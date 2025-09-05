iXS Flow 1.0 Helm-Serie

Produktnews: Der iXS Flow 1.0 ist die Weiterentwicklung des beliebten Trail EVO Helms. Basierend auf der DNA der Trail EVO-Plattform vereint die iXS Flow 1.0-Reihe trailtauglichen Schutz, effiziente Belüftung und eine moderne, flache Silhouette – ohne den Premium-Preis. iXS hat der Helm-Serie ein komplettes Update in Design, Farben und Gesamtoptik verpasst.

Der iXS Flow 1.0 Helm knüpft an den beliebten Trail EVO an und optimiert ihn mit zertifiziertem MIPS-Gehirnschutz und verbesserter Abdeckung am Hinterkopf – für längere Touren, anspruchsvollere Abfahrten und ein neues Verständnis für die Bedeutung von Mittelklasse-Modellen. Angeboten wird der Helm mit oder ohne MIPS. Der integrierte MIPS Air Node der MIPS-Variante reduziert Rotationskräfte bei schrägen Stößen und sorgt so für einen verbesserten Schutz des Gehirns.







Unabhängig hiervon kommt der Helm mit InMould-Konstruktion. Der stoßdämpfende EPS-Schaum (Expanded Polystyrol) ist für eine robuste und dennoch leichte Konstruktion direkt mit der äußeren harten Helmschale verbunden. Große, durch interne Kanäle verbundene Belüftungsöffnungen sollen eine optimale Luftzirkulation bei jeder Geschwindigkeit gewährleisten. Eine individuelle, druckfreie Passform ermöglicht ErgoFit Ultra-Halt. Mittels eines Drehknopfs lässt sich der Helm sowohl horizontal als vertikal einstellen.

Weitere Features sind das aufsteckbare Visier sowie das Sonnenbrillenfach. Erhältlich ist der nach EN 1078 / CPSC zertifizierte MTB-Trail-Helm in mehreren Farboptionen und vier Größen zum Preis von 99,90 Euro bzw. 129,00 Euro (MIPS-Ausführung).







Web: www.ixs.com