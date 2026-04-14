Neues Santa Cruz Nomad

Produktnews: Santa Cruz Bicycles hat sein High-Performance Enduro Nomad überarbeitet. Obwohl das neue Nomad seinem Vorgänger ähnelt, machen doch die kleinen Änderungen den großen Unterschied aus. Für noch bessere Performance wurde nicht nur die Kinematik optimiert, sondern auch das Gewicht reduziert.

Leichter. Ausgereifter. Stabil in der Luft und im Steinfeld. Das genau verspricht das neue Santa Cruz Nomad. Es möchte das Bike der Wahl sein, wenn die Souveränität und Performance eines Downhill-Bikes gewünscht werden, aber auch Wert auf große Touren gelegt wird. Gerade für Letzteres ist die praktische Halterung für Schlauch oder Werkzeug unterm Oberrohr sehr interessant, die dafür sorgt, dass in der Glovebox mehr Platz für Snacks bleibt. Dank einer verbesserten Verriegelung und neuer Gummikante soll die Glovebox jetzt langlebiger, leiser und benutzerfreundlicher sein. Werfen wir einfach mal einen Blick darauf, in welchen Punkten sich das neue Nomad vom alten Modell unterscheidet.







Der Lenkwinkel ist etwas flacher und entspricht dem des Bullit: 63,6° in High und 63,3° in Low. „High“ bedeutet mehr Pedalierfreudlichkeit, „Low“ Vollgas-Abfahrtsspaß. Der Flip-Chip ändert die Tretlagerhöhe um 3 mm sowie den Lenkwinkel um 0,3° und beeinflusst gleichzeitig die Kinematik. In „Low“ ist der Hinterbau außerdem etwas progressiver. Zudem wurde die Kinematik des VPP-Hinterbaus überarbeitet, um noch mehr Performance herauszuholen. Der reduzierte Anti-Squat-Wert soll für optimale Traktion und Effizienz beim Pedalieren sorgen und gleichzeitig das Verhalten bei harten Schlägen verbessern. Der geringere Anti-Rise-Wert minimiert gleichzeitig das Einfedern beim Bremsen und sorgt so für eine aktivere Federung, wenn es drauf ankommt.

Das neue Nomad ist zudem etwas leichter als zuvor. Durch ein schlankeres Unterrohr und ein neues Carbon-Layup konnten 86 Gramm eingespart werden. Es geht jedoch nicht nur um Gewichtsersparnis der Gewichtsersparnis willen: Durch die Reduzierung des Materialaufwands im Unterrohr wird das Bike laut Hersteller auch etwas nachgiebiger – für mehr Komfort und Traktion. Alle Nomad-Rahmen werden ab sofort aus CC-Carbon gefertigt, um jedem Fahrer die maximale Performance zu bieten – inklusive Leitungskanälen für mechanische Schaltungen an allen Rahmen. Eine einfache ISCG-Halterung mit zwei Schrauben für den Bash Guard ersetzt die klassische ISCG05-Halterung und wird mit einer kleinen oberen Kettenführung kombiniert.







Santa Cruz Nomad Details

Rahmen: CC Carbon

Federweg: 170mm VPP Federweg am Heck, 170mm Federgabel

Laufräder: MX

Rahmengrößen: S – XXL

Gewicht: 15,3 kg (Nomad XO AXS RSV in Größe L)

Preise / Ausführungen

90 – 6.299 €

GX – 7.499 €

XT DI2 – 8.299 €

XO AXS RSV – 10.199 €

Web: www.santacruzbicycles.com