mm606mm629mm651mm673mm
Tretlagerabsenkung11mm11mm11mm11mm11mm
Tretlagerhöhe340mm340mm340mm340mm340mm
Kettenstrebenlänge451mm451mm451mm456mm456mm
Effektiver Sitzwinkel76.65°76.65°76.65°76.65°76.65°
Lenkwinkel63.15°63.15°63.15°63.15°63.15°
Radstand1242mm1262mm1287mm1316mm1340mm
Oberrohrlänge110mm110mm120mm130mm140mm
FC-2-RC1,751,81,851,891,94
Max. Einstecktiefe Sitzrohr190mm220mm244mm270mm300mm

Drei Kashima-goldene Ausstattungsklassen

Die drei Ausstattungsvarianten des Mondraker Zendit sind allesamt dem hochpreisigen Segment zuzuordnen und setzen durch die Bank weg auf ein vollwertiges Fox Factory Fahrwerk – die beiden Topmodelle sogar mit der Fox Podium Upside-Down Gabel. Auch die restliche Ausstattung ist beachtenswert; Carbon-Laufräder und -Kurbel erhält aber nur das teuerste Modell. Dieses genießt sowieso eine Hardcore-Enduro-Sonderbehandlung: Statt des Fox Float X Dämpfers ist das noch potentere X2 Modell verbaut, und auch die Maxxis Reifen sind durchgehend mit der DoubleDown-Karkasse für noch mehr Pannensicherheit ausgestattet. Und während sich die beiden anderen Ausstattungsvarianten mit einem 4-A-Ladegerät begnügen müssen, kommt das Topmodell mit einem Schnellladegerät.

Zendit RRZendit RR SZendit XR
DämpferFox Float X FactoryFox Float X FactoryFox Float X2 Factory
FedergabelFox 38 Factory Grip X2Fox Podium Factory Grip X2 Fox Podium Factory Grip X2
DropperpostOnoff PijaFox Transfer FactoryRockShox Reverb AXS
SattelErgon SM10 E-MountainErgon SM10 E-MountainErgon SM10 E-Mountain
BremsenSRAM Maven Base (200 / 200 mm)SRAM Maven Silver (200 / 200 mm)SRAM Maven Ultimate (220 / 200 mm)
LaufräderDT Swiss H 1900DT Swiss HX 1700DT Swiss HXC 1500
VorderreifenMaxxis Assegai Exo+ MaxxGripMaxxis Assegai Exo+ MaxxGripMaxxis Assegai DD MaxxGrip
HinterreifenMaxxis Minion DHRII DD MaxxTerraMaxxis Minion DHRII DD MaxxTerraMaxxis Minion DHRII DD MaxxTerra
SchaltgruppeSRAM S1000 Transmission SRAM X0 Transmission SRAM X0 Transmission
Kurbele*thirteen Helix Race Aluminium 155 mme*thirteen Helix Race Aluminium 155 mme*thirteen Helix Race Carbon 155 mm
MotorAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2S
Akku800 Wh800 Wh800 Wh
Ladegerät4 A Charger4 A Charger12 A Fast Charger
DisplayDP100DP100DP100
Gewicht (Herstellerangabe)22,8 kg22,9 kg23,1 kg
Preis (UVP)8.499 €10.499 €12.499 €

Infos und Bilder: Pressemitteilung Mondraker

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Stichworte:E-MTBfeaturedNews

Über Lukas Mühlehner