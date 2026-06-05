Neuausrichtung von THOK E-Bikes zeigt erste Früchte

Produktnews: „Ride THOK Live THOK“ ist eine im Februar vorgestellte Vision von THOK E-Bikes, in der das E-MTB zum Mittel wird, um Berge intensiv erleben zu können. Leistung und Emotionen sollen mit der Region gekoppelt und somit eine individuelle Verbundenheit mit der Region geschaffen werden. Die erste konkrete Umsetzung der Neuausrichtung ist das TK02 Factory, eine Premium-Version vom TK02 für Rider mit höchsten Performance-Ansprüchen.

Im Herbst 2025 hat THOK E-Bikes seine Geschäftsstrategie und Markenentwicklung neu ausgerichtet. Eine Phase intensiver Arbeit und Konsolidierung, die das Unternehmen dazu veranlasste, seine Positionierung und seine Sichtweise auf die Welt der E-MTBs neu zu definieren. Das Bewusstsein für zunehmend vielfältige Kundenprofile und unterschiedliche Kaufgewohnheiten hat THOK dazu veranlasst, sein Angebot weiter auszubauen und zu differenzieren. Mit der Einführung neuer Produkte, die gezielt auf die Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen zugeschnitten sind, reagiert das Unternehmen auf die Anforderungen eines sich wandelnden Marktes.

TK02 Factory: für Rider mit höchsten Performance-Ansprüchen







Mit dem neuen TK02 Factory, einer Premium-Version vom TK02, führt THOK das Format „Web-Exklusiv“ ein. Der Vertrieb erfolgt hierbei ausschließlich direkt über die offizielle THOK-Website. Diese Entscheidung zielt darauf ab, eine noch direktere Beziehung zu E-MTB-Enthusiasten aufzubauen, die den Online-Kauf bevorzugen. Gleichzeitig soll die exklusive Positionierung des Produkts gestärkt und die Integration der digitalen Kanäle mit dem Partnernetzwerk vor Ort weiter optimiert werden. Die Ausstattung orientiert sich an den Lösungen, die von den Athleten des THOK Racing Teams eingesetzt werden. Dazu gehören eine FOX 38 Factory Kashima Federgabel mit 180 mm Federweg, ein FOX Float X2 Factory Kashima Dämpfer, Raicam RGR Racing Bremsen sowie eine SRAM GX Eagle 12-Gang Schaltung. Das THOK TK02 Factory ist in den Farbvarianten White Heat und Neon Pulse zum Preis von 6.990 € – wie bereits erwähnt – exklusiv über die offizielle THOK-Website erhältlich.

TK02 Factory Spezifikationen

Rahmen: Aluminium mit integrierten Kabeln – 170 mm – Mullet-Geometrie 29”/27,5”

Aluminium mit integrierten Kabeln – 170 mm – Mullet-Geometrie 29”/27,5” Motor: Bosch Performance Line CX – 120 Nm – 750 W

Bosch Performance Line CX – 120 Nm – 750 W Akku: integrierter Bosch Powertube 800 Wh – kompatibel mit Powermore 250 Wh

integrierter Bosch Powertube 800 Wh – kompatibel mit Powermore 250 Wh Gabel: FOX 38 Factory Kashima – 180 mm, 44 Offset

FOX 38 Factory Kashima – 180 mm, 44 Offset Dämpfer: FOX – Float X2, 230x65mm, custom tuned

FOX – Float X2, 230x65mm, custom tuned Display und Steuerung: Bosch Purion200 – 1,6-Zoll-Farb-LCD-Display

TP4 Serie von THOK E-Bikes: Neuer Look, mehrere Ausstattungsvarianten und Modellerweiterung

Neben dem TK02 Factory erhält auch die TP4 Familie, der Bestseller der vergangenen Saison, ein umfassendes Update. Die Modellreihe präsentiert sich ab sofort in der neuen Lackierung Royal Black, die durch die erstmals in Silber ausgeführten Rocker- und Yoke-Elemente geprägt wird. Dieses markante Detail schafft einen eleganten Farbkontrast, betont die Linien des Vollcarbonrahmens und unterstreicht den dynamischen Auftritt des Bikes. Die Ausstattungsvarianten der TP4 Baureihe wurden ebenfalls weiterentwickelt. Die Modellpalette umfasst nun vier Konfigurationen, die gezielt auf die Anforderungen von Ridern mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen und Leistungsansprüchen zugeschnitten sind. An der Spitze des Angebots steht weiterhin das TP4 LTD als exklusive High-End-Version der Plattform. Neu hinzu kommt das TP4-SE (Bild unten), eine Premium-Ausstattungsvariante in der neuen Royal-Black-Lackierung. Komplettiert wird die Baureihe durch die Modelle TP4-S und TP4.







THOK E-Bikes TP4-Modellreihe 2026

TP4 LTD: SRAM X0 Eagle T-Type 12-Gang-Antrieb, FOX Factory Kashima Federung – 9.900 €

SRAM X0 Eagle T-Type 12-Gang-Antrieb, FOX Factory Kashima Federung – 9.900 € TP4-SE: Elektronischer SRAM AXS S1000 T-Type Antrieb, FOX Performance Federung – 7.490 €

Elektronischer SRAM AXS S1000 T-Type Antrieb, FOX Performance Federung – 7.490 € TP4-S: Shimano XT 12-Gang-Antrieb, FOX Performance Federung – 6.990 €

Shimano XT 12-Gang-Antrieb, FOX Performance Federung – 6.990 € TP4: Shimano SLX 12-Gang-Antrieb, FOX Rhythm Federung – 5.990 €

Web: www.thokbikes.com