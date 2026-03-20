Seit 1866 steht Brooks England für echte britische Fahrradtradition: Ursprünglich als Lederwaren-Manufaktur gegründet, entstand die Idee zum Fahrradsattel nach einer unbequemen Fahrt des Gründers John Boultbee Brooks . Heute umfasst das Portfolio neben ikonischen Ledersätteln auch Taschen, Rucksäcke und Bikepacking-Equipment wie die Scape-Serie . Die Expertise liegt klar in langlebigen, funktionalen Produkten mit Fokus auf Handwerk, während moderne Materialien und robuste, wetterfeste Konstruktionen auch nachhaltige Nutzung und lange Lebenszyklen unterstützen.

Scape Handlebar Roll

Die Brooks Scape Handlebar Roll ist als zweiteiliges System aus stabilem Holster und herausnehmbarem Drybag konstruiert. Zum Einsatz kommen robuste, wetterfeste Materialien, die insgesamt einen sehr hochwertigen Eindruck hinterlassen und auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Besonders auffällig sind die sauber verarbeiteten Metallverschlüsse und Schnallen, die nicht nur funktional sind, sondern der Tasche auch einen edlen Charakter verleihen. Die Montage gelingt unkompliziert: Dank mitgelieferter Abstandshalter sitzt die Tasche weit genug vom Lenker entfernt, sodass sie beim Greifen nicht stört. Durchdachte Details wie spezielle Klemmen sowie aufrollbare Klettbänder verhindern herumflatternde Riemen. Der wasserdichte Packsack verfügt zudem über einen Innensack, wodurch zwei getrennte Kammern entstehen, ideal um etwa nasse Kleidung separat zu verstauen. Im Praxistest überzeugt die Tasche mit einfacher Handhabung, insbesondere die schnelle Montage und Demontage des Drybags am Holster. Einziger Kritikpunkt: Ein Entlüftungsventil zum besseren Komprimieren fehlt. Positiv fällt hingegen die gummierte Innenfläche des Holsters auf, die ein Verrutschen des Packsacks zuverlässig verhindert.







Technische Daten:

Abmessungen: 74 × 28 × 28 cm

Gewicht: 670g

Packvolumen: 11 l

Scape Frame Bag

Als robuste Rahmentasche aus wetterfesten, langlebigen Materialien konzipiert, macht die Scape Rahmentasche direkt einen hochwertigen Eindruck. Es ist in zwei Größen erhältlich, wobei wir in unserem Test die große 3,5-Liter-Variante gefahren sind. Die Befestigungspunkte sind sauber verschweißt und die Klettbänder lassen sich flexibel einfädeln, sodass man selbst bestimmen kann, wo zusätzliche Fixierungen sinnvoll sind. Besonders praktisch ist der alternative Befestigungspunkt am Oberrohr, der Montagekonflikte mit einer Oberrohrtasche vermeidet. Die wasserdichte Tasche verfügt über zwei Fächer: Rechts befindet sich die große Hauptkammer mit überlappendem Überhang, der beim Öffnen im Regen zuverlässig verhindert, dass Wasser eindringt. Im Inneren gibt es zudem eine kleine Reißverschlusstasche sowie eine Durchführung für Kabel in die zweite, flachere Kammer. Diese wird über einen sogenannten One KCC Waterproof Zip verschlossen – ein gummierter, wasserdichter Reißverschluss, der ohne zusätzliche Abdeckung auskommt und sich dennoch angenehm leicht bedienen lässt. Insgesamt überzeugt die Verarbeitung auf ganzer Linie: Dank integrierter Versteifung sitzt die Tasche stabil im Rahmen und behält ihre Form. Auch im Praxistest punktet sie mit unkompliziertem Zugriff, während der One KCC Zip durch sein einfaches Handling überzeugt.







Technische Daten:

Abmessungen: 50 × 12 × 6 cm

Gewicht: 200g

Packvolumen: 3,5 l

Scape Seat Bag

Als klassisches zweiteiliges System aus stabilem Holster und wasserdichtem Packsack konstruiert, setzt auch die Scape Satteltasche auf robuste, wetterfeste Materialien und eine insgesamt sehr hochwertige Verarbeitung. Optisch reiht sich die Tasche nahtlos in das edle Erscheinungsbild der Scape-Serie ein, wirkt durch die klaren Linien besonders aufgeräumt. Etwas überraschend ist jedoch, dass an der Sattelbefestigung klassische Plastikschnallen zum Einsatz kommen, statt der sonst typischen Aluminiumverschlüsse. Positiv hervorzuheben ist hingegen der wasserdichte Packsack, der über ein praktisches Entlüftungsventil verfügt und sich dadurch deutlich besser komprimieren lässt. Auch sonst überzeugt die Tasche im Handling: Dank variabler Einhängemöglichkeiten des Verschlusshakens kann sie flexibel an unterschiedliche Packvolumen angepasst und sicher im Holster fixiert werden. Auf zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten an der Oberseite für weiteres Gepäck wird allerdings verzichtet, ein Feature das im restlichen Testfeld häufiger zu finden ist. Gleichzeitig unterstreicht genau dieser Verzicht den sauberen, reduzierten und hochwertigen Look, für den die Scape-Serie steht.







Technische Daten: