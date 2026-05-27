Produktnews: MYVELO startet frisch in die Saison 2026 und stellt pünktlich zum Sommerstart seine Neuheiten für 2026 vor. Wir sehen uns die neuesten Bikes aus dem Schwarzwald genauer an.

Der noch recht junge Hersteller aus dem Schwarzwald, gegründet von zwei rennradbegeisterten Freunden, verfügt über eine vielfältige Palette an Fahrrädern. Vom E-Mountainbike für die Berge über schnittige Gravelbikes bis zum motorisierten Klapprad aus Carbon oder E-Trekkingbikes für die nächste Radreise ist beinahe alles dabei. Darunter sind jede Menge MYVELO Neuheiten für 2026, die mit einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis, innovativen Konzepten und smarten Rahmendetails eine echte Konkurrenz zu den alteingesessenen Klassikern darstellen.

Ganz frisch für alle MYVELO E-Bikes mit Bosch Performance CX Motor ist ein neues, umfassendes Software-Update verfügbar. Jetzt stellen die Bosch Motoren den Fahrern noch mehr Drehmoment zur Seite, um Steigungen mühelos zu bewältigen – 120 Nm sind es in der Spitze. Dazu kommen clevere Software-Lösungen und eine verbesserte Integration von Zubehör wie etwa Garmin-Geräten. Damit sind die MYVELO Fahrräder in 2026 noch stärker unterwegs!











Die MYVELO Klappräder im Detail – Freiheit zum Aufklappen

Ganze sieben Klappräder mit E-Antrieb hat MYVELO im Sortiment. Dementsprechend breit ist der Einsatzbereich der faltbaren Bikes: Egal ob für den urbanen Alltag, den Weg in die Arbeit mit Zug und Bike oder für Ausflüge ins Gelände – die Schwarzwälder haben in jedem Fall das passende Klapprad im Angebot. Blättere einfach durch die Tabs, um eine Auswahl an MYVELO E-Klapprädern zu sehen.

Klicke auf den Modellnamen, um Infos zum Bike zu erhalten

MYVELO Monza Carbon MYVELO Berlin MYVELO Zürich MYVELO Molinar Wir fangen gleich mit der spannendsten MYVELO Neuheit an: Das Monza Carbon Elektro-Klapprad besticht dank ebenso leichtem wie innovativen Carbon-Rahmen nicht nur mit einem Gesamtgewicht von 14,8 kg (Herstellerangabe), sondern setzt auch auf smarte Details wie einen Riemenantrieb und einen 336 Wh großen Akku, der in der Sattelstütze integriert ist. Zudem sind auch die Laufräder aus Carbon gefertigt. Wer will, kann den kleinen Flitzer mit Gepäckträger und Schutzblechen konfigurieren. Laufradgröße 20 Zoll

20 Zoll Rahmenmaterial Carbon

Carbon Motor & Akku Bafang 250 W / 336 Wh Akku

Bafang 250 W / 336 Wh Akku Preis (UVP) 3.399 € inkl. Carbonlaufräder

3.399 € inkl. Carbonlaufräder myvelo.de



Das Modell Berlin zählt zu den beliebtesten E-Klapprädern in Deutschland. Hier kommen ein eleganter, robuster Aluminium-Rahmen und ein großer 504-Wh-Akku zum Einsatz, welcher formschön im Unterrohr integriert ist. So bietet das E-Klapprad viel Flexibilität im Alltag und macht alle Abenteuer mit.



Laufradgröße 20 Zoll

20 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bafang 45 Nm / 504 Wh Akku

Bafang 45 Nm / 504 Wh Akku Preis (UVP) 2.499 €

2.499 € myvelo.de



Das MYVELO Zürich ist mit seinem flotten Antritt der perfekte Begleiter für Besorgungen in der Stadt oder die Fahrt in die Arbeit. Ein 480-Wh-Akku und die Vollausstattung mit Schutzblechen und Gepäckträger bieten maximale Bewegungsfreiheit. Der Akku sitzt unauffällig im Sitzrohr unter dem Sattel. Laufradgröße 20 Zoll

20 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bafang 45 Nm / 480 Wh Akku

Bafang 45 Nm / 480 Wh Akku Preis (UVP) 2.399 €

2.399 € myvelo.de Das Molinar E-Klapprad zählt zu den geländegängigsten Klapprädern von MYVELO, dessen Klapprad-Portfolio immerhin sieben Modelle umfasst. Das Molinar rollt auf Fatbike-Reifen und ist mit einem 80 Nm starken Nabenmotor ausgestattet, gespeist von einem 672 Wh großen Akku – solche Leistungswerte findet man sonst nur an den „großen“ Fahrrädern. Laufradgröße 20 Zoll

20 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bafang 80 Nm / 672 Wh Akku

Bafang 80 Nm / 672 Wh Akku Preis (UVP) 3.299 €

3.299 € myvelo.de





Perfekt für Stadt, Land & Radweg: Vollausgestattete E-SUVs aus dem Schwarzwald

Mit dem MYVELO Everest und dem Makalu gibt es zwei „fully equipped“ Fahrräder mit Bosch Motor im SUV-Ausstattungspaket – einmal als Tiefeinsteiger und einmal mit Diamantrahmen. So ist für jeden das perfekte E-SUV dabei, um den Weg zur Arbeit oder den Wochenendausflug spielend zu bewältigen.







MYVELO Everest E-SUV

Mit dem Everest E-SUV geht es in der Stadt flotter voran als mit dem Auto – und mittels Bosch Performance CX Motor ist man ohne Anstrengung unterwegs. Höhenmeter sind sofort vergessen, und Reichweitenangst braucht man dank des 800-Wh-Motors sicher keine haben. Die alltagstaugliche Vollausstattung wird durch Schwalbe Smart Sam Reifen ergänzt, welche die richtige Balance aus Grip und niedrigem Rollwiderstand halten.

Laufräder 29 Zoll

29 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku

Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku Preis (UVP) 3.899 €

3.899 € myvelo.de

MYVELO Makalu E-SUV

Das Makalu ist nach dem fünfthöchsten Berg der Welt benannt und als Tiefeinsteiger konzipiert. Eine SR Suntour Federgabel und eine Parallelogram-Federsattelstütze sorgen für weiteren Fahrkomfort. Und natürlich sind auch am Makalu Schutzbleche, Gepäckträger und Fahrradständer sowie eine umfassende Beleuchtung verbaut, sodass du für alles gerüstet bist.







Laufräder 29 Zoll

29 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku

Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku Preis (UVP) 3.899 €

3.899 € myvelo.de

Das sind die neuesten E-Mountainbikes von MYVELO!

Die meisten MYVELO E-Mountainbikes setzen auf das Antriebssystem von Bosch, das mit einem natürlichen Fahrverhalten, kräftiger Motorpower und großer Zuverlässigkeit punkten kann. Das E-Hardtail hört auf den Namen Himalaya, während das E-Fully auf den Namen Stelvio getauft wurde – mit diesen Bikes geht es also hoch hinaus!



MYVELO Stelvio E-Mountainbike

Das Stelvio, benannt nach dem über 2.000 m hohen Stilfser Joch, ist das neueste E-Mountainbike von MYVELO und gilt als Höhenmetergarant. In unserem Test des MYVELO Stelvio hat sich das bestätigt: Dank Bosch Performance CX Motor mit nun 120 Nm Drehmoment und der großen 800-Wh-Batterie geht das Fully gut bergauf und bietet dank RockShox-Fahrwerk mit 160 mm Federweg viel Komfort. Das perfekte Tourenbike für sportliche Enduro-Fahrer und Genuss-Radler.







Federweg 160 mm (vorne / hinten)

160 mm (vorne / hinten) Laufradgröße 29 Zoll

29 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku

Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku Preis (UVP) 4.699 €

4.699 € myvelo.de

MYVELO Himalaya E-Mountainbike

Das Himalaya ist ein E-Hardtail, das vorne mit einer RockShox Judy Silver und großen 29 Zoll Laufrädern ausgestattet ist. Es verschiebt den Fokus noch ein Stück weit in Richtung Tour und will als zuverlässiger Begleiter auf langen Radreisen, etwa in den Alpen, fungieren. Dabei vertraut der Hersteller aus dem Schwarzwald auf das Bosch Antriebssystem mit dem 120 Nm starken Performance CX Motor sowie einem 800 Wh umfassenden Akku.

Laufradgröße 29 Zoll

29 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku

Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Akku Preis (UVP) 3.799 €

3.799 € myvelo.de







Die MYVELO Neuheiten für Road und Gravel

Auch im Dropbar-Bereich sind die Schwarzwälder stark vertreten, immerhin liegen dort die Wurzeln der beiden Gründer. Insgesamt verfügt MYVELO über vier verschiedene Rennrad-Modelle und zwei dezidierte Gravel-Modelle, von denen es jeweils mehrere Editionen gibt. Vom Triathlon-Rennrad über Endurance-Räder bis zum Gravel-Race-Bike ist alles dabei. Wir stellen euch die vier spannendsten Dropbar-Bikes vor.

Klicke auf den Modellnamen, um Infos zum Bike zu erhalten

MYVELO Campo Felice Gravel MYVELO Mortirolo Gravel MYVELO Verona Road MYVELO Tourmalet Road Das Campo Felice markiert den erschwinglichen Einstieg in die Gravelwelt. Das Komplettbike in Mediterran Blau ist mit einer Shimano GRX 400 10-fach-Schaltung ausgestattet und rollt auf flotten Maxxis Rambler Reifen. Fahrer haben die Auswahl zwischen drei Rahmengrößen und dürfen sich auf das ausgewogene Fahrgefühl des Aluminium-Rahmens freuen. Laufradgröße 28 Zoll

28 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Schaltung Shimano GRX 400 2×10-fach

Shimano GRX 400 2×10-fach Preis (UVP) 1.299 €

1.299 € myvelo.de



Benannt nach dem berühmt-berüchtigen Pass in den italienischen Alpen, ist das Mortirolo das ideale Gravelbike für Allround-Einsätze. Spannend für Individualisten: Im Konfigurator lassen sich Schaltgruppe und Laufräder frei wählen – los gehts mit einer Shimano 105 Di2 und DT Swiss G 1800 Spline Laufrädern, es lassen sich aber auch Carbon-Laufräder wie die Zipp 303 und eine Shimano Dura Ace Di2-Gruppe bestellen. Das Übersetzungsverhältnis der Schaltungen ist dabei auf der sportlichen Seite für ein Gravelbike.



Laufradgröße 28 Zoll

28 Zoll Rahmenmaterial Carbon

Carbon Schaltung konfigurierbar

konfigurierbar Preis (UVP) ab 2.999 €

ab 2.999 € myvelo.de



Mit dem Verona hat MYVELO einen reinrassigen Carbon-Renner im Portfolio – entwickelt für Schnelligkeit, mit Fahrspaß belohnend. Das Verona erfüllt auch die UCI-Regularien für den offiziellen Renneinsatz. Es ist in fünf Rahmengrößen verfügbar und kann individuell konfiguriert werden: Neben verschiedenen Sondereditionen kann man bei der Schaltung zwischen der elektrischen Shimano 105, Ultegra oder Dura Ace Di2-Gruppe wählen; auch die Laufräder können an den Fahrerwunsch angepasst werden. Laufradgröße 28 Zoll

28 Zoll Rahmenmaterial Carbon

Carbon Schaltung konfigurierbar

konfigurierbar Preis (UVP) ab 4.799 €

ab 4.799 € myvelo.de Geschaffen, um zähe Bergetappen spielend leicht zu überwinden, setzt das MYVELO Tourmalet Rennrad auf einen Vollcarbon-Rahmen und leichte Anbauteile. Diese sind wie beim Verona konfigurierbar: Fahrer haben die Wahl zwischen drei Shimano Di2-Schaltgruppen, vier Laufradmodellen und fünf Rahmengroßen. Laufradgröße 28 Zoll

28 Zoll Rahmenmaterial Carbon

Carbon Schaltung konfigurierbar

konfigurierbar Preis (UVP) ab 4.499 €

ab 4.499 € myvelo.de





Der Trekking-Klassiker: Das Nizza Trekking-E-Bike

Auf einer Radreise kann man den Alltag so richtig schön hinter sich lassen – nur das Fahrmaterial muss passen! Mit dem Nizza Trekking-E-Bike gibt es unter den MYVELO Neuheiten genau das Richtige. Ausgestattet mit dem verlässlichen Bosch Active Line Plus Mittelmotor mit 50 Nm und einem 625 Wh Akku ist das Nizza der perfekte Begleiter auf der nächsten Trekking-Reise. Für Komfort sorgen dabei auch die gefederte Parallelogram-Sattelstütze, die SR Suntour Federgabel und die pannensicheren Schwalbe Big Apple Reifen.







Laufräder 27,5 Zoll

27,5 Zoll Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Motor & Akku Bosch Active Line Plus 50 Nm / 625 Wh Akku

Bosch Active Line Plus 50 Nm / 625 Wh Akku Preis (UVP) 3.590 €

3.590 € myvelo.de

Infos und Bilder: MYVELO