Produktnews: Das Surly Sorceress ist lang, niedrig und flach – die besten Voraussetzungen für fettes Ballern im steilen und anspruchsvollen Gelände. Mit dem größten Launch des Jahres von Surly Bikes dürfen sich Trail-Enthusiasten auf ein progressives Hardtail mit Stahlrahmen und 140 mm Federgabel freuen.

Das Sorceress ist ein progressives Trail-Hardtail, das für herausfordernde Trails entwickelt wurde. Basierend auf einem robusten 4130 Chromoly-Stahl-Rahmen und einer 140 mm Federgabel soll das Sorceress ein agiles Fahrgefühl und die nötige Langlebigkeit für grenzenloses Shredden gewährleisten. Ausgestattet mit einer modernen Trail-Geometrie dürften steile, lose Passagen bergab ebenso wenig ein Problem darstellen wie technische Uphills. Der Rahmen bietet zudem eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das zum Patent angemeldete DUH-Ausfallende ermöglicht den flexiblen Wechsel zwischen Kettenschaltungen (einschließlich SRAM Full Mount) und Singlespeed.







Das Sorceress ist in fünf Größen erhältlich und sollte somit den meisten Fahrern passen. Dank optimierter Überstandshöhe und weiterer Geometrie-Optimierungen eignet es sich laut Surly Bikes für Fahrer von 1,45 m bis 1,98 m. Die Länge der Vario-Sattelstütze sorgt ihrerseits für optimale Passform und Performance für Fahrer jeder Größe. Das Top-Modell der Serie, das Sorceress Eagle 90 Bike – Elderberry Tonic, ist für 3.399,99 Euro erhältlich. Wer sich das Surly Sorceress komplett selbst aufbauen möchte, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Der Rahmen einzeln wird für 999,99 Euro angeboten.

Web: https://surlybikes.com