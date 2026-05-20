Der Koblenzer Direktversender Canyon ist seit 1985 eine fest etablierte Marke in der Bikebranche. Neben ihrem bekannten Fahrradprogramm von Rennrad, Gravel und MTB bis E-Bike, hat Canyon längst ein breites Zubehörsortiment aufgebaut: Bekleidung, Komponenten, Werkstattzubehör und eben auch eigenes Bikepacking-Equipment. Gerade im Taschenbereich ist das Angebot für eine Radmarke bemerkenswert umfangreich und reicht von kompakten Oberrohr- und Rahmentaschen bis zu vollwertigen Setups für mehrtägige Touren. Ob die Taschen nur für Canyon Bikes gemacht sind, verrät unser Test.

LOAD Lenkertasche

Mit ihrer kompakten, rechteckigen Bauform ist die Canyon LOAD Handlebar Bag klar auf schnellen Zugriff während der Fahrt ausgelegt. Die Tasche bleibt dank eines integrierten Innenrahmens formstabil und sackt auch bei geringer Beladung nicht in sich zusammen. Praktisch ist die große Frontöffnung: Sie klappt wie ein Deckel nach unten auf und gibt den Blick auf den übersichtlich gestalteten Innenraum frei, der neben dem Hauptfach auch ein kleines Netzinnenfach für Riegel, Schlüssel oder Kleinteile bietet. Gefertigt ist die Tasche aus leichtem, robustem Material, das laut Hersteller wasserdicht ausgeführt ist. Positiv fällt auch der umfangreiche Lieferumfang auf: Neben verschiedenen Abstandshaltern und Befestigungselementen liegt unter anderem eine Platte zur Montage eines Garmin– oder Wahoo-Bikecomputers bei. Die Montage selbst gelingt angenehm unkompliziert über drei Klettverschlüsse und war in wenigen Handgriffen erledigt. Auch auf ruppigen Schotterpassagen blieb die Tasche zuverlässig an Ort und Stelle. Im Test überzeugte vor allem die durchdachte Handhabung. Die weit öffnende Klappe erleichtert das Be- und Entladen deutlich und macht die kleine 2-Liter-Tasche erstaunlich alltagstauglich. Auch die Verarbeitungsqualität ist gelungen, die verschweißten Nähte, Materialanmutung und Details bewegen sich auf einem Niveau, das sich vor etablierten Platzhirschen im Bikepacking-Segment nicht verstecken muss. Einzig der Reißverschluss dürfte etwas leichtgängiger sein, denn gerade mit einer Hand hakt er gelegentlich etwas.







Technische Daten:

Abmessungen: 25 x 10 x 8 cm

Gewicht: 200g

Packvolumen: 2 l







LOAD Oberrohrtasche

Schlicht, kompakt und ohne auffällige Designspielereien präsentiert sich die Canyon LOAD Oberrohrtasche als funktionale Lösung für alles, was während der Fahrt schnell griffbereit sein soll. Die Tasche ist bewusst einfach gehalten und setzt auf eine schmale, stromlinienförmige Bauform, die sich unauffällig ins Cockpit einfügt. Für die nötige Stabilität sorgen versteifte Seitenwände, die der Tasche ausreichend Form geben, ohne sie unnötig sperrig wirken zu lassen. Im Inneren findet sich neben dem Hauptfach lediglich eine kleine Netztasche für Kleinteile. Auf einen zusätzlichen Einlegeboden verzichtet Canyon allerdings, dadurch liegt der Inhalt direkt auf den Kunststoffschrauben der Montagepunkte, was man bei empfindlichem Gepäck im Hinterkopf behalten sollte. Wie schon bei der Lenkertasche setzt Canyon auch hier auf das gleiche robuste Außenmaterial sowie die identische, sauber verklebte Verarbeitungsmethode. Das Material wirkt hochwertig, die Nähte sind sauber ausgeführt und die Tasche ist laut Hersteller vollständig wasserdicht. Im Praxiseindruck macht sie auch bei Regen einen entsprechend dichten Eindruck. Weniger überzeugend ist allerdings erneut der Reißverschluss: Der wasserdichte Zipper schützt zuverlässig, läuft aber auch hier etwas schwergängig und verlangt beim Öffnen gelegentlich etwas Nachdruck. Besonders gelungen sind die flexiblen Befestigungsmöglichkeiten. Die Tasche kann entweder direkt an passenden Oberrohr-Aufnahmen verschraubt oder klassisch per Klettbändern montiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen: 20 x 5 x 7,5 cm

Gewicht: 87g

Packvolumen: 0,4 l







LOAD Midloader Rahmentasche

Die Canyon LOAD Midloader ist so konstruiert, dass sie das Rahmendreieck möglichst effizient ausnutzt. Auffällig sind die leicht überstehenden Seitenwände, die bei den hauseigenen Canyon Rennrädern und Gravelbikes optisch besonders stimmig in den Rahmen integriert werden. An Bikes anderer Hersteller funktioniert das ebenfalls gut, an unserem Bulls-Testbike saß die Tasche sauber im Rahmendreieck, an die nahezu nahtlose Integration eines Canyon-Rahmens kommt sie dort aber nicht ganz heran. Erhältlich ist die Tasche in drei Größen, für unseren Test kam die mittlere Variante zum Einsatz, die sich als guter Kompromiss aus Stauraum und Platzbedarf erwies. Dank ihrer versteiften Konstruktion bleibt die Tasche auch unbeladen formstabil und hängt nicht in sich zusammen. Gefertigt ist die Midloader aus wasserdichtem Material und macht insgesamt einen robusten, hochwertigen Eindruck. Der Innenraum ist auf zwei Fächer aufgeteilt: Auf der linken Seite sitzt ein schmales Fach für flache Gegenstände wie Werkzeug oder Dokumente, auf der rechten das große Hauptfach. Dieses ist über zwei Reißverschlüsse erreichbar, einen seitlichen sowie einen zusätzlichen an der Unterseite. Letzterer wirkt zunächst ungewöhnlich, erweist sich in der Praxis aber als sinnvoller Schnellzugriff auf tiefer verstauten Inhalt. Bei der Montage zeigt sich die Tasche angenehm flexibel. Insgesamt stehen vier Befestigungspunkte zur Verfügung, wobei jeder Punkt noch eine zweite alternative Position direkt daneben besitzt. Das ist praktisch, wenn ein Klettband versetzt werden muss. Im Test ließ sich die Tasche dadurch problemlos anpassen und saß anschließend fest und stabil im Rahmen, auch auf ruppigem Untergrund. Das Platzangebot ist für Mehrtagestouren absolut ausreichend, die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau. Einziger Kritikpunkt bleibt wie bei den anderen LOAD-Taschen der Reißverschluss: Er dichtet zuverlässig ab, könnte aber deutlich leichtgängiger sein.

Technische Daten:

Abmessungen: 46,5 x 15,5 x 4,5 cm

Gewicht: 290g

Packvolumen: 2,3 l







Load Satteltasche

Nahtlos fügt sich die Canyon LOAD Satteltasche in die bestehende LOAD-Serie ein. Auch hier setzt Canyon auf die gleichen robusten Materialien und die bereits von den anderen Taschen bekannte, hochwertig wirkende Verarbeitung. Das verschweißte Außenmaterial macht einen strapazierfähigen Eindruck und ist wasserdicht ausgeführt, wodurch die Tasche auch bei wechselhaftem Wetter problemlos eingesetzt werden kann. Mit ihrem kompakten Format und 5 Litern Volumen richtet sie sich klar an Fahrer, die zusätzlichen Stauraum für Tagestouren oder leichte Overnighter suchen. Bei der Befestigung geht Canyon einen etwas ungewöhnlichen Weg. Neben den klassischen Verbindungen, einem Klettband um die Sattelstütze, das vergleichsweise filigran ausfällt, sowie einem kräftigen Riemen mit Schnallenverschluss zum festen Verzurren, besitzt die Tasche zusätzlich ein Keilsystem. Die Idee dahinter: Ein Kunststoffkeil wird zwischen den Sattelstreben eingeklemmt und soll der Tasche zusätzlichen Halt geben. Dafür lassen sich die Schrauben lösen, sodass sich die Position des Keils individuell anpassen lässt. Auf dem Papier klingt das durchdacht und dürfte insbesondere an Canyon-Bikes gut funktionieren. An unserem Bulls-Testbike zeigte sich allerdings eine Schwäche des Systems: Durch die kurzen und stark abgewinkelten Sattelstreben ließ sich der Keil nicht sauber verkeilen. Entsprechend war die Tasche auf unserer Testfahrt nur mäßig gut fixiert und begann bei ruppigem Untergrund zu Wippen. Abseits davon erwies sich die Satteltasche im Alltag als praktischer Begleiter. Der klassische Rolltop-Verschluss lässt sich einfach bedienen und ermöglicht je nach Beladung eine flexible Anpassung des Volumens. Zusätzlich sitzt außen ein Bungee-Seil, unter dem sich schnell eine Windjacke oder anderes leichtes Equipment sicher verstauen lässt. Verarbeitung und Materialqualität sind auch hier auf einem hohen Niveau, sodass sich die Tasche insgesamt gut ins LOAD-System einreiht. Wer ein Canyon-Bike fährt, dürfte vom speziellen Befestigungskonzept am meisten profitieren, an Fremdrahmen hängt die Passform stärker vom jeweiligen Sattelgestell ab.

Technische Daten:





