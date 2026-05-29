Verlosung Dream Build Bike Einzelstück

Spektrum: Mit einem besonderen Projekt möchte Schwalbe erneut die Arbeit von World Bicycle Relief unterstützen. Im Rahmen der Verlosung eines Dream Build Bikes werden pro verkauftem Ticket drei Euro gespendet. Allerdings heißt es schnell sein: die Aktion von Schwalbe für World Bicycle Relief läuft nur bis zum 31.05.2026.

Schwalbe hat gemeinsam mit Branchenpartnern ein besonderes Projekt gestartet, um die Arbeit von World Bicycle Relief erneut zu fördern. Für jedes verkaufte Ticket der Verlosung des Dream Build Bikes – gebaut vom bekannten Bike-Creator Gee Milner – spendet das Familienunternehmen drei Euro, bis zu einer Gesamtsumme von 15.000 Euro. Ziel der Aktion ist es, die Arbeit der Hilfsorganisation zu fördern, die Menschen in ländlichen Regionen weltweit mobil macht und ihnen so Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und wirtschaftlichen Chancen ermöglicht.







Das verloste Dream Build Bike ist ein echtes Einzelstück: Gee Milner dokumentierte den Aufbau auf seinem YouTube-Kanal und verbaute ausschließlich hochwertige Komponenten namhafter Hersteller. Der komplette Ticketerlös kommt World Bicycle Relief zugute.

Hier geht’s zum Gewinnspiel: https://raffall.com/geemilner