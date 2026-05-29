Test Academy Trail 5: Die sportliche Marke hat ein überzeugendes Hardtail im Programm, das mit geländetauglicher Ausstattung und kindgerechter Abstimmung gefällt. Bei Preis und Gewicht nimmt es allerdings keinen Spitzenplatz ein.

Hochwertige Komponenten

Langer Gabelfederweg

Echte Offroad-Kompetenz

Academy Trail 5: Trail-taugliches MTB mit kindgerechter Komplettierung

Die Marke Academy hat sich auf technisch reduzierte Kinderräder bis 26 Zoll spezialisiert und stellt den Aspekt möglichst geringen Gewichts in den Vordergrund. Ziel der Marke ist, das Fahrradgewicht bei jedem Modell unter 40 % des durchschnittlichen Fahrer/innengewichts zu halten, wobei das Verhältnis bei vielen Bikes noch günstiger ist: So wiegt das 26-Zoll-Modell mit rund neun Kilo eher ein Drittel bis ein Viertel eines größenmäßig passenden Mädchens.

Das führt andererseits dazu, dass Academy auf sämtliche Ausstattungsgegenstände vom Seitenständer bis zur Lichtanlage verzichtet. Derartige Anbauteile können auf der Homepage des Herstellers mitbestellt werden; wer auf eine Dynamo-Lichtanlage Wert legt, wird hier allerdings nicht fündig.







Federweg 100 mm

100 mm Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Schaltung 9-fach, Kassette 11-41/ 32 Zähne vorne

9-fach, Kassette 11-41/ 32 Zähne vorne Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 12,2 kg

12,2 kg Laufradgewicht 5,2 kg

5,2 kg Besonderheiten Luftfedergabel, Scheibenbremsen, kindgerechte Sitzgeometrie

Luftfedergabel, Scheibenbremsen, kindgerechte Sitzgeometrie academy-bikes.de

Preis (UVP) 979 Euro

Beim Kinder-Mountainbike muss ein das natürlich nicht interessieren – dieser Typ ist klar als Sportgerät ausgelegt und wird entsprechend kompromisslos umgesetzt. So ist das 24-Zoll-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen sowie einer Luftfedergabel ausgestattet, die sich optimal aufs Fahrergewicht abstimmen lässt und satte 100 mm Weg bietet. Das deutet schon an, dass Academy mit dem Trail 5 eher auf Kids abzielt, die im Gelände schon recht erfahren sind und das Potenzial dieses Modells auch nutzen können.

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Kindgerechte Sitzgeometrie und MTB-typische Lenkung

Mit flachem Lenkwinkel und steilem Sitzwinkel ist die Rahmengeometrie auf sicheren Geradeauslauf in der Abfahrt und optimale Kraftübertragung bergauf zugeschnitten; die Sitzgeometrie ist dabei wirklich kindgerecht: Auch bei weitem Auszug der Sattelstütze ist der Lenker deutlich höher positioniert als der Sattel.

Die Neungang-Kettenschaltung bietet mit 32-Zähne-Kettenblatt und 11-41er Kassette eine breite Abstufung für Steilstücke aller Art; bedient wird sie mit einem speziellen „Short reach“-Shifter für kleine Hände. Auch die Bremshebel sind kindgerecht ausgeführt und ermöglichen eine sichere Bedienung.







Höheres Gewicht durch eher schwere Laufräder

Das Einzige, was den Fahrspaß etwas trübt, ist das mit gut zwölf Kilo recht hohe Gesamtgewicht des Academy. Gerade der Laufradsatz fällt mit 5,2 Kilo aus dem Rahmen. Dabei geht es auch in dieser Preisklasse anders: Diverse vergleichbare Bikes sparen am Radsatz 1.000 bis über 1.300 Gramm ein. Abgesehen von diesem Aspekt (der sich freilich durch die Verwendung leichterer Reifen abmildern lässt) kann das Academy Trail 5 jedoch rundum überzeugen, auch wenn der Preis eher hoch ist.







Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer, sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.